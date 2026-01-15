Kouvola Korjalan Alko saa uuden ilmeen maaliskuisessa remontissa

Kouvolan Korjalan Alkon myymälä uudistetaan. Myymälä on avoinna ennen remonttia lauantaihin 7. maaliskuuta klo 18 saakka ja uudistetun myymälän avajaisia vietetään torstaina 26. maaliskuuta klo 9. Remontin aikana asiakkaat voivat asioida lähialueen Alkoissa, joiden tiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

Entistä selkeämpi ja asiakasystävällisempi myymälä

”On hienoa päästä toivottamaan asiakkaamme tervetulleiksi uudistettuun ja entistäkin selkeämpään myymälään”, myymälän palvelupäällikkö Katja Inkilä sanoo.

Asiakaspalvelu jatkuu tuttujen myyjien voimin.

”Haluamme, että asiakkaamme saavat meiltä aina vielä aavistuksen enemmän kuin osaavat edes odottaa: ilahduttavaa palvelua, innostavia juomasuosituksia ja sujuvan asiointikokemuksen.”

”Uudistetun myymälän valikoimassa on noin 1 900 tuotetta, ja tarjolla on aina sesongin ja uusimpien juomatrendien mukaisia tuotteita. Meille saa myös aina tulla kertomaan tuotetoiveita paikan päällä tai verkossa osoitteessa alkotoive.fi”, Inkilä lisää.

Laadukkaita viinejä kaikille kukkaroille

Korjalan myymälässä on noin 250 erilaista valkoviiniä, 70 roseeviiniä, 130 kuohuviiniä ja 280 punaviiniä.

Alko haluaa tarjota hyvän hinta–laatusuhteen vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin.

”Joskus viinihyllyn äärellä panostetaan, joskus taas pihistetään – meillä on laadukkaita vaihtoehtoja molempiin. Hintojen vertailu on asiakkaille arkipäivää. Haluamme palvella kaikkia asiakkaita ja tarjota kaikille kukkaroille sopivia tuotteita.”

Kuivat ja raikkaat valko- ja kuohuviinit pitävät Korjalan myymälässä pintansa.

”Tosin etenkään nuoremmille asiakkaille kuivuus ei enää ole itseisarvo. Makeus on päässyt pois pannasta, joten moni saattaa valita hieman makeamman viinin.”

Punaviineissä rotevat ja voimakkaat maut ovat suomalaisten mieleen.

”Suosituimmissa punaviineissä korostuvat perinteiset viinimaat, kuten Italia ja Espanja sekä Chile.”

”Roseeviineissä puolestaan ei ole samankaltaisia vakiintuneita suosikkeja kuin muissa viinityypeissä, mutta Provencen alueelta tuttu kuiva, hennon vaaleanpunainen ja kevyen marjaisa viinityyli on monen suomalaisen suosikki”, kertoo Inkilä.

Verkkokaupasta laaja valikoima maksutta mihin tahansa Alkoon

Inkilä kannustaa hyödyntämään myös Alkon verkkokauppaa.

”Verkkokaupan yli 11 000 tuotteen valikoima on tilattavissa maksutta mihin tahansa Alkon myymälään. Sieltä löytyy kaikkea viineistä panimotuotteisiin, väkeviin ja alkoholittomiin vaihtoehtoihin.”