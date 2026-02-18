Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKV:lle 19 500 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
19.2.2026 08:30:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.12.2025 määrännyt 19 500 euron seuraamusmaksun Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKV:lle.
Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKV on vakavasti laiminlyönyt velvoitteen laatia riskiarvio ja yksilöidä ja arvioida asiakassuhteisiin liittyviä riskejä. Lisäksi asiakkaan tuntemista koskevissa menettelyissä oli puutteita, yrityksellä ei ollut sisäistä ilmoituskanavaa ja sisäisessä valvonnassa ja omaan toimintaan soveltuvien toimintaohjeiden laadinnassa oli puutteita.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Tämä päätös on lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahanpesulain valvonta on siirtynyt Lupa- ja valvontavirastolle
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa kiinteistönvälitysliikkeitä. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulaissa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Raisa BadialiPuh:0295256095etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Korsnäsin vanhan kaivoksen ympäristöriskeistä valmistui kattava selvitys – ei puhdistustarvetta18.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Korsnäsin vanhan kaivoksen alueesta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle, eikä alueella ole välitöntä puhdistustarvetta. Selvitys on osa valtion rahoittamaa KAJAK-hanketta, jota toteuttaa Lupa- ja valvontavirasto.
Ravintola-alan yrittäjälle ehdollista vankeutta ulkomaalaisten työntekijöiden työperäisestä hyväksikäytöstä16.2.2026 15:00:36 EET | Tiedote
Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi Mikkelissä toimineen ravintola-alan yrittäjän yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen entisten työntekijöidensä hyväksikäytöstä. Lisäksi yrittäjä tuomittiin korvaamaan yhteisvastuullisesti työnantajana toimineen yhtiön kanssa työntekijöille näiltä saamatta jääneen palkan sekä kärsimyskorvauksen viivästyskorkoineen.
Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Isoniitun Lintu Oy:n broilerinkasvattamon laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta13.2.2026 08:43:14 EET | Tiedote
Isoniitun Lintu Oy suunnittelee olemassa olevan broilerikasvattamon laajennusta. Hanke sijoittuu Pöytyän kuntaan, lähelle Karinaisten kirkonkylää nykyisten kasvattamorakennusten välittömään läheisyyteen. Hankkeessa suunnitellaan enintään kahden uuden kasvattamohallin rakentamista. Nykyisen toiminnan tuottama lanta levitetään osin lähialueen pelloille ja osin toimitetaan Biolan Oy:lle. Toiminnan laajennuksesta syntyvä lanta suunnitellaan toimitettavan Biolan Oy:lle.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta13.2.2026 08:42:30 EET | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Haarasuonkankaan tuulipuisto Ky:n Vaarinkankaan tuulivoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta. Hankealue sijoittuu Puolangan ja Vaalan ja Paltamon (sähkönsiirto) kuntiin ja on laajuudeltaan noin 20 km². Alueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa.
Vedyn siirtoverkon YVA-menettely käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla13.2.2026 08:29:10 EET | Tiedote
Gasgrid Vetyverkot Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon Pohjois-Pohjanmaan-osuudesta. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Alavieskan, Haapaveden, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Oulaisten, Oulun, Pyhäjoen, Raahen, Sievin, Siikajoen, Tyrnävän ja Ylivieskan kuntien alueelle. YVA-ohjelma on nähtävillä ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteitä 16.3.2026 saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme