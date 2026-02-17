Timo Furuholm: Ministeri Ranne jarruttaa Varsinais-Suomen raideliikennettä

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm kritisoi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen linjauksia, jotka hänen mukaansa jarruttavat Varsinais-Suomen raideliikennehankkeita ja heikentävät alueen investointeja ja työllisyyttä.