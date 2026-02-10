Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

VAKE järjestää vanhempainillan lukiolaisten vanhemmille

18.2.2026 08:00:00 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) nuorten psykososiaalinen tuki järjestää 25.2. kello 17.30 alkaen vanhempainillan alueen lukioikäisten vanhemmille.

Lukioiässä nuoren halu itsenäistyä ja vastuu opinnoistaan kasvavat. Samalla nuoren aivot ovat vielä kehittymisvaiheessa. Nuori saattaa näyttäytyä vanhemmalle samaan aikaan saamattomalta ja superstressaajalta. Vanhempainillassa käsittelemme muun muassa nuoren itsenäistymistä, rajojen asettamista ja lukio-opintojen tuomia muutoksia nuoren omaan vastuuseen opiskelusta. Osallistujat saavat myös käytännön vinkkejä nuoren tukemiseen itsenäistymisessä sekä opinnoissa.

Vanhempainilta järjestetään Teams-sovelluksella verkossa ja se on on maksuton ja avoin kaikille Vantaan ja Keravan lukioikäisten vanhemmille.

Nuorten psykososiaalinen tuki

VAKEn nuorten psykososiaalisen tuen ammattilaiset tukevat vantaalaisia ja keravalaisia 13–21-vuotiaita nuoria ja heidän vanhempiaan aikuistumiseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi elämänhallintaan, sosiaalisiin suhteisiin, mielen hyvinvointiin ja päihdeasioihin. Nuorten psykososiaalinen tuki palvelee ajanvarauksella Tikkurilassa, Keravalla ja Myyrmäessä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi

Muut kielet

