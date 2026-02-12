Miten luodaan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta?
18.2.2026 07:11:00 EET | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulu juhlistaa 30-vuotista taivaltaan järjestämällä maksuttoman yleisöluentosarjan yhteistyössä kansalaisopisto Alman kanssa. Maaliskuun tiistai-iltoina tarjottava neliosainen sarja käsittelee ihmisen, teknologian ja talouden roolia hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa.
Vaasan ammattikorkeakoulu järjestää 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikille avoimen, maksuttoman yleisöluentosarjan. Juhlaluentosarjassa pureudutaan kysymykseen, miten tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta luodaan. Neliosainen luentosarja etsii vastauksia, joissa yhdistyy niin ihmisen, teknologian kuin talouden rooli ja merkitys.
Juhlaluentosarja toteutetaan yhteistyössä Vaasan kansalaisopisto Alman kanssa neljänä maaliskuun tiistaina klo 18:00 alkaen ja luennoille on vapaa pääsy.
Korkeakoulu ja alueen elinvoima - menneestä tulevaisuuden osaamiseen
Luentosarjan alussa luodaan silmäys historiaan ja kuinka alueen vahva teollisuus loi perustan osaamisen tarpeelle sekä synnytti ensimmäiset koulutusyksiköt, joista nykyinen Vaasan ammattikorkeakoulukin on kasvanut.
Ensimmäisellä luennolla 3.3.2026 Vaasan ammattikorkeakoulun teollisuustalouden yliopettaja Lotta Saarikoski pohtii yhdessä yliopettaja em. Regina Nurmen kanssa, kuinka teollisuuden ja koulutuksen vuorovaikutus on vuosikymmenten ajan vahvistanut Vaasan alueen elinvoimaa, kilpailukykyä ja yhteisöllisyyttä. Menneisyyden lisäksi katse suunnataan tulevaisuuteen pohtimalla, miten yhteistyö jatkaa hyvinvoinnin ja kestävän kasvun rakentamista.
Tulevaisuuden visioita mielenkiintoisella ja ymmärrettävällä tavalla
Muut kolme luentoa päästävät ääneen asiantuntijoita VAMKin eri koulutusaloilta, liiketaloudesta, tekniikasta sekä sosiaali- ja terveysalalta.
10.3.2026 aiheena on Älykkäät ratkaisut ihmisen palveluksessa - teknologia ja yhteiskunnan uusi rytmi. Tietotekniikan lehtori ja Wapicen projektipäällikkö Anna-Kaisa Saari ja konetekniikan lehtori Juho Pölönen käsittelevät teknologiaa keinona rakentaa tulevaisuutta, jossa työn tekeminen on sujuvampaa, turvallisempaa ja entistä inhimillisempää.
”Luennolla tarkastelemme, mitä nämä teknologiat ovat ja miten ne yhdessä rakentavat älykkään ja ihmislähtöisen tulevaisuuden. Lisäksi näemme esimerkin, miten kaupunkiympäristössä voidaan hyödyntää teknologiaa kaupunkilaisten elämän sujuvoittamisessa”, kertovat Saari ja Pölönen.
Aiheena 17.3.2026 on Empatia ja eettisyys datan aikakaudella - Ihmisyyden ja hyvinvoinnin uusi aikakausi. Sosiaali- ja terveysalan yksikönjohtaja Hanna-Kaisa Pernaa johdattaa kuulijat miettimään, miten varmistamme, että teknologian kehitys tukee hyvinvointia eikä vie meitä kauemmaksi ihmisyydestä. Tilaisuudessa pohditaan, mitä tapahtuu, kun hyvinvointia mitataan numeroina, ja miksi empatian tarve kasvaa teknologian rinnalla.
”Lämpimästi tervetuloa mukaan rakentamaan kuvaa siitä, millaista ihmisyyttä teknologian tulisi tukea ja millaista tulevaisuutta haluamme yhdessä luoda”, toteaa Pernaa.
Viimeisen luennon aiheena 24.3.2026 on Innovaatiosta arvoa - kestävän kasvun ekosysteemit. Luennolla liiketalouden lehtori Teemu Myllylä tarkastelee, miten innovaatiot syntyvät ekosysteemeissä ja kuinka ne voivat tuottaa arvoa paitsi liiketoiminnalle myös hyvinvoinnille ja kestävälle kasvulle. Myllylä yhdistää luennossaan innovaatiotoiminnan, ekosysteemiajattelun ja hyvinvointitalouden näkökulmat ajankohtaiseen longevity-keskusteluun.
”Luento tuo esiin myös yritysten kokemuksia innovaatioista, ekosysteemeistä ja hyvinvoinnin huomioimisesta sekä haastaa kuulijan pohtimaan miten rakennamme yhteistyötä, joka mahdollistaa pitkän, kestävän ja merkityksellisen elämän”, sanoo Myllylä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
Kuvat
Linkit
Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK
Yli 900 ammattikoululaista kolmesta maakunnasta vieraili kampuspäivässä12.2.2026 08:13:47 EET | Tiedote
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia nuoria vieraili keskiviikkona Vaasan ammattikorkeakoulun kampuksella tutustumassa ammattikorkeakouluopintoihin. Nuoria saapui laajasti Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta. Ensimmäisen kerran järjestetyn tapahtuman suosio kertoo AMK-opintojen ajankohtaisuudesta ja kiinnostavuudesta.
Opiskelijat tuovat kiertotaloutta käytäntöön Pohjanmaan yrityksissä10.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
KiertoProto-hanke tarjoaa erityisesti Pohjanmaan metalli- ja alihankintayrityksille konkreettisia keinoja kehittää tuotteita kiertotalouden periaatteilla. Yritykset saavat käyttöönsä uusia työkaluja ja tuoreita ideoita opiskelijaprojektien kautta sekä tukea kilpailukyvyn vahvistamiseen. Samalla opiskelijat saavat arvokasta käytännön kokemusta prototypoinnista ja vievät sen valmistumisensa jälkeen työelämään.
Presidentin tunnustukset korostavat korkeakoulun keskeistä roolia alueen kehityksessä27.1.2026 13:33:35 EET | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulun TKI-johtaja Marja-Riitta Vest ja tekniikan lehtori Juha Nieminen saivat Tasavallan Presidentin heille itsenäisyyspäivän kunniaksi antamat kunniamerkit. Kunniamerkit luovutettiin Vaasan ammattikorkeakoululla järjestetyssä juhlatilaisuudessa. Vestille annettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki ja Niemiselle Suomen Leijonan ritarimerkki. Kunniamerkit annettiin tunnustuksena molempien ansiokkaasta työstä ja merkittävästä panoksesta Vaasan alueen kehitykselle.
VAMK houkutteli ensimmäisessä yhteishaussa hakijoita laajasti eri puolilta maailmaa21.1.2026 15:41:55 EET | Tiedote
Juuri päättyneessä kevään ensimmäisessä yhteishaussa Vaasan ammattikorkeakoulun suosituimmat hakukohteet olivat englanninkieliset kansainvälisen kaupan ja sairaanhoitajan tutkintokoulutukset.
VAMK attracted strong interest from around the world in the national joint application21.1.2026 15:41:55 EET | Press release
International Business and Nursing were the most sought-after programmes at Vaasa University of Applied Sciences in January’s national joint application, that ended today. Results from the UAS Exam, which determines admission, will be announced in May.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme