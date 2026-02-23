Elena Sulinin runokokoelma aavekoralli/aavikkoralli valittiin Tiiliskivi-palkinnon voittajaksi
23.2.2026 07:00:00 EET | Aviador Kustannus | Tiedote
Raati perusteli valintaa seuraavasti:
"aavekoralli / aavikkoralli on todella sujuva kokonaisuus, jossa ilmaisumuodon mahdollisuuksia käytetään vakuuttavasti. Tekstin asettelu luo taukoja ja ohjaa lukemista luontevasti. Aukot tekstissä antavat lukijalle tilaa tulkinnalle, eikä teos tarjoa valmiita vastauksia, vaan kutsuu pysähtymään ja tulkitsemaan. Teos ei aukene yhdellä lukukerralla kokonaan, vaan sen haluaa lukea yhä uudestaan ja uudestaan. aavekoralli / aavikkorallissa maailma on nerokkaalla tavalla monisyinen ja erilaiset tunnelmat luodaan hienovaraisia keinoja käyttäen."
Tiiliskivipalkinto on Tampereen yliopiston kirjallisuuden ainejärjestö Teema ry:n jakama vuosittainen tunnustus ansiokkaalle teokselle. Tänä vuonna palkinto jaettiin jo 25. kerran.
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta.
