Toiviomatkat 50 vuotta

Toiviomatkat on vienyt suomalaisia Israeliin lähes tuhannella riskillisellä tilauslennolla peräti 40 vuoden ajan, ainoana yhtiönä koko maailmassa. Asiakasmäärä tältä ajalta on yli 180 000 henkilöä. 1980- ja 1990-luvun huippuvuosien kevätkausina Toiviomatkoilla oli Israeliin jopa kolme tilauslentoa viikossa. Ennätysviikolla 30 vuotta sitten Israelissa oli samanaikaisesti noin 650 Toiviomatkojen asiakasta, joita opasti peräti 27 opasta. Siihen aikaan asiakkaita tuli ”ovista ja ikkunoista”. Kovempi haaste oli löytää sesonkiajaksi ammattitaitoisia oppaita.



Julkisuutta Toiviomatkat on saanut lähinnä poliittisten ongelmien ja sotatilanteiden vuoksi. Voimakkainta julkisuus oli alkutalvesta 1991 Persianlahden sodan vuoksi. Tapahtuma-aikaan Suomesta lennettiin Israeliin El Alin lennoilla, joilla vietiin maahan Neuvostoliitosta tulevia juutalaisia. Suomen valtion kanta oli se, että heitä voitiin ottaa mukaan vain rajallinen määrä, yleensä 50 henkilöä per lento. El Al luonnollisesti halusi, että suomalaiset olisivat mukana täyttämässä koneita. Tällaiseen hankkeeseen ideologisesti sitoutuneita oli melko paljon. Siihen tarvittiin matkanjärjestäjä, joka oli luonnollisesti Toiviomatkat.



Yhtiön toimitusjohtajana on koko ajan ollut diplomiekonomi Tapani Oksanen.