Ukrainan lapset ovat eläneet 4 000 tuntia ilmahälytysten keskellä – jatkuva pelko murentaa mielenterveyttä

Pelastakaa Lasten työntekijät ja lasten vanhemmat kertovat, että lapset kärsivät kasvavasta ahdistuksesta, huolesta ja jopa stressiperäisistä fyysisistä oireista, kuten ruoansulatusvaivoista. Vuoden 2025 loppua kohti ilmahälytysten kestot pitenivät konfliktin kärjistyessä, mikä lisäsi jo valmiiksi kuormittuneiden perheiden stressiä.

Etulinjan ja Kiovan alueilla lapset ovat kuulleet hälytyksiä yhteensä arviolta 7 000 tuntia, joka on lähes yhdeksän ja puoli kuukautta. Tämä tarkoittaa, että osa lapsista on viettänyt lähes kokonaisen vuoden elämästään hälytyssireenien äänen keskellä.

Ilmahälytykset, jotka varoittavat ohjusiskuista tai pommituksista, voivat soida useita kertoja päivässä. Hälytyksen alkaessa perheiden on päätettävä, hakeutuvatko he kellareihin, maanalaisiin suojiin tai metroasemille, joissa on usein heikosti vettä, sähköä tai lämmitystä saatavilla. Vuosia jatkuneet hälytykset ovat kuitenkin uuvuttaneet perheitä, ja yhä useampi jää suojaan asunnon käytäviin tai kylpyhuoneisiin, vaikka ne tarjoavat vähemmän suojaa.

Hälytykset voivat kestää muutamasta minuutista tunteihin, ja ne keskeyttävät lasten koulunkäynnin toistuvasti. Arvioiden mukaan noin puolet hälytyksistä osuu myöhäisiltaan tai yöaikaan, mikä häiritsee lasten unta ja heikentää heidän turvallisuuden tunnettaan.

8-vuotias Anastasiia* pakeni perheensä kanssa Zaporižžjaan sodan alettua ja on jo tottunut öihin, joita katkovat drooni- ja ohjusiskut. Hälytyksen soidessa yöllä perhe siirtyy käytävään, jossa lapset nukkuvat patjoilla, kunnes on taas hiljaista. “Se on jatkuvaa henkistä rasitusta, ja lapset kokevat sen kaikkein kovimmin,” sanoo Anastasiian äiti Veronika.

Mielenterveyskriisi syvenee konfliktin pitkittyessä

Neljä vuotta kestänyt sota on tehnyt jatkuvassa ahdistuksessa elämisestä ”uuden normin” monille ukrainalaislapsille.

Pelastakaa Lasten vuonna 2024 tekemän tutkimuksen mukaan yli neljä kymmenestä lapsesta kärsii psykososiaalisesta ahdistuksesta. Joillekin lapsille on kehittynyt puhehäiriöitä ja hallitsematonta nykimistä, kun taas toiset näkevät painajaisia ja huutavat unissaan.

Vuonna 2025 tehdyn tutkimuksen mukaan neljä viidestä vastaajasta koki voimakasta stressiä, pääasiassa sodan vuoksi. Tulokset kertovat koko maata koskettavasta mielenterveyskriisistä, joka kuormittaa sekä lapsia että aikuisia.

“Neljän vuoden täysimittainen sota on riistänyt lapsilta turvallisen arjen. Ilmahälytykset, droonit ja räjähdykset häiritsevät heidän untaan, keskeyttävät opiskelun ja estävät leikkimisen”, sanoo Pelastakaa Lasten Ukrainan maajohtaja Sonia Khush.

”Kaikkien osapuolten on viipymättä lopetettava siviileihin ja siviilikohteisiin kohdistuvat iskut. Lasten toipumista sekä mielenterveyttä on tuettava pitkäjänteisellä kansainvälisellä rahoituksella”, Khush jatkaa.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien. Sodan eskaloiduttua helmikuussa 2022 järjestö on laajentanut toimintaansa merkittävästi ja tukenut perheitä toimittamalla hätäapua, edistämällä lasten suojelua ja koulunkäyntiä sekä tarjoamalla mielenterveystukea. Pelastakaa Lapset on kumppaniensa kanssa tavoittanut Ukrainassa jo yli 4,7 miljoonaa ihmistä, joista noin 1,9 miljoonaa on lapsia.

*Nimet muutettu yksityisyyden suojaamiseksi

