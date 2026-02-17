Anna-Maja Henriksson johti ensimmäistä EU:n ja Karibian välistä Women’s Forumia – korosti tasa-arvoa ja demokraattista kumppanuutta
Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson (RKP, Renew Europe) osallistuu ensimmäiseen koskaan järjestettyyn EU:n ja Karibian väliseen parlamentaariseen konferenssiin, joka parhaillaan pidetään Antigua ja Barbudassa.
Henriksson pitää tasa-arvoa keskeisenä demokratian kysymyksenä ja korostaa vahvempien kumppanuuksien tarvetta EU:n ja Karibian välillä. Women’s Forumin puheenjohtajana hän johti keskusteluja siitä, miten naiset toimivat muutoksen ajureina taloudessa ja elinkeinoelämässä.
– Olemme juuri päättäneet kaikkien aikojen ensimmäisen EU:n ja Karibian välisen naisfoorumin. Tasa-arvo ei ole sivukysymys, vaan kestävien yhteiskuntien ja vahvojen demokratioiden perusedellytys, Henriksson sanoo.
Henriksson nosti naisten taloudellisen itsenäisyyden yhtenä aikamme keskeisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.
– Oli erittäin mielenkiintoista kuulla karibialaisten naisten näkemyksiä. Emme saa pitää asioita itsestäänselvyyksinä. Esimerkiksi naisten taloudellinen itsenäisyys on kysymys, joka on nostettava korkealle asialistalle. On kyse mahdollisuudesta päättää omasta taloudestaan sekä saada yhtäläiset mahdollisuudet yrityksen perustamiseen ja rahoituksen saamiseen kuin miehillä.
– Sekä Euroopassa että Karibian maissa on saavutettu paljon edistystä, mutta käytännön tasa-arvon saavuttamiseksi naisten ja miesten välillä on vielä paljon tehtävää. Kuilujen umpeen kurominen on ratkaisevan tärkeää kestävän ja osallistavan kasvun kannalta sekä EU:ssa että Karibialla.
Hän korosti myös tasa-arvon ja demokratian välistä yhteyttä:
– Kukaan ei enää, ei EU eikä Karibian maat, kyseenalaista, että naisten osallistuminen yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja päätöksenteossa on ratkaisevan tärkeää demokratian, oikeudenmukaisuuden, rauhan, turvallisuuden ja vaurauden kannalta.
– Tämän päivän levottomassa maailmassa on tärkeämpää kuin koskaan, että demokratiat seisovat yhdessä. Maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta EU:lla ja Karibialla on paljon voitettavaa kumppanuuden vahvistamisesta – poliittisesti, taloudellisesti ja arvojen tasolla, Henriksson päättää.
