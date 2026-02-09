Kuntalaisten toive etenee toteutukseen: DNA vahvistaa mobiiliverkkoa Siikaisten Hirvijärven suunnalla
19.2.2026 08:30:00 EET | DNA Oyj | Tiedote
DNA rakentaa uutta mobiiliverkon tukiasemaa Siikaisten Hirvijärven suunnalle Vuorijärventielle. Rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2026 ja parantavat alueen mobiiliyhteyksiä merkittävästi. Hanke vastaa paikallisten asukkaiden vetoomuksessaan esiin nostamaan tarpeeseen paremmista yhteyksistä.
Uusi tukiasema parantaa merkittävästi mobiiliverkon kuuluvuutta ja tiedonsiirtonopeuksia Hirvijärven alueella, jossa yhteyksien heikko toimivuus on arjessa aiheuttanut haasteita. Alueen asukkaat toimittivat noin vuosi sitten kunnalle vetoomuksen parempien mobiiliyhteyksien puolesta, ja vetoomuksen allekirjoitti noin 70 paikallista.
Hanke on edennyt tiiviissä yhteistyössä Siikaisten kunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tukiasemamaston ja siirtoyhteyksien rakentaminen on käynnistymässä ja kokonaisuus valmistuu arviolta loppukesän 2026 aikana.
Rakennettava tukiasema parantaa mobiiliverkon palveluiden toimivuutta DNA:n liittymissä jopa useiden kilometrien päässä sijainnistaan. Vakituisten asukkaiden lisäksi uusi tukiasema tulee parantamaan merkittävästi alueen kesämökkeilijöiden arkea. Rakentamistyön ei odoteta aiheuttavan haittaa paikallisesti.
”Paikallisten asukkaiden aktiivisuus ja kunnan kanssa tehty hyvä yhteistyö ovat olleet ratkaisevassa roolissa hankkeen etenemisessä”, sanoo radioverkoista DNA:lla vastaava Ari Lehtinen.
DNA saavutti 5G-verkkonsa osalta lähes valtakunnallisen peiton jo vuoden 2024 lopussa. Verkko kattaa kaikki Manner-Suomen kunnat ja tavoittaa liki 100 prosenttia suomalaisten asuinpaikoista yhteensä yli 290 kunnassa. Tästä hyötyvät niin yritykset kuin kotitaloudet. DNA kuitenkin kehittää ja vahvistaa mobiiliverkkoaan jatkuvasti, myös harvaan asutuilla alueilla. Toimivat yhteydet tukevat asumista, työntekoa ja vapaa-aikaa koko Suomessa.
Lisätietoja medialle:
Ari Lehtinen, osastopäällikkö, radioverkot, puh. 044 044 1062, ari.lehtinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj
Huijausyritysten määrä pysyy korkeana – DNA esti yli 8,5 miljoonaa viime vuonna9.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Huijaustavat monimuotoistuvat ja operaattorit taistelevat niitä vastaan päivittäin. DNA esti yhteensä yli 8,5 miljoonaa huijausyritystä vuoden 2025 aikana. Yhtiö esti yhteensä yli 4,2 miljoonaa huijauspuhelua ja lähes 4,4 miljoonaa huijaustekstiviestiä viime vuonna. Operaattorit ja pankit ottivat viime vuonna käyttöön uuden yhteistyömallin, jossa nettiliikenne huijaussivustoille voidaan sulkea nopeasti. Yhteistyöllä pyritään vähentämään huijausviestien vaikutuksia.
The number of fraud attempts remains high – DNA prevented over 8.5 million last year9.2.2026 09:00:00 EET | Press release
Fraud methods are becoming more diverse, and operators are fighting against them daily. In 2025, DNA prevented over 8.5 million fraud attempts. The company blocked over 4.2 million fraudulent calls and nearly 4.4 million fraudulent text messages last year. Operators and banks implemented a new cooperation model last year that allows for the rapid shutdown of internet traffic to fraudulent websites. This collaboration aims to reduce the impact of fraudulent messages.
Viruskausi on päällä ja pöpöt jylläävät – DNA:n asiantuntijalta viisi vinkkiä puhelimen pitämiseksi puhtaana6.2.2026 14:19:33 EET | Tiedote
Puhuttaessa viruksista samassa virkkeessä älylaitteiden kanssa viitataan usein tietoturvaa uhkaaviin haittaohjelmiin. Troijalaisilta sietääkin suojautua, mutta sama pätee myös reaalimaailman viruksiin ja bakteereihin, varsinkin nyt, kun pöpöt ovat liikkeellä. DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi kertaa muistisäännöt puhelimen hygieniasta huolehtimiseen.
DNA Oyj:n loka–joulukuun 2025 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvua6.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Vuosi 2025 oli DNA:lle taloudellisesti hyvin menestyksekäs. Vuoden viimeisellä neljänneksellä niin liikevaihto, palveluliikevaihto, käyttökate kuin liikevoittokin kasvoivat edellisvuodesta, kuten myös matkaviestinverkon sekä kiinteän laajakaistan liittymämäärät ja keskilaskutus.
DNA Plc’s Business Review for October–December 2025: Revenues and profitability continued to grow6.2.2026 08:30:00 EET | Press release
The year 2025 was financially very successful for DNA. In the final quarter, total revenues, total service revenues, EBITDA, and EBIT all increased from the previous year. Subscription numbers and average revenue per user in both the mobile network and fixed broadband also continued to grow.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme