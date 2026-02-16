Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 16.2.2026 19:01:40 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.02.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri Laukaa, Peuravuorentie Omakotitalon pihapiirissä olevassa ulkorakennuksessa syttyi tulipalo. Syttymissyyksi epäillään sähköjärjestelmän vikaantumista. Alkusammutuksella ja pelastuslaitoksen nopealla toiminnalla palon leviäminen estettiin. Pelastuslaitos toteuttaa jälkiraivausta kohteessa. Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin ja ihmisiä ei altistunut palolle.