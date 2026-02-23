Elena Sulinin runokokoelma aavekoralli/aavikkoralli valittiin Tiiliskivi-palkinnon voittajaksi

Tommi Parkon viides runokokoelma tarkastelee yhteisönsä ulkopuolelle jätetyn tuntemuksia nykyajassa 17.2.2026 14:00:00 EET | Tiedote

Tommi Parkon runokokoelma Aaseista ja varjoista on julkaistu Aviadorin kustantamana. Teet kiihkolla Rakastamisen taitoa, et ehkä sittenkään osaa, halu, olla oikeassa ja elää. Kaiken muutoksen muutos saa sinut nurkkaan, ihmistä vasten, vasten silmää; ei, ei ole keisaria johon vedota, keisari eristää mutta säilyttää, saat sentään pitää tuhkasi, sirottelet sitä varjollesi ja poltat itsesi rakkuloille. Tommi Parkko (s. 1969) on haminalaislähtöinen, Helsingissä asuva runoilija, kirjankustantaja ja kirjoittajakouluttaja. Hän aloitti kirjallisen tuotantonsa vuonna 1994 ja on siitä lähtien julkaissut yhteensä 12 teosta. Aaseista ja varjoista on hänen viides runokokoelmansa. Edellinen kokoelma Hamilton-manaatin vaikea elämä ilmestyi Aviadorin kustantamana vuonna 2019. Hänen teoksiaan on käännetty hepreaksi, latviaksi, venäjäksi, englanniksi, ruotsiksi ja viroksi. PARKKO, TOMMI : Aaseista ja varjoista 60 sivua ISBN 9789523814448 Ilmestymisaika: Helmikuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja ha