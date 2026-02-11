Ansiopäivärahan saajamäärä kasvoi tammikuussa yli 10 prosenttia – lomautettujen osuus nousi selvästi
19.2.2026 07:30:00 EET | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
A-kassan ansiopäivärahan saajamäärä kasvoi tammikuussa 10,7 prosenttia, ja lomautettujen osuus nousi 40 prosenttiin. Ensihakemuksia jätettiin peräti 52,2 prosenttia enemmän kuin joulukuussa – helmikuun puolivälin luvut viittaavat saajamäärän kasvuun myös helmikuussa.
Avoimesta työttömyyskassasta sai tammikuussa 2026 ansiopäivärahaa 25 717 henkilöä. Saajamäärä kasvoi 10,7 prosenttia joulukuusta, jolloin saajia oli 23 226. Edellisvuoden tammikuuhun verrattuna saajien määrä oli kuitenkin 21,8 prosenttia pienempi (32 876).
Tammikuussa ansiopäivärahaa sai 9,5 prosenttia A-kassan jäsenistä, kun joulukuussa vastaava osuus oli 7,5 prosenttia.
Hakemusmäärät kasvoivat alkuvuodelle tyypillisesti. Tammikuussa kassaan saapui 35 058 hakemusta, mikä on 17,1 prosenttia enemmän kuin joulukuussa (29 076). Viime vuoden tammikuuhun verrattuna hakemusmäärä kuitenkin laski 28,1 prosenttia (48 788).
Ensihakemusten osuus kasvussa
Ensihakemuksia jätettiin A-kassaan tammikuussa 3 320. Määrä kasvoi joulukuusta 52,2 prosenttia (2 182), mutta jäi 14,7 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aiemmin (3 894). Ensihakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 9,5 prosenttia, kun joulukuussa osuus oli 7,5 prosenttia ja vuosi sitten 8,0 prosenttia.
Lomautettujen osuus nousi 40 prosenttiin
Lomautettujen osuus kaikista ansiopäivärahan saajista nousi tammikuussa 40 prosenttiin. Osuus kasvoi kuukaudessa 6 prosenttiyksikköä (34 % joulukuussa), mutta oli 3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin (43 %).
Lomautusajan ansiopäivärahaa sai tammikuussa 10 186 henkilöä, mikä on 30,4 prosenttia enemmän kuin joulukuussa (7 811). Vuodentakaiseen verrattuna lomautettujen määrä kuitenkin laski 28,3 prosenttia (14 205).
Ansiopäivärahamenot kasvoivat joulukuusta
Ansiopäivärahaa maksettiin tammikuussa yhteensä 32,6 miljoonaa euroa. Summa kasvoi joulukuusta 7,2 prosenttia (30,4 M€), mutta oli 34,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin (49,6 M€).
Tammikuun luvut osoittavat alkuvuodelle tyypillistä hakemus- ja saajamäärien kasvua edelliskuukauteen verrattuna. Vuositasolla tarkasteltuna saaja- ja hakemusmäärät ovat kuitenkin edelleen selvästi viime vuotta matalammalla tasolla, vaikka lomautettujen osuus nousi merkittävästi kuukauden aikana.
Saajamäärään ennakoidaan kasvavan helmikuussa
Helmikuun puoliväliin mennessä ansiopäivärahaa on maksettu 16 462 jäsenelle. Määrä on 1287 enemmän kuin tammikuun puolivälissä, jolloin saajia oli 15 175. Koko tammikuun aikana ansiopäivärahaa sai yhteensä 25 717 jäsentä. Vuonna 2025 helmikuun puoliväliin mennessä ansiopäivärahaa oli maksettu 21 612 jäsenelle.
Helmikuun puolivälissä lomautusajan päivärahaa on maksettu 5 938 jäsenelle, mikä vastaa 36 prosenttia saajista.
Suurin osa A-kassan jäsenistä työskentelee teollisuuden, rakentamisen sekä auto- ja kuljetusalan tehtävissä. Tilastot kuvaavat siten erityisesti näiden alojen kehitystä. Saajamäärien muutoksiin voivat vaikuttaa yleisen työllisyystilanteen lisäksi työttömyysturvaan tehdyt lakimuutokset, kuten työssäoloehdon ja ansiopäivärahan ehtojen muutokset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
A-kassa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avoin työttömyyskassa, A-kassa
Työttömyyskassan kysely: Luottamus omaan työtilanteeseen pysynyt ennallaan11.2.2026 07:25:00 EET | Tiedote
Avoin työttömyyskassa toteutti tammikuussa 2026 jäsenilleen työtilannekyselyn, jossa kartoitettiin näkemyksiä omasta työllisyystilanteestaan. Tuloksia verrattiin vuotta aiemmin tehtyyn vastaavaan kyselyyn. Tulosten perusteella jäsenten luottamus omaan työtilanteeseensa on säilynyt ennallaan, vaikka työttömänä olevien osuus on kasvanut.
Ansiopäivärahan porrastus näkyy yhä useamman työttömän arjessa9.2.2026 07:25:00 EET | Tiedote
Ansiopäivärahan porrastus astui voimaan syksyllä 2024, ja sen vaikutukset alkoivat näkyä selvästi Avoimen työttömyyskassan A-kassan jäsenten etuuksissa vuoden 2025 aikana. A-kassan tilastojen mukaan yhä useampi ansiopäivärahan saaja siirtyi porrastetulle etuustasolle, kun työttömyys pitkittyi.
A-kassan nuorten jäsenten ansiopäivärahan saajamäärä laskussa4.2.2026 07:25:00 EET | Tiedote
A-kassan tilastojen mukaan alle 30-vuotiaiden ansiopäivärahaa saaneiden jäsenten määrä on ollut selvässä laskussa vuosina 2024 ja 2025. Vuoden 2024 alussa nuoria ansiopäivärahan saajia oli noin 4 000, kun vuoden 2025 alussa määrä oli hieman yli 3 600. Pudotus on jopa 11 prosenttia. Vastaavasti kyseisinä tarkastelukuukausina koko jäsenistön ansiopäivärahan saajien määrä laski noin yhden prosentin. Suuntaus näyttää jatkuvan. Juuri päättyneen tammikuun 2026 luvut kertovat, että nuoria ansiopäivärahan saajia oli reilut 2 600, eli pudotusta edellisvuoden tammikuuhun on 26 prosenttia.
Kausitöihin Lappiin tai rajan yli – näin sesonkityö vaikuttaa ansiopäivärahaan18.12.2025 08:08:00 EET | Tiedote
Talvikauden sesonkityöt Lapissa sekä työjaksot Ruotsissa tai Norjassa houkuttelevat yhä useampia suomalaisia. Kausityö tuo tuloja, kartuttaa osaamista ja avaa ovia uusiin työmahdollisuuksiin. Samalla moni pohtii, miten työ vaikuttaa ansiopäivärahaan ja muihin Avoimen työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.
Työnvälitys ja tekoäly auttavat kassan jäseniä työnhaussa10.12.2025 07:15:00 EET | Tiedote
Avoin työttömyyskassa A-kassa vauhdittaa jäsentensä työllistymistä tarjoamalla konkreettista apua työnhakuun. Yhteistyö Baronan kanssa ja tekoälyyn perustuva TyöllisyysApuri-palvelu tukevat jäseniä työelämän seuraavien askelten löytämisessä – jo tuhannet jäsenet ovat hyötyneet uusista palveluista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme