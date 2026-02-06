Hyvinvointialuejohtajat: Hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaaminen ilman tehtävien keventämistä voi vaarantaa alueiden toimintamahdollisuudet
18.2.2026 11:27:21 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Hyvinvointialueiden rahoitus tiukentuu merkittävästi, kun hallitus uusimman lakiehdotuksen mukaan leikkaa alueiden valtionrahoitusta 390 miljoonaa euroa vuosina 2027–2029.
Hyvinvointialueiden johtajat pitävät leikkausta kohtuuttomana ja näkevät, että kokonaisrahoituksen jatkuva kiristäminen ei anna uskottavaa pohjaa palveluiden pitkäjänteiselle järjestämiselle. Rahoituksen leikkauksen pitäisi olla mahdollista vain hyvinvointialueiden tehtävien muutosten seurauksena, kuten rahoituslaissa säädetään. Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta sisältää jo nyt lukuisia rahoituksen kasvua hillitseviä muita elementtejä. Rahoituksen ja palveluiden järjestämisvastuun tulee olla tasapainossa ja ennustettavia.
- Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ovat kriittisiä peruspalveluja. Vastuu ja siihen valtiolta saatavat resurssit eivät kohtaa, kun kokonaisrahoitusta kiristetään. Haluamme nostaa esiin yhteisen huolemme palveluiden turvaamisen puolesta, painottaa H23-verkoston puheenjohtaja Marko Korhonen.
Hallitus muun muassa vähentää osuutta, jolla palvelutarpeen kasvu huomioidaan alueiden rahoituksessa. Tällä hetkellä palvelutarpeen kasvusta huomioidaan alueiden rahoituksessa 80 prosenttia, mutta jatkossa vain 60 prosenttia. Tämä on ristiriitaista tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen kasvattaa palvelujen tarvetta ja nostaa kustannuksia. THL:n arvion mukaan palvelutarve kasvaa kaikilla alueilla riippumatta väestömäärän muutoksesta. Jos samanaikaisesti hyvinvointialueiden kokonaisrahoitusta lasketaan, muodostaa se riskin, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestäminen vaarantuu.
Hyvinvointialueet ovat painaneet kustannuskehityksensä erittäin matalaksi. Vuoden 2025 tilinpäätösarvioiden mukaan nettokustannukset kasvoivat vain 1,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Tämä on edellyttänyt merkittäviä muutoksia palveluihin. Vastaava kehitys ei kuitenkaan voi jatkua vuodesta toiseen ilman tehtävien keventämistä, kun väestön palvelutarpeet kasvavat jatkuvasti.
- Hyvinvointialueiden viime vuoden tiedot kertovat, että hyvinvointialueilla on panostettu uusiin onnistuneisiin palvelutapoihin. On kuitenkin rajansa sillä, minkä verran kustannuksia voidaan leikata pelkästään toimintaa kehittämällä, toteaa Korhonen.
Hyvinvointialueiden johtajat korostavat, että rahoitusleikkausten vastapainona tulee olla velvoitteiden keventämistä. Mahdollistavampi sääntely tukee palveluiden uudistamista ja väestön palvelutarpeisiin vastaamista eri puolilla Suomea.
Hyvinvointialuejohtajien verkosto H23 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Lisätietoja:
H23-verkoston puheenjohtaja Toimitusjohtaja
Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen Minna Korkiakoski-Västi
Pohjois-Savon hyvinvointialue Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
p. 044 717 4111 p. 050 325 5600
H23-verkoston varapuheenjohtaja
Hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen
Pohjanmaan hyvinvointialue
p. 044 3231808
H23-verkoston varapuheenjohtaja
Toimialajohtaja Juha Jolkkonen
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Helsingin kaupunki
p. +358 (0)9 310 422 15
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tulos kääntyi ylijäämäiseksi – talouden sopeutus jatkuu suunnitelmallisesti6.2.2026 16:06:49 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuoden 2025 tilinpäätös osoittaa merkittävää edistystä talouden tasapainottamisessa. Tulos kääntyi ylijäämäiseksi ensimmäistä kertaa, kun ylijäämää kertyi 8,3 miljoonaa euroa.
Keusoten tila- ja tukipalvelujohtajan viran rekrytointi etenee – haastatteluihin kutsutut valittu4.2.2026 12:44:43 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusoten) tila- ja tukipalvelujohtajan virka herätti laajaa mielenkiintoa alan ammattilaisten keskuudessa. Virkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä 57 hakijaa, joista neljällä ei ollut hakuilmoituksessa edellytettyä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, mikä on yksi viran kelpoisuusvaatimuksista.
Uudenmaan rahoituksen leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä4.2.2026 12:30:03 EET | Tiedote
Hallituksen rahoituslain muutosesitys leikkaisi Uudenmaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen rahoitusta peräti 200 miljoonaa euroa. Uudenmaan osuus koko maan rahoitusleikkauksesta olisi puolet koko maan leikkauksesta. Hallituksen esitys on tarkoitushakuisesti rakennettu niin, että säästöt saadaan kohdistettua nimenomaan Uudellemaalle. Tarveperusteisen rahoituksen kohdentumisen sijaan esitetään aluepoliittisesti ideoituja yksittäisiä muutoksia rahoituksen tarvetekijöihin. Uudellamaalla leikkaus olisi 3,0 prosenttia rahoituksesta, kun se muualla maassa olisi vain 1,0 prosentti. Tämä kolminkertainen leikkaus tehtäisiin pysyvästi alueiden rahoitukseen.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue jatkaa allianssin hankinnan valmistelua3.2.2026 16:07:32 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) jatkaa ikääntyneiden palveluiden allianssin hankinnan valmistelua.
Olemme täällä, jotta sinä voit hyvin – Keusoten strategia 2026–2030 ohjaa palvelujen kehittämistä ja talouden tasapainottamista29.1.2026 11:50:26 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2026–2030. Strategia ohjaa Keusoten toimintaa tulevina vuosina ja kokoaa yhteisen suunnan palvelujen kehittämiselle, henkilöstön hyvinvoinnille sekä taloudelliselle kestävyydelle. Strategia on rakennettu yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme