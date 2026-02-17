Kempower ja Aimo toimittavat DC-pikalatureita SkiStarin Lindvallenin hiihtokeskukseen Säleniin, Ruotsiin
17.2.2026 10:30:00 EET | Kempower Oyj | Tiedote
- Kempower ja Aimo ovat aloittaneet yhteistyön SkiStar-yhtiön kanssa neljän uuden Kempower-pikalataussatelliitin asentamiseksi suosittuun Lindvallenin hiihtokeskukseen Sälenissä.
- Säleniin matkustetaan useimmiten autolla, joten SkiStar on sitoutunut helpottamaan sähköautolla saapuvien vieraiden matkantekoa ja vähentämään päästöjä.
- Uutta sähköautojen pikalatausasemaa on tarkoitus myöhemmin päivittää bussilaturilla uuden sähköisen paikallisbussin käyttöön.
Sähköautojen pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower on solminut yhteistyösopimuksen ruotsalaisen Aimon kanssa julkisen pikalatausaseman toimituksesta SkiStarin Lindvallenin hiihtokeskukseen Sälenissä, Länsi-Ruotsissa. Uudella latausasemalla on Kempowerin pikalatausjärjestelmä. Latausaseman ylläpidosta vastaa Aimo Charge, joka asentaa ja ylläpitää latausasemia Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.
Kempowerin ensimmäinen yhteistyössä Aimo Chargen kanssa toteutettu latausasema on Lindvallenissa, joka on Sälenin suurin ja suosituin hiihtokeskus ja erityisesti pohjoismaisten perheiden suosima talvilomakohde. Neljällä Kempowerin 150 kW:n DC-lataussatellitilla varustettu asema sijaitsee Lindvallenin keskustassa lähellä Experium-elämyskeskusta, ravintoloita, majoituspaikkoja ja laskettelurinteitä. Nopean latauksen ansiosta sähköautojen lataus on mahdollista lyhyemmässä ajassa ilman yön yli lataamista.
Noin 85 % SkiStarin hiihtokeskusten vierailijoista matkustaa autolla, joten kohteiden latausmahdollisuuksien on vastattava pohjoismaisten sähköautonkuljettajien kasvavaan määrään. Pohjoismaat on maailmanlaajuisesti johtava alue ajoneuvojen sähköistämisessä, ja suurin osa Pohjoismaissa rekisteröidyistä uusista autoista on joko täyssähköautoja tai ladattavia hybridejä.
SkiStar aikoo pian lisätä nykyiseen latausjärjestelmään myös latausmahdollisuuden hiihtobussille, joka kuljettaa matkailijoita ja henkilökuntaa SkiStar Lindvallenin ja lähialueiden välillä. Kempowerin latausinfrastruktuuri on modulaarinen ja skaalautuva, minkä ansiosta SkiStar voi helposti lisätä latausmahdollisuuden sähköbusseille nykyiseen järjestelmään ja päivittää kokonaistehon myöhemmin.
SkiStar on saanut sähköistämiseen tukea Ruotsin ympäristönsuojeluviraston johtamasta Klimatklivet-investointiohjelmasta, jonka tarkoituksena on tukea ilmastovaikutuksia vähentäviä hankkeita muun muassa vahvistamalla sähköajoneuvojen infrastruktuuria.
”On hienoa, että saimme toteuttaa ensimmäisen projektimme yhteistyössä Aimo Chargen ja SkiStarin kanssa Lindvallenissa ennen hiihtokautta 2025–2026. Nyt kaikki Säleniin matkustavat voivat ladata sähköautonsa Lindvallenin keskustassa nopeasti, mukavasti ja helposti Kempowerin latureilla, jotka ovat markkinoiden luotettavimpia DC-pikalatureita”, sanoo Kempowerin Ruotsin myyntijohtaja Robert Hägg.
”SkiStar tarvitsee nopeita, skaalautuvia ja käyttäjäystävällisiä latureita tuhansille vuotuisille vierailijoilleen. Kempowerin laturit eivät vain täyttäneet tätä vaatimusta, vaan myös lyhyet toimitusajat ja yhteistyön, jota tarvittiin Klimatklivet-ohjelman vaatimusten ja aikataulujen täyttämiseksi. Olemme ylpeitä yhteistyöstämme SkiStarin kanssa heidän tavoitteidensa saavuttamiseksi ja olemme valmiita tukemaan uuden latausaseman toimintaa”, sanoo Aimo Chargen johtaja Victor Lindwall.
Sähköautojen latauspisteiden lisääminen SkiStar Lindvalleniin on yksi monista aloitteista, joilla SkiStar kehittää toimintaansa entistä kestävämmäksi ja ilmastovastuullisemmaksi. Yritys käyttää hiihtokeskuksissaan uusiutuvaa energiaa ja polttoaineita sekä kannustaa asiakkaitaan tekemään kestävämpiä valintoja.
"Valkoiset talvet ovat tärkeitä kohteillemme, minkä vuoksi olemme asettaneet kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Suuri osa ilmastovaikutuksistamme muodostuu vierailijoiden matkustuksesta lomakohteisiimme, joten olemme ottaneet heidät mukaan ilmastotyöhömme. Se on rohkea mutta välttämätön askel, joka myös tarkoittaa, että luomme vieraillemme hyvät puitteet. Heille, jotka valitsevat ajaa vuoristoon sähköautolla, on lataamisen oltava helppoa ja sujuvaa”, sanoo Skistarin vastuullisuuspäällikkö Fanny Sjödin.
Kempowerin pikalaturit sijaitsevat Aimo Parkin pysäköintialueella Experiumia vastapäätä. Navigointiosoite: Experium 5, 780 91 Sälen, Ruotsi.
Lehdistökontakti
Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
+358 29 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat EV-latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme on paikallista alkuperää. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme ja maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautonkuljettajille sähköautonkuljettajien toimesta, mikä mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
