Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKV:lle 19 500 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä

Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKV on vakavasti laiminlyönyt velvoitteen laatia riskiarvio ja yksilöidä ja arvioida asiakassuhteisiin liittyviä riskejä. Lisäksi asiakkaan tuntemista koskevissa menettelyissä oli puutteita, yrityksellä ei ollut sisäistä ilmoituskanavaa ja sisäisessä valvonnassa ja omaan toimintaan soveltuvien toimintaohjeiden laadinnassa oli puutteita.

Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema.

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Tämä päätös on lainvoimainen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahanpesulain valvonta on siirtynyt Lupa- ja valvontavirastolle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon.

Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa kiinteistönvälitysliikkeitä. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulaissa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.

