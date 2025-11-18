Vuoden museo -kilpailun voitosta kisaavat Suomen käsityön museo Jyväskylästä, Suomen lasimuseo Riihimäeltä sekä Särestöniemi-museo Kittilästä
18.2.2026 08:30:00 EET | Suomen museoliitto | Tiedote
Vuoden museo -kilpailun finaaliin on valittu kolme museota. Museoliitto ja ICOM Suomen komitea palkitsevat Vuoden museon esimerkillisestä ja vaikuttavasta työstä. Kilpailun voittaja julkistetaan Museogaalassa Hämeenlinnassa 21.5.2026.
Vuoden museo 2026 -kilpailun finaaliin on valittu kolme museota. Voitosta kilpailevat Suomen käsityön museo, Suomen lasimuseo ja Särestöniemi-museo.
"Saimme kilpailuun hyviä ja kovatasoisia hakemuksia, joiden keskuudesta palkintolautakunta valitsi kolme finalistia. Kävimme pitkään keskustelua ja tarkastelimme hakemuksia eri näkökulmista. Lopputulemana halusimme tänä vuonna painottaa erityisesti museoita, jotka perustoimintansa puitteissa ovat vahvasti verkostoituneita ja tekevät kiinnostavaa yhteistyötä erilaisten museoalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa", kertoo palkintolautakunnan puheenjohtaja Joanna Kurth.
Kilpailun finaaliin kolme vahvaa ehdokasta
Suomen käsityön museo on kehittänyt toimintaansa asiakaslähtöisesti ja tutkittuun tietoon perustuen, vahvistanut käsityön asemaa ajankohtaisena kulttuuriperintönä sekä edistänyt kansallispukuperinteen jatkuvuutta tutkimuksen, mallipukukokoelman ja aktiivisen yleisötyön avulla. Käsityö ei ole museon toiminnassa vain menneisyyden ilmiö, vaan väline ymmärtää nykyhetkeä ja rakentaa tulevaisuutta.
Suomen lasimuseo nostaa esiin konkreettisia toimintamalleja, jotka vahvistavat museon yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Museo on onnistunut nostamaan sekä omien sisältöjensä että koko aihealueensa näkyvyyttä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Suomen lasimuseo toimii esimerkkinä siitä, miten aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö voivat tukea uudistumista ja tavoittaa monipuolisia yleisöjä. Museo osallistuu aktiivisesti keskusteluun työn arvosta ja käsityötaidon merkityksestä.
Särestöniemi-museo käsittelee Reidar Särestöniemen taiteen ohella ajankohtaisia teemoja, kuten arktisen alueen tulevaisuutta, jotka liittyvät taiteilijalle tärkeisiin kysymyksiin ja ovat nousseet laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samalla Särestöniemi-museon toiminta on vahvistanut pohjoisen taiteen ja lappilaisten museoiden valtakunnallista merkitystä ja panostanut Reidar Särestönimen juhlavuonna 2025 erityisesti museokokemuksen viemiseen museon ulkopuolelle.
Vuoden museo –palkinto on jaettu esimerkilliselle ja vaikuttavalle museolle vuodesta 2014 lähtien
Vuoden museo -palkinto myönnetään museolle, joka on merkittävällä tavalla lisännyt museoalan ja museotyön yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Palkittu museo tuo alalle uusia, ajankohtaisia tai ennakkoluulottomia näkökulmia sekä tuoreita ideoita. Tunnustus voidaan myöntää esimerkiksi kokoelma-, näyttely- tai yleisötyön saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta.
Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea ovat jakaneet Vuoden museo –palkintoja vuodesta 2014 alkaen. Vuoden museo -tittelin ovat aiemmin voittaneet Lahden museot, Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida, Riihisaari – Savonlinnan museo, Poliisimuseo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Satakunnan Museo, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Helsingin kaupunginmuseo, Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Serlachius-museo Gösta ja Forssan museo.
Vuoden museo -kilpailun voittajan valitsee palkintolautakunta, joka vierailee kevään aikana finalistimuseoissa. Voittaja julkistetaan Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä järjestettävässä Museogaalassa Hämeenlinnassa 21. toukokuuta. Palkintolautakuntaan kuuluvat Kokkolan kaupungin museopalvelujen johtaja Joanna Kurth (palkintolautakunnan puheenjohtaja), viestinnän asiantuntija Kirsti Ruissalo Museoliitosta (palkintolautakunnan sihteeri),Lahden museoiden johtaja Tuulia Tuomi sekä näyttelypäällikkö Päivi Roivainen, kulttuuriasianneuvos Tapani Sainio opetus- ja kulttuuriministeriöstä, toimittaja Tuukka Pasanen Yleisradiosta ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Vänttinen Museokortista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joanna KurthVuoden museo -palkintolautakunnan puheenjohtajaPuh:044 780 9574joanna.kurth@kokkola.fi
Kirsti RuissaloViestinnän asiantuntijaMuseoliittoPuh:044 430 0721kirsti.ruissalo@museoliitto.fi
Kuvat
Linkit
Rakennamme yhdessä museoiden menestystä
Museoliitto ja sen tytäryhtiöt palvelevat suomalaista museoalaa: tarjoamme palveluja sekä museoalan ammattilaisille että museoille. Valvomme koko alan etua ja tarjoamme viimeisintä tietoa museotoiminnan kehityksestä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen museoliitto
Museot vauhdittamaan kulttuurista kestävyysmurrosta18.11.2025 09:13:52 EET | Tiedote
Suomen museoliitto ry käynnistää museoiden valtakunnallisen Tulevaisuusperintöverkoston. Se tarjoaa Suomen kaikille ammatillisille museoille alustan kehittää yhdessä strategioita, työkaluja ja toimintatapoja sekä syventää tulevaisuus- ja kestävyysosaamistaan. Nesslingin säätiön mahdollistama verkosto vastaa museosektorin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden odotuksiin siirtymästä kohti kestävämpää elämäntapaa.
Petra Havu jatkaa eurooppalaisen museoverkosto NEMOn puheenjohtajana8.10.2025 15:23:22 EEST | Tiedote
Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu on valittu jatkokaudelle Network of European Museum Organisationsin (NEMO) puheenjohtajana.
Museo kuuluu kunnan strategiseen kehittämiseen3.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote
Museoiden etujärjestö Suomen museoliitto ry kannustaa kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita ottamaan museot osaksi kunnan strategioita ja niiden toimeenpanoa. Museo kannattaa kunnalle -esite avaa, miksi museot ovat kunnalle kannattava investointi. Se esittelee käytännön tapoja hyödyntää museoita elinvoiman, hyvinvoinnin sekä lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä.
Museobarometri 2026: Museot vetävät yleisöä ja vahvistavat kuntien elinvoimaa – rahoitusleikkaukset huolestuttavat21.8.2025 13:10:00 EEST | Tiedote
Museoliiton barometrikysely osoittaa, että museot kiinnostavat edelleen kävijöitä, vaikka kävijämäärien kasvu on tasaantunut. Kuntien strategioissa museot liittyvät pitkälti elinvoiman ja vetovoiman lisäämiseen sekä asukkaiden hyvinvointiin. Museonjohtajien luottamus talouteen on palannut, mutta yhä useampi kunta on laittanut museonsa säästökuurille.
Päättäjät pääsevät museon kulisseihin – Poliitikon museoharjoittelu käynnistyy kymmenettä kertaa15.8.2025 12:25:20 EEST | Tiedote
Ensi viikolla järjestettävä Poliitikon museoharjoittelu -kampanja tuo päättäjät tutustumaan museotyön monipuoliseen arkeen. Kymmenettä kertaa toteutettava valtakunnallinen kampanjaviikko on 18.–22.8.2025. Harjoittelu tarjoaa päättäjille mahdollisuuden kokeilla käytännössä kaikkea teosten aitoustutkimuksesta näyttelyopastuksiin ja konservointiin – ja nähdä, miten museot vaikuttavat yhteiskuntaan sekä ihmisten hyvinvointiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme