Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
17.2.2026 13:15:49 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 17.2.2026
Rakennuspalo, keskisuuri, Savonmäentie, Jyväskylä
Lounaskahvilan keittiössä ruoanlaiton yhteydessä muodostunut käryä. Pelastuslaitos tuuletti tilat. Ei paloa eikä henkilövahinkoja.
Lisätietoja päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
