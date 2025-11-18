Vuoden museo -kilpailun voitosta kisaavat Suomen käsityön museo Jyväskylästä, Suomen lasimuseo Riihimäeltä sekä Särestöniemi-museo Kittilästä

Vuoden museo 2026 -kilpailun finaaliin on valittu kolme museota. Voitosta kilpailevat Suomen käsityön museo, Suomen lasimuseo ja Särestöniemi-museo.

"Saimme kilpailuun hyviä ja kovatasoisia hakemuksia, joiden keskuudesta palkintolautakunta valitsi kolme finalistia. Kävimme pitkään keskustelua ja tarkastelimme hakemuksia eri näkökulmista. Lopputulemana halusimme tänä vuonna painottaa erityisesti museoita, jotka perustoimintansa puitteissa ovat vahvasti verkostoituneita ja tekevät kiinnostavaa yhteistyötä erilaisten museoalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa", kertoo palkintolautakunnan puheenjohtaja Joanna Kurth.

Kilpailun finaaliin kolme vahvaa ehdokasta

Suomen käsityön museo on kehittänyt toimintaansa asiakaslähtöisesti ja tutkittuun tietoon perustuen, vahvistanut käsityön asemaa ajankohtaisena kulttuuriperintönä sekä edistänyt kansallispukuperinteen jatkuvuutta tutkimuksen, mallipukukokoelman ja aktiivisen yleisötyön avulla. Käsityö ei ole museon toiminnassa vain menneisyyden ilmiö, vaan väline ymmärtää nykyhetkeä ja rakentaa tulevaisuutta.

Suomen lasimuseo nostaa esiin konkreettisia toimintamalleja, jotka vahvistavat museon yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Museo on onnistunut nostamaan sekä omien sisältöjensä että koko aihealueensa näkyvyyttä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Suomen lasimuseo toimii esimerkkinä siitä, miten aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö voivat tukea uudistumista ja tavoittaa monipuolisia yleisöjä. Museo osallistuu aktiivisesti keskusteluun työn arvosta ja käsityötaidon merkityksestä.

Särestöniemi-museo käsittelee Reidar Särestöniemen taiteen ohella ajankohtaisia teemoja, kuten arktisen alueen tulevaisuutta, jotka liittyvät taiteilijalle tärkeisiin kysymyksiin ja ovat nousseet laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samalla Särestöniemi-museon toiminta on vahvistanut pohjoisen taiteen ja lappilaisten museoiden valtakunnallista merkitystä ja panostanut Reidar Särestönimen juhlavuonna 2025 erityisesti museokokemuksen viemiseen museon ulkopuolelle.

Vuoden museo –palkinto on jaettu esimerkilliselle ja vaikuttavalle museolle vuodesta 2014 lähtien

Vuoden museo -palkinto myönnetään museolle, joka on merkittävällä tavalla lisännyt museoalan ja museotyön yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Palkittu museo tuo alalle uusia, ajankohtaisia tai ennakkoluulottomia näkökulmia sekä tuoreita ideoita. Tunnustus voidaan myöntää esimerkiksi kokoelma-, näyttely- tai yleisötyön saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta.

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea ovat jakaneet Vuoden museo –palkintoja vuodesta 2014 alkaen. Vuoden museo -tittelin ovat aiemmin voittaneet Lahden museot, Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida, Riihisaari – Savonlinnan museo, Poliisimuseo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Satakunnan Museo, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Helsingin kaupunginmuseo, Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Serlachius-museo Gösta ja Forssan museo.

Vuoden museo -kilpailun voittajan valitsee palkintolautakunta, joka vierailee kevään aikana finalistimuseoissa. Voittaja julkistetaan Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä järjestettävässä Museogaalassa Hämeenlinnassa 21. toukokuuta. Palkintolautakuntaan kuuluvat Kokkolan kaupungin museopalvelujen johtaja Joanna Kurth (palkintolautakunnan puheenjohtaja), viestinnän asiantuntija Kirsti Ruissalo Museoliitosta (palkintolautakunnan sihteeri),Lahden museoiden johtaja Tuulia Tuomi sekä näyttelypäällikkö Päivi Roivainen, kulttuuriasianneuvos Tapani Sainio opetus- ja kulttuuriministeriöstä, toimittaja Tuukka Pasanen Yleisradiosta ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Vänttinen Museokortista.