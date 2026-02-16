Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 16.02.2026

Rakennuspalo: Keskisuuri Laukaa, Peuravuorentie

Omakotitalon pihapiirissä olevassa ulkorakennuksessa syttyi tulipalo. Syttymissyyksi epäillään sähköjärjestelmän vikaantumista. Alkusammutuksella ja pelastuslaitoksen nopealla toiminnalla palon leviäminen estettiin. Pelastuslaitos toteuttaa jälkiraivausta kohteessa.

Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin ja ihmisiä ei altistunut palolle.