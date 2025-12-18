Näin vältyt ludetartunnalta hiihtolomalla
18.2.2026 08:12:00 EET | Rentokil Initial Oy | Tiedote
Hiihtolomaviikot vievät suomalaiset laskettelukeskuksiin ja mökkimajoituksiin, mutta vilkas matkustus lisää myös lutikoiden leviämisriskiä. Tuholaistorjunnan asiantuntija neuvoo, miten tarkistat majapaikkasi, ja mitä kannattaa tehdä kotiin palatessa, jotta vältät ikävän matkamuiston.
Hiihtolomaviikot täyttävät hotellit, huoneistot ja mökkikylät niin kotimaan laskettelukeskuksissa kuin ulkomaillakin. Vilkas matkustus lisää myös lutikoiden leviämisriskiä, sillä seinäluteet kulkeutuvat paikasta toiseen huomaamatta matkatavaroiden mukana.
"Luteet, eli lutikat ovat mestareita piiloutumaan. Ne hakeutuvat sänkyjen rakenteisiin, tekstiileihin ja matkalaukkuihin ja siirtyvät seuraavaan kohteeseen ihmisten mukana", Rentokilin tekninen päällikkö Jouni Siltala kertoo.
Lutikoita voi esiintyä kaiken tasoisissa majoituspaikoissa. Siisteys ei suojaa tartunnalta, sillä hyönteiset hakeutuvat nimenomaan ihmisten läheisyyteen ravinnon perässä.
"Usein ajatellaan, että kyse on harvinaisesta ongelmasta, mutta todellisuudessa lutikoita tavataan säännöllisesti myös korkeatasoisissa hotelleissa ja suosituissa lomakohteissa", Siltala valistaa.
Tarkista vuode heti saapuessasi
Majoituspaikassa mahdollinen riski kannattaa selvittää saman tien:
-
Tutki sänky, sängynalus, vuodesohva ja patjan saumat puhelimen taskulampun avulla.
-
Etsi pieniä mustia tahroja, kuoriutumisjäänteitä tai eläviä hyönteisiä sängyn rakenteista ja päädystä.
- Aikuinen lutikka on noin 4–6 millimetriä pitkä, litteä ja punaruskea.
-
Tarkista lakanoista mahdolliset pienet verijäljet.
-
Tarkkaile iholle ilmestyviä kutisevia, pieniä punaisia paukamia, jotka muistuttavat hyttysen pistoja. Huomioithan, että puremat voivat näkyä vasta viiveellä.
- Ilmoita mahdollisesta havainnosta heti henkilökunnalle.
"Ludetarkastuksen lisäksi yksinkertainen mutta tehokas keino on pitää matkalaukku poissa sängyn ja kalusteiden alta. Laukkuteline tai kova lattia on parempi vaihtoehto kuin sängynvierus", Siltala neuvoo.
Pese vaatteet tai pakasta matkatavarat
Kotiin palattua vaatteet kannattaa pestä vähintään 60 asteessa. Myös matkalaukku on hyvä tarkistaa huolellisesti ennen varastointia. Lutikat ja niiden munat tuhoutuvat riittävässä kuumuudessa tai kylmyydessä.
Rentokil tarjoaa matkatavaroiden pakastuspalvelua, jota hyödynnetään tilanteissa, joissa epäilys lutikkatartunnasta on herännyt.
"Jos matkalla on huomannut epäilyttäviä jälkiä tai puremia, tuo matkatavaroiden käsittely ammattilaisen toimesta mielenrauhaa. Vaikka lutikoita olisikin päässyt matkatavaroiden joukkoon, ehkäisee pakastus ongelman leviämisen kotiympäristöön tehokkaasti", Siltala toteaa.
Nopea reagointi estää laajemman ongelman
Jos lutikoita pääsee kotiin asti, voivat omatoimiset torjuntakeinot jopa pahentaa tilannetta ja levittää hyönteisiä uusiin tiloihin. Ammattilaisen toteuttama lämpö-, höyry- tai pakastuskäsittely tuhoaa lutikat sen kaikissa kehitysvaiheissa, ja tehoaa myös muniin. Torjunnan onnistuminen voidaan varmistaa esimerkiksi lutikkakoiran avulla.
"Mitä aikaisemmin lutikkaepäily tutkitaan, sitä helpompi ja kustannustehokkaampi torjunta on. Nopea yhteydenotto säästää usein sekä aikaa että rahaa", Siltala muistuttaa
Jouni SiltalaTekninen päällikkö, Rentokil Initial OyPuh:0400 354 926jouni.siltala@rentokil-initial.com
Rentokil Initial Oy
Rentokil Initial Oy on maailman johtava tuholaistorjuntayritys, joka tarjoaa asiantuntevaa torjuntaa, ennaltaehkäisyä ja tuholaisriskin hallintaa yksityisasiakkaille ja yrityksille. Yrityksen palveluihin kuuluu myös erikoistunut matkatavaroiden pakastuspalvelu mahdollisten lutikkatartuntojen leviämisen estämiseksi.
