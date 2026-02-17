Kokoomuksen Kaunistola: Jyrkkä ei kannabiksen laillistamiselle – vaikeuttaisi merkittävästi huumetyötä

Kaunistolan mukaan kannabiksen laillistaminen lisäisi huumeiden saatavuutta ja madaltaisi kynnystä kokeiluun erityisesti nuorten keskuudessa.



– Kannabista on jo nyt saatavilla liian helposti esimerkiksi netin anonyymeissä kaupoissa ja kotikasvatuksen kautta. Laillistaminen madaltaisi kynnystä entisestään ja lisäisi käyttöä, erityisesti nuorten keskuudessa. Se näkyisi väistämättä myös huumausaineiden kaupan ja maahantuonnin kasvuna, Kaunistola sanoo.



Kaunistolan mukaan huumerikollisuus on jo nyt suurelta osin piilorikollisuutta, josta vain pieni osa tulee viranomaisten tietoon.



– Huumeisiin kytkeytyy vakavaa ja usein piilossa pysyvää rikollisuutta. Laillistaminen normalisoisi kannabiksen käyttöä ja vaikeuttaisi huumeiden vastaista työtä entisestään. Emme voi tehdä ratkaisuja, jotka helpottavat rikollisuuden toimintaympäristöä.



Kaunistola korostaa, että poliisin arjessa huumeet näkyvät konkreettisesti nuorten pahoinvointina ja vakavina seurauksina.



– Poliisina näin, miten huumeet liittyvät usein nuorten väkivaltaisuuteen, ahdistukseen ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Kannabista pidetään usein mietona päihteenä, mutta tutkimukset osoittavat sen vaikuttavan erityisesti nuorten aivojen kehitykseen ja lisäävän riskiä mielenterveyden häiriöihin.



Kaunistolan mukaan huumepolitiikassa tulisi keskittyä hoitoon ohjaamiseen, hoitoon pääsyn helpottamiseen sekä käytön ja levittämisen vähentämiseen.



– Meidän tulee vähentää huumeiden käyttöä ja haittoja, ei lisätä huumeiden saatavuutta. Kannabiksen laillistaminen veisi kehitystä päinvastaiseen suuntaan ja lisäisi sekä inhimillisiä että yhteiskunnallisia ongelmia.