Suomen Akatemia rahoittaa musiikin kansainvälisen huippututkijan paluun Jyväskylän yliopistoon
19.2.2026 08:30:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 27,5 miljoonaa euroa Suomen ulkopuolelta kutsuttavien korkeatasoisten tutkijoiden rekrytoimiseen. Jyväskylän yliopistoon myönnettiin 2,5 miljoonan euron rahoitus musiikin huippututkija Tuomas Eerolan rekrytointiin. Rahoituksen turvin kaikkiaan 11 kansainvälistä tutkijaa siirtyy suomalaisiin yliopistoihin professorin tehtäviin ja perustaa niihin tutkimusryhmänsä.
Musiikintutkija Tuomas Eerola työskentelee tällä hetkellä musiikkikognition professorina Durhamin yliopistossa Isossa-Britanniassa. Eerola on väitellyt Jyväskylän yliopistossa ja työskennellyt täällä musiikkitieteen professorina vuosina 2007–2013. Professori Eerola aloittaa musiikkipsykologian professorina Jyväskylässä 2.8.2026.
Professori Eerola ryhmineen aikoo hyödyntää tieteidenvälisiä menetelmiä tunteiden tutkimuksessa. Tutkimuksella halutaan ymmärtää ja soveltaa hyvinvointia edistäviä mekanismeja entistä paremmin.
EU-maissa mielenterveyden häiriöiden on arvioitu maksavan noin 3 % bruttokansantuotteesta. On olemassa kliinistä ja neurologista näyttöä siitä, että taiteellinen ja sosioemotionaalinen toiminta, erityisesti toteutettuna musiikin, tanssin ja kuvataiteen kautta, parantaa merkittävästi sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia, Eerola toteaa.
Eerolan tutkimuksessa hyödynnetään tieteidenvälisiä menetelmiä, joissa yhdistetään kyselyistä, haastatteluista ja laboratoriokokeista saatua aineistoa fysiologisiin, hermostollisiin ja liikeaineistoihin. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella sekä Music, Mind, Body and Brain -huippuyksikössä.
Akatemian rahoituspäätökset liittyvät yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen tutkimusrahoituksen avulla. Rahoitetut Suomeen siirtyvät tutkijat ja heidän tutkimusryhmänsä työskentelevät yliopistojen valitsemilla profiloitumisalueilla, joita on aiemmin kehitetty Akatemian rahoituksella. Eerolan tutkimus yhdistää profilointialat JYU.Well ja SOSUS vaikuttavalla tavalla.
"Olen erittäin iloinen siitä, että yliopistomme tunnustettu tutkimus saa merkittävää vahvistusta. Professori Eerolan tutkimusprofiili on ainutlaatuinen. Rahoitettava tutkimus vahvistaa yliopistomme kansainvälistä kilpailukykyä entisestään ja edistää avointa tiedettä eri tavoin", vararehtori Kaisa Miettinen kertoo.
Lisätietoja:
Professori Tuomas Eerola, tuomas.eerola@durham.ac.uk
Vararehtori Kaisa Miettinen, kaisa.miettinen@jyu.fi
Suomen Akatemian tiedote: Kansainvälisiä huippututkijoita rekry - Suomen Akatemia
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiöltä merkittävä tuki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle - Säätiö myönsi apurahoja 265 000 euroa18.2.2026 21:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr. on lahjoittanut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle 190 000 euron apurahan 18.2.2026. Apurahatilaisuudessa Säätiö jakoi apurahoja kauppatieteiden opiskeluun sekä korkeakouluasteisen kaupallisen koulutuksen ja liikesivistyksen ylläpitoon ja tukemiseen Jyväskylässä yhteensä 265 000 euroa.
Uusi hanke kartoittaa harvinaisten maametallien vaihtoehtoisia lähteitä18.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopisto ja Suomen ympäristökeskus selvittävät, mistä nykyisin alihyödynnetyistä lähteistä harvinaisia maametalleja olisi tulevaisuudessa mahdollista ottaa talteen.
Väitöstutkimus: japanilaisen filosofian käsitys minästä tyhjänä syventää yhteyttämme muihin18.2.2026 08:02:33 EET | Tiedote
YTM Anttoni Kuusela tarkasteli väitöstutkimuksessaan japanilaisen filosofian käsityksiä siitä, mitä minuus on. Hän erityisesti tutki minuuden tyhjyyttä, joka on jatkuvassa muutoksessa ja perustavanlaatuisesti sidoksissa toisiin. Tutkimus osoittaa, että voisimme hyötyä oman minuutemme pohtimisesta myös arkielämässä.
Tutkijat suosittelevat varmennustestiä nuorten maksimaalisen hapenottokyvyn mittaamiseen18.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan nuorten maksimaalisen hapenottokyvyn mittaaminen vaatii usein lyhyen varmennustestin, jotta tulokset olisivat luotettavia. Tutkijoiden mukaan myös pienet muutokset mittaustulosten analysoinnissa voivat muuttaa raportoitavaa hapenottokyvyn tulosta.
Tumatäplät avainasemassa virusinfektion etenemisessä17.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Tuore tutkimus paljastaa, että tumatäplät ovat keskeisessä roolissa viruksen lähetti‑RNA:n muokkauksessa ja sen kuljetuksessa tumasta pois, mikä tekee tumatäplistä tärkeän kohteen virusinfektioiden ymmärtämisessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme