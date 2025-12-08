Kaiku-kilpailun shortlista on julkaistu – 30 audiomainosta jatkaa kilpailussa

Tänä vuonna kilpailuun ilmoitettiin 139 entryä yhdeksään eri kategoriaan. Näistä 30 valittiin shortlistalle. Lisäksi tuomaristo nosti kolme ehdokasta Korvamato-kategoriaan. Korvamato on tuomariston erikoiskategoria, johon töitä ei ilmoiteta erikseen, vaan ehdokkaat valitaan kilpailutöiden joukosta tuomariston harkinnan perusteella.





Audiomainonnan taso kehittyy ja rohkeus palkitaan



Tuomaroinnissa painotettiin erityisesti ensivaikutelman merkitystä. Audiomainoksessa ensimmäinen kuuntelukokemus ratkaisee, syntyykö yhteys kuulijaan. Tuomariston mukaan kilpailutöiden taso oli kokonaisuutena hyvä ja joukosta erottui selkeitä huippusuorituksia.

Radiomainonnan tehokkuutta mittaavassa Teho-kategoriassa kiitosta sai se, että tuloksia ja tunnuslukuja oli tuotu esiin aiempaa laajemmin. Osasta kilpailutöistä oli jäänyt kuitenkin audion omat tulokset erittelemättä. Teho-kategoria on radion tehosarja, joten erityisesti monimediakampanjoissa radion vaikutus tulee osoittaa selkeästi.

”Töiden yleinen taso oli hyvä, ja kilpailuun oli selvästi ilmoitettu harkiten vahvoja kokonaisuuksia. Kirkkain kärki erottui edukseen. Puuilon pitkään jatkunut ja tunnistettava audiomainosten tekeminen on vaikuttanut koko kenttään, ja panostus mainoslauluihin ja jingleihin näkyi tänä vuonna laajasti myös muissa töissä. Arvostimme erityisesti audiomainoksia, joiden idea aukesi kertakuulemalta ja jotka onnistuivat herättämään tunnetiloja. Tekijöille antaisin rohkaisuksi sen, että audiomainonnassa kannattaa uskaltaa rikkoa konventioita, sillä usein juuri ne työt, jotka tekevät asiat hieman toisin, myös erottuvat edukseen”, kertoo kilpailun päätuomari Pasi Lindqvist N2 Creativelta.





Voittajat julkistetaan KaikuGaalassa



18. maaliskuuta pidettävässä KaikuGaalassa palkitaan vuoden parhaat audiomainokset sekä juhlistetaan alan tekijöitä ja onnistumisia. KaikuGaala pidetään Ravintola Töölössä Helsingissä, ja tapahtumaan on mahdollista ostaa illalliskortteja.



Katso ja kuuntele shortlistan ehdokkaat Kaiku-kilpailun sivuilla:

https://www.kaikukilpailu.fi/shortlist/





Tuomaristo





Päätuomari: Pasi Lindqvist, Creative Director, N2 Creative





Anne Weide, Head of Sponsorships, Kesko

Heidi Taina, Creative Director, Wörks

Jarkko Meretniemi, säveltäjä

Jenna Vaartimo, EVP, IVALO Creative Agency

Elisa Konttinen, Senior Art Director, NORD DDB

Lasse Paasto, copywriter, Folk Finland

Mari Laurean, kaupallinen johtaja, Marketing Finland

Markus Terho, Vice President, Sustainability, Metso Group

Mika Räihä, Director, Media Services, Dentsu

Pauliina Venäläinen, Marketing Manager, Elo

Riina Aho, toimitusjohtaja, Media Metrics Finland

Samuel Räikkönen, Creative Director, SEK

Sami Särkelä, markkinointijohtaja, Gigantti

Tessa Robertsson, koulutus- ja viestintäasiantuntija, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry

Ville Toriseva, CSO, Kohderyhmä

Shortlistan ehdokkaat:

Audiokonsepti

"Plus Plus Plus" Iltalehti Plus - Miltton - Miracle Sound

"Sinä inspiroit meitä" HK - SEK - Miracle Sound - Dagmar

"Täyttä eloa" Elovena - N2 Creative - VILD Factory - Dentsu





Mainosmusiikki

"HS Lasten uutiset: Maailma selkeytyy lukemalla" Sanoma Media Finland / HS Lasten uutiset - Ryhmä Creative Agency - VILD Sound & Voices

"Jingle Bells" Puuilo Tavaratalot - Filmo - Filmo - GroupM

"LIDL Jestas sentään" Lidl Suomi - Reaktor - Cocoa Mediaproductions - Dentsu

"Metsien Suomi" Metsien Suomi - Miltton - Miracle Sound





Paikallinen

"Lahjapaketit" Kansallisooppera ja -baletti - Sivulliset - Miracle Sound

"Suomen Brodeeraus -Työtakki rintaan ommeltuna" Suomen Brodeeraus - Kamua Helsinki

"Valkama, mitä väsyny?" K-Supermarket Karjaranta Pori - BAD Agency - BAD Agency





Palvelut

"Firman piikki" Puuilo Tavaratalot - Filmo - Filmo - GroupM

"Paha ääni viiltää, hyvä ääni vaikuttaa" BAD Agency - BAD Agency - BAD Agency

"Tietysti ravit" Veikkaus ja Suomen Hippos - SEK - Vild - Dagmar

"Urbaani legenda" HOK-Elanto & SOK - Folk Finland - El Camino - OMD





Teho

"Kia EV3 lanseeraus" Astara Auto Finland - Folk Finland - Nanoverse - ToinenPHD

"Prisma – Yhtä halpa kuin halvin" Prisma - Make It Simple - OMD Finland





Tuotteet

"HS Lasten uutiset: Maailma selkeytyy lukemalla" Sanoma Media Finland / HS Lasten uutiset - Ryhmä Creative Agency - VILD Sound & Voices

"Lavatanssit" Sinebrychoff - N2 Creative - Toast Post Production - Dentsu

"Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar

"Paavo pulassa -sarja" SOK - N2 Creative - Miracle Sound - OMD

"Sensuroidut somekommentit" Astara Auto Finland - Folk Finland - Nanoverse - ToinenPHD





Yhteiskunnallinen

"Poissaolon syy" Ronald McDonald lastentalosäätiö - BAD Agency - BAD Agency

"Terveisin Ilmasto" Helsingin kaupunki - Sherpa - Nanoverse





Yrityskuva

"Hippokampus" Restel - Folk Finland - Nanoverse

"Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar

"Tietysti ravit" Veikkaus ja Suomen Hippos - SEK - Vild - Dagmar

"Tuukko hakeen? En. Tuun." Puuilo Tavaratalot - Filmo - Filmo - GroupM

"Urbaani legenda" HOK-Elanto & SOK - Folk Finland - El Camino - OMD





Yritysvastuu

"LIIKE ON LÄÄKE" Kesko ja Palloliitto, Suomen Koripalloliitto sekä Suomen Tennisliitto - K-Brand & Ääri - El Camino

"Yksi tunti ei riitä" Reima - Reima - Miracle Sound - Sunday Brunch Company





Korvamato

"Jingle Bells" Puuilo Tavaratalot - Filmo - Filmo - GroupM

"LIDL Jestas sentään" Lidl Suomi - Reaktor - Cocoa Mediaproductions - Dentsu

"Metsien Suomi" Metsien Suomi - Miltton - Miracle Sound