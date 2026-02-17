Kokoomuksen Kaunistola: Jyrkkä ei kannabiksen laillistamiselle – vaikeuttaisi merkittävästi huumetyötä
18.2.2026 12:24:11 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Poliisitaustainen kokoomuksen kansanedustaja Mari Kaunistola varoittaa kannabiksen laillistamisen lisäävän huumerikollisuutta ja vaikeuttavan viranomaisten työtä. Kaunistolan mielestä kannabista ei tule laillistaa. Eduskunta käsitteli tiistaina kannabiksen laillistamista koskevaa kansalaisaloitetta.
Kaunistolan mukaan kannabiksen laillistaminen lisäisi huumeiden saatavuutta ja madaltaisi kynnystä kokeiluun erityisesti nuorten keskuudessa.
– Kannabista on jo nyt saatavilla liian helposti esimerkiksi netin anonyymeissä kaupoissa ja kotikasvatuksen kautta. Laillistaminen madaltaisi kynnystä entisestään ja lisäisi käyttöä, erityisesti nuorten keskuudessa. Se näkyisi väistämättä myös huumausaineiden kaupan ja maahantuonnin kasvuna, Kaunistola sanoo.
Kaunistolan mukaan huumerikollisuus on jo nyt suurelta osin piilorikollisuutta, josta vain pieni osa tulee viranomaisten tietoon.
– Huumeisiin kytkeytyy vakavaa ja usein piilossa pysyvää rikollisuutta. Laillistaminen normalisoisi kannabiksen käyttöä ja vaikeuttaisi huumeiden vastaista työtä entisestään. Emme voi tehdä ratkaisuja, jotka helpottavat rikollisuuden toimintaympäristöä.
Kaunistola korostaa, että poliisin arjessa huumeet näkyvät konkreettisesti nuorten pahoinvointina ja vakavina seurauksina.
– Poliisina näin, miten huumeet liittyvät usein nuorten väkivaltaisuuteen, ahdistukseen ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Kannabista pidetään usein mietona päihteenä, mutta tutkimukset osoittavat sen vaikuttavan erityisesti nuorten aivojen kehitykseen ja lisäävän riskiä mielenterveyden häiriöihin.
Kaunistolan mukaan huumepolitiikassa tulisi keskittyä hoitoon ohjaamiseen, hoitoon pääsyn helpottamiseen sekä käytön ja levittämisen vähentämiseen.
– Meidän tulee vähentää huumeiden käyttöä ja haittoja, ei lisätä huumeiden saatavuutta. Kannabiksen laillistaminen veisi kehitystä päinvastaiseen suuntaan ja lisäisi sekä inhimillisiä että yhteiskunnallisia ongelmia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari KaunistolaKansanedustaja
Satakunnan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kauma: Kotihoidon tuen uudistus kannustaa maahanmuuttajanaisia kotoa työelämään17.2.2026 17:38:23 EET | Tiedote
Hallitus uudistaa kotihoidon tukea siten, että tukea voisi jatkossa saada, mikäli tuen saaja, eli lasta pääasiallisesti hoitava vanhempi tai muu huoltaja on asunut Suomessa vähintään kolme vuotta. Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa maahan muuttaneiden vanhempien, siirtymistä työelämään, lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen sekä vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan kyse on tärkeästä uudistuksesta, joka vahvistaa erityisesti pienten lasten ja naisten asemaa.
Kokoomuksen Wallinheimo: Onko SDP hereillä? Hallitus pidentää asuntolainojen enimmäisajan 35 vuoteen17.2.2026 15:36:27 EET | Tiedote
Orpon hallitus esittää asuntolainojen enimmäisajan pidentämistä 30 vuodesta 35 vuoteen, lainakaton joustavoittamista sekä taloyhtiölainojen sääntelyn keventämistä, jotta asuntomarkkinat piristyisivät ja asunnon ostaminen helpottuu. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo kiittää SDP:tä ehdotuksesta ja toteaa, että hallituksen esitys on jo huomenna eduskunnan lähetekeskustelussa.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Puhdas siirtymä tuo Suomeen miljardiluokan investoinnit ja työpaikat17.2.2026 14:18:06 EET | Tiedote
Eduskunta keskustelee tänään hallituksen energia- ja ilmastostrategiasta. Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä korostaa ryhmäpuheessa, että puhdas siirtymä on Suomelle ennen kaikkea kasvun ja työllisyyden mahdollisuus.
Kokoomuksen Valkonen: Suomalaisilta vahva ”ei” lisäveroille14.2.2026 12:50:08 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen pitää Ajatuspaja Toivon kyselytutkimuksen tuloksia vahvana viestinä päättäjille siitä, että veronkorotukset eivät ole kansan valinta valtiontalouden tasapainottamiseen seuraavallakaan vaalikaudella.
Kokoomuksen Kauma ja Autto: Suomi huolehtii omasta puolustuksestaan – Rubion puhe Munchenissä vahvisti luottamusta Yhdysvaltoihin14.2.2026 12:02:44 EET | Tiedote
Suomalaisten luottamus omaan puolustukseen ja Natoon on vakaalla pohjalla, ja se luo Suomelle turvaa myllertävässä maailmassa. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma korostavat, että Suomi huolehtii omasta ”tontistaan” hyvin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme