Kirja, jota Suomessa ei ole ennen kirjoitettu - psykologinen totuus vallasta ja kieltämisestä nyt äänikirjana
17.2.2026 11:16:47 EET | Calidris Kustannus | Tiedote
Modernin kirjallisuuden lahja Angelika Bravuksen teos rikkoo tietokirjallisuuden rajoja: Kieltämisen loppu paljastaa välttelevän kiintymyksen ja vallankäytön näkymättömät rakenteet
Teoksesta
Los Angelesissa asuvan kirjailijan ja käsikirjoittajan Angelika Bravusin (ent. Leikola) uusi teos Kieltämisen loppu avaa kokonaan uuden kirjallisen genren: psykologis-yhteiskunnallisen tietokirjan, joka tutkii välttelevän kiintymystyylin eri asteita sekä sitä, miten vallankäyttö ja väkivalta voivat normalisoitua sekä henkilökohtaisella että kulttuurisella tasolla.
Teos käsittelee erityisesti modernin parisuhde- ja deittikulttuurin piilotettuja, mutta yleisiä vahingollisia käytösmalleja - ilmiöitä, joista harvoin puhutaan suoraan, mutta joita moni tunnistaa omassa elämässään. Tämä teos on nyt kaikissa suosituimmissa äänikirjapalveluissa saatavilla.
Kieltämisen loppu on syntynyt usean vuoden tutkimus- ja kirjoitusprosessin tuloksena. Bravusin työnohjaajana toimi huippupsykologi, ja kirja nojaa sekä kliiniseen tietoon että kirjallisesti tarkkaan, kokemukselliseen analyysiin. Teoksen painettu versio on jo herättänyt huomiota kirjallisuuskritiikissä tarkkanäköisyydellään, rehellisyydellään ja poikkeuksellisella vakuuttavuudellaan.
Kirjailijasta
Erityistä teoksessa on myös kirjoittajan henkilökohtainen metodi: Bravus suoritti kirjaa varten vaativan fyysisen ja henkisen itsepuolustus koulutuksen ja jatkoi siitä vapaaotteluun 48-vuotiaana, kunnes joutui lopettamaan vakavien loukkaantumisten vuoksi. Kokemus tuo teokseen harvinaisen kehollisen näkökulman vallan, pelon ja selviytymisen mekanismeihin.
Teoksesta on tulossa myöhemmin myös englanninkielinen kansainvälinen versio.
Angelika Bravus on bestseller-kirjailija ja käsikirjoittaja. Hänen Ismo Leikolan kanssa kirjoittamansa Bravuksen päiväkirja teksteihin perustunut Suo, kuokka ja Hollywood oli Suomen myydyin tietokirja vuonna 2021 ja on ylittänyt 100 000 myydyn kappaleen rajan kaikissa formaateissa.
Kustantajan kommentti: "Heti ensikontaktista selvisi että olen tekemisissä ammattilaisen kanssa, jonka kanssa on ollut nautinnollista tehdä yhteistyötä kirjan julkaisun ja median tiimoilla, puhumattakaan hänen kamppailutaustastaan, joka nostaa käsikarvat pystyyn sekä käsitteenä, että kirjaa lukiessaan. Autenttinen lukukokemus vaatii autenttista taistelua, ja sen Angelika on kirjassaan saavuttanut!"
Kirjan tiedot:
Nimi: Kieltämisen loppu
Kirjailija: Angelika Bravus
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025/ Äänikirja 2026
Sivumäärä: 264
ISBN: 9789527603031
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Yhteydenotot: regina@calidriskustannus.fi
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
