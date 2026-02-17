SDP:n Perholehto: Hallitus yrittää avata asuntomarkkinoiden ovea, mutta lyö sen kiinni nuorten edestä
18.2.2026 08:34:58 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto kritisoi hallituksen asuntopolitiikkaa, joka hänen mukaansa heikentää erityisesti nuorten ja ensiasunnon ostajien asemaa.
– On hyvä, että hallitus pyrkii vihdoin piristämään asuntomarkkinoita, mutta kokonaisuus kohtelee nuoria kotitalouksia aiempaa epäoikeudenmukaisemmin, Perholehto sanoo.
– Hallitus on heikentänyt erityisesti ensiasunnon ostajien asemaa aiempaan verrattuna. Opintotuen lainapainotteisuuden lisääminen on tarkoittanut, että moni opiskelija valmistuu jo valmiiksi yhä velkaantuneempana, mikä osaltaan rajoittaa mahdollisuuksia päästä kiinni omistusasumiseen. Samaan aikaan hallitus poisti ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden, joka on puolestaan lisännyt kustannuksia tuhansilla euroilla.
Vuonna 2025 ASP-lain uudistamisen yhteydessä hallitus jätti käyttämättä osan keinoista helpottaa omistusasumiseen kiinni pääsemistä.
– On todella ristiriitaista, että ensiasunnon ostajille suunnatun ASP-lainan käsittelyn yhteydessä hallitus ei joustanut piiruakaan 25 vuoden enimmäislaina-ajasta, mutta tavallisten asuntolainojen maksimiaikaa pidennetään nyt 35 vuoteen. Sallivampi laina-aika voisi auttaa nimenomaan juuri nuoria ensiasunnon ostajia, joiden tulokehitys on alkuvaiheessa, huomauttaa Perholehto.
Myös ASP:n omasäästöosuus jätettiin 10 prosenttiin, kun tavallisissa asuntolainoissa voi jatkossa riittää 5 prosenttia. Perholehdon mukaan tämä rajoittaa nuorten mahdollisuuksia erityisesti korkean hintatason kaupungeissa.
– Pienempi omasäästöosuus olisi konkreettinen tapa edistää nuorten mahdollisuuksia hankkia ensiasunto erityisesti korkean hintatason kaupungeissa. Parhaimmillaan tämä myös vähentäisi eriarvoisuutta asuntomarkkinoilla.
– Perusteluna käytetään joskus sitä, että ensiasunnon ostaja voi aina hankkia asuntonsa myös tavallisella asuntolainalla. Toki voikin, mutta tällöin huomiotta jää ASP-lainan tuoma korkotuki, valtiontakaus ja säästöille maksettava lisäkorko. Nämä ovat tuiki tärkeitä erityisesti pienituloisille nuorten kotitalouksille, joilla ei ole esimerkiksi varallisuutta lainavakuuksina käytettäväksi.
Perholehdon mukaan hallituksen linja helpottaa eniten niitä, joilla on jo valmiiksi riittävät vakuudet ja maksukyky.
– Uusi asuntolainasääntely vaikuttaa kokonaisuutena helpottavan eniten niiden asemaa, jotka pystyvät omin voimin ottamaan asuntolainan. Pidemmällä aikavälillä hallituksen asuntopoliittinen linja heijastuu asuntovarallisuuden epätasaisempana jakautumisena.
SDP on esittänyt asuntokaupan piristämiseksi esimerkiksi ensiasunnon ostajien aseman helpottamista varainsiirtoveron poistamisella ja määräaikaisella korkovähennysoikeudella.
Pinja PerholehtoKansanedustaja
