Finlandia-talon liikevaihto kolminkertaistui ja kävijämäärä tuplaantui – “Erittäin onnistunut ensimmäinen vuosi”

Lanseerausvuonna Finlandia-talo teki uusiin palveluihin ja tapahtumatekniikkaan mittavan 7 miljoonan euron investoinnin omalla rahoituksellaan. Näistä investoinneista kirjattujen ensimmäisten poistojen jälkeen yhtiön liikevoitto oli toimialalla erittäin hyvä 456 000 euroa.



“Valtava ponnistus ihmisiltämme”



Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen tunnistaa onnistuneen tuloksen takaa erityisesti kolme tekijää: lanseerauksen, palvelut ja ihmiset.



“Meillä oli ensinnäkin nappiin mennyt suuren Finlandia-talon paluu takaisin tapahtuma-alalle ja pääsimme järjestämään heti alkuvuodesta alkaen hienoja tilaisuuksia. Toisekseen yleisön suuri kiinnostus uusia palveluitamme kohtaan yllätti meidät positiivisesti, vaikka tietenkin toivoimme, että ihmiset olisivat niistä yhtä innoissaan kuin me itse.”



“Tärkein tekijä viime vuoden menestyksessä oli kuitenkin henkilöstömme. Tämän kokoisen kiinteistön ja sen tekniikan haltuunotto remontin jälkeen on jo itsessään haastavaa. Samaan aikaan käytännössä tuplasimme henkilöstömme määrän. Kokonaisuudessa oli siis paljon uusia tekijöitä: ihmisiä, tehtäviä, toimintoja ja jopa tiloja. Vaatii ketteryyttä, kekseliäisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä opetella ja opettaa niin paljon matkan varrella, kun vauhti on jo kova. Viime vuosi on ollut aivan valtava ponnistus ihmisiltämme”, Tolonen kertoo.



Finlandia-talon henkilöstön määrä kasvoi viime vuonna 30:sta 73:ään, joista 64 % työskentelee kokoaikaisesti ja 36 % tuntityöntekijöinä. Sukupuolijakauma oli tasainen: 50,6 % naisia ja 49,4 % miehiä. Oman henkilöstönsä lisäksi Finlandia-talo tukeutui yhteistyökumppaneidensa ostopalveluhenkilöstöön, joka on tärkeä osa talon resursointia erityisesti sesonkivaihteluiden tasaamisessa.

“Kaiken kaikkiaan 2025 oli erittäin onnistunut ensimmäinen vuosi uudella aikakaudellamme. Olemme vasta raapaisseet pintaa potentiaalista, jonka talo ja sen ympärille syntyvä kaupunkielämä mahdollistavat”, Tolonen kertoo.



Tapahtumien ja elämysten vuosi



Vuonna 2025 Finlandia-talossa järjestettiin lähes 600 tapahtumaa, jotka toivat taloon sekä kotimaisia että kansainvälisiä vieraita. Kansainvälisiä kongressiasiakkaita talossa vieraili viime vuonna 35 000. Vuoden kohokohtia olivat mm. ETYJin Helsinki+50-konferenssi, käsikirurgien FESSH-kongressi, SLUSH Investor Day -tapahtuma sekä perinteisten, Helsingin pormestarin isännöimien neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhlien paluu Finlandia-taloon.



Viime vuosi toi mukanaan Finlandia-taloon myös kokonaan uuden tyyppiset kuluttajatapahtumat, kuten avoimien ovien päivät, Jukka Rintalan, Ornamon ja Aarikan showroom-näyttelyt sekä Designkavereiden kanssa yhteistyössä järjestetyn joulutapahtuman. Lisäksi aikaisemmin Pikku-Finlandiassa järjestettävät ja suositut, nuorille aikuisille kohdennetut tapahtumat siirtyivät onnistuneesti päätalon puolelle. Finlandia-talon viihde- ja konserttikalenteri oli aikaisempia vuosia monipuolisempi sisältäen klassista musiikkia, heavy metalia, balettia, konemusiikkia, iskelmää ja stand-upia.



Toimitusjohtaja Tolonen kuvaakin, että tarjonnan monipuolistamiseksi tehtiin rohkeaa ja määrätietoista innovointi- ja konseptointityötä.



“Halusimme luoda talosta elävän kohtaamispaikan, jossa on laaja kulttuuritarjonta eri ikäisille ihmisille ja moninaisille mieltymyksille. Viime vuosi näytti, että ihmiset kaipaavat tällä hetkellä innostavia piristyksiä elämäänsä ja että olemme ihan oikeasti kaiken ikäisten talo. Esimerkiksi bistrossamme päädyttiin järjestämään viime vuonna jopa häitä ja ristiäisiä, ja Piazzalla juhlittiin kaverisynttäreitä”, Tolonen iloitsee.



Uudet palvelut hurmasivat – kahvilassa jo 100 000 kävijää

Finlandia-taloon avattiin viime vuonna viisi uutta liiketoimintoa: viinikahvila, bistro-ravintola, design-kauppa, näyttely ja majoitustilat, joista jokainen löysi ensimmäisenä vuonnaan omat kohdeyleisönsä ja kasvoi liiketoiminnallisesti kannattavaksi. Erityisesti Finlandia Cafe&Wine -viinikahvila saavutti heti suuren suosion. Talon kahviloiden yhteenlaskettu liikevaihto nousi ensimmäisenä vuotenaan jopa 1,1 miljoonaan euroon. Kävijämäärä viinikahvilassa oli tavoitteiden mukaisesti 100 000.

Asiakkailta saatu palaute uusista liiketoiminnoista on ollut ylistävää. Näyttelyn NPS-luku oli poikkeuksellisen korkea: 78. Finlandia-talon asiakastyytyväisyys oli palveluissa kautta linjan erinomainen: tapahtuma-asiakkaiden antama arvosana oli keskimäärin 4,2 ja kahvilan sekä bistron 4,3.



Kansainvälistä medianäkyvyyttä ja tunnustusta

Finlandia-talon uudelleen avaaminen oli kansainvälisesti kiinnostava uutisaihe. Talossa vieraili vuoden aikana 150 ulkomaista toimittajaa, ja talosta julkaistiin laajoja artikkeleita muun muassa The Guardianissa, Monoclessa ja Wallpaperissa.

Vuosi toi mukanaan myös arvostettuja palkintoja: Finlandia-talo palkittiin Monoclen ”Best Hospitality Fit-Out 2025” -tunnustuksella ja Wallpaperin Design Awards 2025 “Best Modernist Revival” -palkinnolla. Lisäksi Finlandia-talon peruskorjaus oli ehdolla vuoden 2025 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi.



Katse vuoteen 2026

Lanseerausvuosi oli työntäyteinen ja tapahtumarikas Finlandia-talolle, ja sen aikana luotiin vahva pohja uudelle aikakaudelle. Talo toimii nyt kansainvälisten kongressien ja tapahtumien näyttämönä, arkkitehtuuri- ja designmatkailun destinaationa sekä kaupunkilaisten olohuoneena.



“Vaikka tapahtuma-ala Suomessa ei ole vielä kasvanut entiseen kokoonsa, olen iloinen miten nopeasti onnistuimme vahvistamaan asemaamme vaikeassa markkinassa. Uskomme, että Finlandia-talo tulee houkuttelemaan tulevina vuosina yhä laajempia kävijäryhmiä”, kertoo Tolonen.



Tänä vuonna päätetään myös pääseekö Alvar Aallon 13 kohteen arkkitehtuurikokonaisuus, johon Finlandia-talokin lukeutuu, osaksi UNESCOn maailmanperintöluetteloa. Nimeäminen lisäisi entisestään varsinkin kansainvälistä kiinnostusta Suomea, Helsinkiä ja Finlandia-taloa kohtaan.

Kaupunkilaisten suosikissa, Pikku-Finlandiassa, sen sijaan järjestettiin viimeiset tilaisuudet marraskuussa 2025, ja rakennus siirtyy keväällä 2026 uuteen käyttöön medialukion lisätilaksi sekä jalkapallopuiston huoltorakennukseksi. Samalla Finlandia-talon kahvila saa entistä laajemman terassin ja upeat näkymät uudistettuun Töölönlahden puistoon.