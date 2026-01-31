Sami Kinnunen Gigantin myyntijohtajaksi: ”Voittava asiakaskokemus rakennetaan osaamisella, tiimityöllä ja henkilökohtaisella otteella”
18.2.2026 08:30:00 EET | Gigantti | Tiedote
Gigantin uudeksi myyntijohtajaksi (Head of B2C Sales) on nimitetty Sami Kinnunen. Hän aloittaa tehtävässään toukokuun alussa. Kinnusella on 23 vuoden kokemus Gigantista myymälöiden ja pääkonttorin vastuurooleissa, ja hän siirtyy tehtävään tech-kategorian myyntipäällikön roolista.
Gigantti Oy Ab:n myyntijohtajaksi on nimitetty Sami Kinnunen, joka aloittaa tehtävässään 1.5.2026. Nykyinen myyntijohtaja Pasi Puputti jatkaa toimessaan siirtymäkauden ajan ja siirtyy perhesyistä ulkomaille kevään aikana.
Kinnunen on käynnistänyt uransa Gigantissa 2003 ja edennyt vuosien varrella kuuden myymälän kautta pääkonttorin vastuutehtäviin: myyjästä osastopäälliköksi, tavaratalopäälliköksi, apulaismyyntipäälliköksi ja myyntipäälliköksi. Pääkonttorilla Kinnunen on työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta myyntipäällikkönä tietokoneiden, gaming-tuotteiden ja kesästä 2025 lähtien myös kuluttajaelektroniikan parissa.
”Vastaanotan tehtävän innostuneena ja motivoituneena. Kodinelektroniikan alalla markkina, myynti ja asiakasrajapinta ovat historiallisessa murroksessa. Esimerkiksi tekoälykehitys näkyy asiakkaiden odotuksissa: ihmiset tulevat myymälöihin yhä paremmin informoituina, mutta tarvitsevat yhä käytännöllisempää tukea valintojen tekemiseen ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Samaan aikaan tuotteiden ja palveluiden nopea saatavuus ja monikanavainen asiointi korostuvat tarpeisiin vastaamisessa”, Kinnunen kuvailee.
Kinnusen mukaan kilpailuetu syntyy ennen kaikkea siitä, miten asiantuntevuus, tehokkuus ja palvelun laatu päästään näyttämään arjen asiakaskohtaamisissa.
”Voittava asiakaskokemus syntyy osaamisesta, tiimityöstä ja henkilökohtaisesta otteesta. Hyvät hinnat ja kampanjat ovat oleellinen osa tekemistä, mutta asiakas muistaa lopulta sen, miten hänet kohdataan ja miten hänen tilanteensa ratkaistaan – oli kyseessä sitten myymälä- tai nettiympäristö”, Kinnunen painottaa.
Gigantin toimitusjohtaja Riku Kuusiston mukaan Kinnusen nimitys tukee yrityksen systemaattista kehitystä epävarmassa markkinatilanteessa, jossa asiakkaat harkitsevat hankintojaan aiempaa tarkemmin.
”Myynnin rooli ei ole vain kasvattaa volyymia, vaan rakentaa luottamusta ja asiakaskokemusta ennen kauppaa, sen aikana ja sen jälkeen. Kinnunen tuo muutoksen ymmärrykseen pitkää perspektiiviä, monipuolista myymälä- ja asiakasymmärrystä sekä vahvaa yhteistyökykyä. Myynnin kehitystyömme etenee vakaasti – meille on tärkeää pysyä ensimmäisenä siinä, mitä asiakkaat todella tarvitsevat ja mikä aidosti toimii”, Kuusisto sanoo.
Sami KinnunenGigantti Oy Ab / Myyyntijohtaja, B2CPuh:+358 40 826 0012sami.kinnunen@gigantti.fi
Gigantti on Suomen suurin elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä.
Meillä on Suomessa 38 myymälää ja yrityksemme palveluksessa työskentelee yli 1 500 giganttilaista - myymälöiden ohella netti- ja yritysmyynnissä, sekä asiakaspalvelu- että jakelukeskuksissa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Olemme osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu englantilaisen kodinelektroniikkaketjun, Currys plc:n, omistukseen.
Lisätietoa meistä löydät kotisivuilta osoitteesta: gigantti.fi.
