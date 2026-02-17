Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Kuusamon ja Taivalkosken hammashoitoloiden puhelinnumerot muuttuvat

18.2.2026 07:59:46 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Kuusamon ja Taivalkosken hammashoitolat ovat ottaneet käyttöön uuden, yhteisen puhelinnumeron. Uusi numero on 08 669 0465, ja se palvelee asiakkaita kiireellisessä ja kiireettömässä hampaiden ja suun hoidossa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.

Puhelinnumero on muuttunut uuden puhelinjärjestelmän vuoksi. Entisistä hammashoitoloiden numeroista puhelu kääntyy uuteen numeroon syksyyn asti. Pohde toivoo kuitenkin, että asiakkaat ottavat uuden numeron käyttöön heti. 

Soittaessaan numeroon asiakas valitsee kiireellisen tai kiireettömän linjan. Asiakas jättää takaisinsoittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian. Myös varatun ajan peruminen tai siirtäminen tapahtuu soittamalla.

Yhteyshenkilöt

Suvi Keto-Tokoi
vastuuyksikköpäällikkö, suun terveydenhuolto, Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi
suvi.keto-tokoi@pohde.fi
puh. 040 860 8774

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

