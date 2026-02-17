Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Ministeri Ranne jarruttaa Varsinais-Suomen raideliikennettä

18.2.2026 08:17:57 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm kritisoi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen linjauksia, jotka hänen mukaansa jarruttavat Varsinais-Suomen raideliikennehankkeita ja heikentävät alueen investointeja ja työllisyyttä.

kansanedustaja Timo Furuholm
Kuva: Antti Yrjönen

Furuholmin mukaan ministeri on käyttänyt vaikutusvaltaansa erityisesti Länsirata-hankkeen jarruttamiseen, vaikka radanvarren kunnat, Kirkkonummea lukuun ottamatta, ovat sitoutuneet siihen satojen miljoonien eurojen panostuksilla. 

–  Kuntien vahva sitoutuminen kertoo kiistatta, että radalle on polttava tarve. Merkittävän kansallisen hankkeen ainoa este on ministerin jatkuva halu lyödä kapuloita rattaisiin. Olemme ministerin kumipyöräpolitiikan panttivankina, vaikka kaikkien liikennemuotojen rinnakkainen kehittäminen olisi välttämätöntä, Furuholm sanoo. 

Varsinais-Suomessa on hänen mukaansa vahva tahtotila myös lähijunaliikenteen kehittämiseen. Kunnat valmistelevat raideliikenneratkaisuja useisiin suuntiin, mutta hankkeiden toteutuminen edellyttää valtion päätöksiä ja tukea. 

–  Varsinais-Suomi on Etelä-Suomen mittakaavassa eriarvoisessa asemassa, koska alueella ei ole valtion ostoliikennettä Lapin yöjunia lukuun ottamatta. Ministerivaliokunnan päätös olla laajentamatta ostoliikennettä syventää epätasa-arvoa entisestään. Alueelta on viestitty valmiudesta edetä lähijunaliikenteessä nopeastikin, mutta ministeri ei ole viestiin tarttunut, Furuholm sanoo. 

Furuholm korostaa, että Varsinais-Suomeen suunnitellut teolliset investoinnit edellyttävät toimivia ja luotettavia liikenneyhteyksiä. Uudenkaupungin radan peruskorjaus ja Länsiradan ensimmäinen vaihe olisivat merkittäviä signaaleja alueen tulevaisuudelle. 

–  Työministeri Marttinen onnistui saamaan rahoitusta Rauman lähijunaliikenteeseen. Yhtä lailla maakuntarajan tällä puolella tarvitaan valtiolta myönteisiä päätöksiä. Varsinais-Suomen vaikea työllisyystilanne vaatii täsmätoimia, mutta myös liikenneinfrastruktuuria täytyy kehittää pitkäjänteisesti, Furuholm sanoo. 

Furuholm vaatii ministeri Rannetta viemään Länsiradan toteutusta viipymättä eteenpäin sekä hallitusta kantamaan vastuunsa lähijunaliikenteen käynnistämisessä. 

