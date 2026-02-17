Kuusamon ja Taivalkosken hammashoitoloiden puhelinnumerot muuttuvat
18.2.2026
Kuusamon ja Taivalkosken hammashoitolat ovat ottaneet käyttöön uuden, yhteisen puhelinnumeron. Uusi numero on 08 669 0465, ja se palvelee asiakkaita kiireellisessä ja kiireettömässä hampaiden ja suun hoidossa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.
Puhelinnumero on muuttunut uuden puhelinjärjestelmän vuoksi. Entisistä hammashoitoloiden numeroista puhelu kääntyy uuteen numeroon syksyyn asti. Pohde toivoo kuitenkin, että asiakkaat ottavat uuden numeron käyttöön heti.
Soittaessaan numeroon asiakas valitsee kiireellisen tai kiireettömän linjan. Asiakas jättää takaisinsoittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian. Myös varatun ajan peruminen tai siirtäminen tapahtuu soittamalla.
