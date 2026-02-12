Miten luodaan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta?

Vaasan ammattikorkeakoulu järjestää 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikille avoimen, maksuttoman yleisöluentosarjan. Juhlaluentosarjassa pureudutaan kysymykseen, miten tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta luodaan. Neliosainen luentosarja etsii vastauksia, joissa yhdistyy niin ihmisen, teknologian kuin talouden rooli ja merkitys.

Juhlaluentosarja toteutetaan yhteistyössä Vaasan kansalaisopisto Alman kanssa neljänä maaliskuun tiistaina klo 18:00 alkaen ja luennoille on vapaa pääsy.

Korkeakoulu ja alueen elinvoima - menneestä tulevaisuuden osaamiseen

Luentosarjan alussa luodaan silmäys historiaan ja kuinka alueen vahva teollisuus loi perustan osaamisen tarpeelle sekä synnytti ensimmäiset koulutusyksiköt, joista nykyinen Vaasan ammattikorkeakoulukin on kasvanut.

Ensimmäisellä luennolla 3.3.2026 Vaasan ammattikorkeakoulun teollisuustalouden yliopettaja Lotta Saarikoski pohtii yhdessä yliopettaja em. Regina Nurmen kanssa, kuinka teollisuuden ja koulutuksen vuorovaikutus on vuosikymmenten ajan vahvistanut Vaasan alueen elinvoimaa, kilpailukykyä ja yhteisöllisyyttä. Menneisyyden lisäksi katse suunnataan tulevaisuuteen pohtimalla, miten yhteistyö jatkaa hyvinvoinnin ja kestävän kasvun rakentamista.

Tulevaisuuden visioita mielenkiintoisella ja ymmärrettävällä tavalla

Muut kolme luentoa päästävät ääneen asiantuntijoita VAMKin eri koulutusaloilta, liiketaloudesta, tekniikasta sekä sosiaali- ja terveysalalta.

10.3.2026 aiheena on Älykkäät ratkaisut ihmisen palveluksessa - teknologia ja yhteiskunnan uusi rytmi. Tietotekniikan lehtori ja Wapicen projektipäällikkö Anna-Kaisa Saari ja konetekniikan lehtori Juho Pölönen käsittelevät teknologiaa keinona rakentaa tulevaisuutta, jossa työn tekeminen on sujuvampaa, turvallisempaa ja entistä inhimillisempää.

”Luennolla tarkastelemme, mitä nämä teknologiat ovat ja miten ne yhdessä rakentavat älykkään ja ihmislähtöisen tulevaisuuden. Lisäksi näemme esimerkin, miten kaupunkiympäristössä voidaan hyödyntää teknologiaa kaupunkilaisten elämän sujuvoittamisessa”, kertovat Saari ja Pölönen.

Aiheena 17.3.2026 on Empatia ja eettisyys datan aikakaudella - Ihmisyyden ja hyvinvoinnin uusi aikakausi. Sosiaali- ja terveysalan yksikönjohtaja Hanna-Kaisa Pernaa johdattaa kuulijat miettimään, miten varmistamme, että teknologian kehitys tukee hyvinvointia eikä vie meitä kauemmaksi ihmisyydestä. Tilaisuudessa pohditaan, mitä tapahtuu, kun hyvinvointia mitataan numeroina, ja miksi empatian tarve kasvaa teknologian rinnalla.

”Lämpimästi tervetuloa mukaan rakentamaan kuvaa siitä, millaista ihmisyyttä teknologian tulisi tukea ja millaista tulevaisuutta haluamme yhdessä luoda”, toteaa Pernaa.

Viimeisen luennon aiheena 24.3.2026 on Innovaatiosta arvoa - kestävän kasvun ekosysteemit. Luennolla liiketalouden lehtori Teemu Myllylä tarkastelee, miten innovaatiot syntyvät ekosysteemeissä ja kuinka ne voivat tuottaa arvoa paitsi liiketoiminnalle myös hyvinvoinnille ja kestävälle kasvulle. Myllylä yhdistää luennossaan innovaatiotoiminnan, ekosysteemiajattelun ja hyvinvointitalouden näkökulmat ajankohtaiseen longevity-keskusteluun.

”Luento tuo esiin myös yritysten kokemuksia innovaatioista, ekosysteemeistä ja hyvinvoinnin huomioimisesta sekä haastaa kuulijan pohtimaan miten rakennamme yhteistyötä, joka mahdollistaa pitkän, kestävän ja merkityksellisen elämän”, sanoo Myllylä.