Kaiku-kilpailun shortlista on julkaistu – 30 audiomainosta jatkaa kilpailussa
17.2.2026
Vuoden 2026 Kaiku-audiomainonnan kilpailun shortlistan ehdokkaat on julkistettu tänään. Kaiku on Suomen arvostetuin audiomainonnan kilpailu, jossa palkitaan luovat, vaikuttavat ja korkeatasoiset audiomainokset. Kilpailun voittajat julkistetaan KaikuGaalassa 18.3.2026 Ravintola Töölössä Helsingissä.
Tänä vuonna kilpailuun ilmoitettiin 139 entryä yhdeksään eri kategoriaan. Näistä 30 valittiin shortlistalle. Lisäksi tuomaristo nosti kolme ehdokasta Korvamato-kategoriaan. Korvamato on tuomariston erikoiskategoria, johon töitä ei ilmoiteta erikseen, vaan ehdokkaat valitaan kilpailutöiden joukosta tuomariston harkinnan perusteella.
Audiomainonnan taso kehittyy ja rohkeus palkitaan
Tuomaroinnissa painotettiin erityisesti ensivaikutelman merkitystä. Audiomainoksessa ensimmäinen kuuntelukokemus ratkaisee, syntyykö yhteys kuulijaan. Tuomariston mukaan kilpailutöiden taso oli kokonaisuutena hyvä ja joukosta erottui selkeitä huippusuorituksia.
Radiomainonnan tehokkuutta mittaavassa Teho-kategoriassa kiitosta sai se, että tuloksia ja tunnuslukuja oli tuotu esiin aiempaa laajemmin. Osasta kilpailutöistä oli jäänyt kuitenkin audion omat tulokset erittelemättä. Teho-kategoria on radion tehosarja, joten erityisesti monimediakampanjoissa radion vaikutus tulee osoittaa selkeästi.
”Töiden yleinen taso oli hyvä, ja kilpailuun oli selvästi ilmoitettu harkiten vahvoja kokonaisuuksia. Kirkkain kärki erottui edukseen. Puuilon pitkään jatkunut ja tunnistettava audiomainosten tekeminen on vaikuttanut koko kenttään, ja panostus mainoslauluihin ja jingleihin näkyi tänä vuonna laajasti myös muissa töissä. Arvostimme erityisesti audiomainoksia, joiden idea aukesi kertakuulemalta ja jotka onnistuivat herättämään tunnetiloja. Tekijöille antaisin rohkaisuksi sen, että audiomainonnassa kannattaa uskaltaa rikkoa konventioita, sillä usein juuri ne työt, jotka tekevät asiat hieman toisin, myös erottuvat edukseen”, kertoo kilpailun päätuomari Pasi Lindqvist N2 Creativelta.
Voittajat julkistetaan KaikuGaalassa
18. maaliskuuta pidettävässä KaikuGaalassa palkitaan vuoden parhaat audiomainokset sekä juhlistetaan alan tekijöitä ja onnistumisia. KaikuGaala pidetään Ravintola Töölössä Helsingissä, ja tapahtumaan on mahdollista ostaa illalliskortteja.
Katso ja kuuntele shortlistan ehdokkaat Kaiku-kilpailun sivuilla:
https://www.kaikukilpailu.fi/shortlist/
Tuomaristo
Päätuomari: Pasi Lindqvist, Creative Director, N2 Creative
Anne Weide, Head of Sponsorships, Kesko
Heidi Taina, Creative Director, Wörks
Jarkko Meretniemi, säveltäjä
Jenna Vaartimo, EVP, IVALO Creative Agency
Elisa Konttinen, Senior Art Director, NORD DDB
Lasse Paasto, copywriter, Folk Finland
Mari Laurean, kaupallinen johtaja, Marketing Finland
Markus Terho, Vice President, Sustainability, Metso Group
Mika Räihä, Director, Media Services, Dentsu
Pauliina Venäläinen, Marketing Manager, Elo
Riina Aho, toimitusjohtaja, Media Metrics Finland
Samuel Räikkönen, Creative Director, SEK
Sami Särkelä, markkinointijohtaja, Gigantti
Tessa Robertsson, koulutus- ja viestintäasiantuntija, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry
Ville Toriseva, CSO, Kohderyhmä
Shortlistan ehdokkaat:
Audiokonsepti
"Plus Plus Plus" Iltalehti Plus - Miltton - Miracle Sound
"Sinä inspiroit meitä" HK - SEK - Miracle Sound - Dagmar
"Täyttä eloa" Elovena - N2 Creative - VILD Factory - Dentsu
Mainosmusiikki
"HS Lasten uutiset: Maailma selkeytyy lukemalla" Sanoma Media Finland / HS Lasten uutiset - Ryhmä Creative Agency - VILD Sound & Voices
"Jingle Bells" Puuilo Tavaratalot - Filmo - Filmo - GroupM
"LIDL Jestas sentään" Lidl Suomi - Reaktor - Cocoa Mediaproductions - Dentsu
"Metsien Suomi" Metsien Suomi - Miltton - Miracle Sound
Paikallinen
"Lahjapaketit" Kansallisooppera ja -baletti - Sivulliset - Miracle Sound
"Suomen Brodeeraus -Työtakki rintaan ommeltuna" Suomen Brodeeraus - Kamua Helsinki
"Valkama, mitä väsyny?" K-Supermarket Karjaranta Pori - BAD Agency - BAD Agency
Palvelut
"Firman piikki" Puuilo Tavaratalot - Filmo - Filmo - GroupM
"Paha ääni viiltää, hyvä ääni vaikuttaa" BAD Agency - BAD Agency - BAD Agency
"Tietysti ravit" Veikkaus ja Suomen Hippos - SEK - Vild - Dagmar
"Urbaani legenda" HOK-Elanto & SOK - Folk Finland - El Camino - OMD
Teho
"Kia EV3 lanseeraus" Astara Auto Finland - Folk Finland - Nanoverse - ToinenPHD
"Prisma – Yhtä halpa kuin halvin" Prisma - Make It Simple - OMD Finland
Tuotteet
"HS Lasten uutiset: Maailma selkeytyy lukemalla" Sanoma Media Finland / HS Lasten uutiset - Ryhmä Creative Agency - VILD Sound & Voices
"Lavatanssit" Sinebrychoff - N2 Creative - Toast Post Production - Dentsu
"Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar
"Paavo pulassa -sarja" SOK - N2 Creative - Miracle Sound - OMD
"Sensuroidut somekommentit" Astara Auto Finland - Folk Finland - Nanoverse - ToinenPHD
Yhteiskunnallinen
"Poissaolon syy" Ronald McDonald lastentalosäätiö - BAD Agency - BAD Agency
"Terveisin Ilmasto" Helsingin kaupunki - Sherpa - Nanoverse
Yrityskuva
"Hippokampus" Restel - Folk Finland - Nanoverse
"Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar
"Tietysti ravit" Veikkaus ja Suomen Hippos - SEK - Vild - Dagmar
"Tuukko hakeen? En. Tuun." Puuilo Tavaratalot - Filmo - Filmo - GroupM
"Urbaani legenda" HOK-Elanto & SOK - Folk Finland - El Camino - OMD
Yritysvastuu
"LIIKE ON LÄÄKE" Kesko ja Palloliitto, Suomen Koripalloliitto sekä Suomen Tennisliitto - K-Brand & Ääri - El Camino
"Yksi tunti ei riitä" Reima - Reima - Miracle Sound - Sunday Brunch Company
Korvamato
"Jingle Bells" Puuilo Tavaratalot - Filmo - Filmo - GroupM
"LIDL Jestas sentään" Lidl Suomi - Reaktor - Cocoa Mediaproductions - Dentsu
"Metsien Suomi" Metsien Suomi - Miltton - Miracle Sound
RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-audiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,4 miljoonaa suomalaista.
