Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

17.2.2026 13:15:49 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 17.2.2026

Rakennuspalo, keskisuuri, Savonmäentie, Jyväskylä

Lounaskahvilan keittiössä ruoanlaiton yhteydessä muodostunut käryä. Pelastuslaitos tuuletti tilat. Ei paloa eikä henkilövahinkoja. 

Lisätietoja päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

