Kouvola Korjalan Alko saa uuden ilmeen maaliskuisessa remontissa
19.2.2026 07:00:00 EET | Alko Oy | Tiedote
Kouvolan Korjalan Prisman Alko remontoidaan maaliskuussa uuteen ilmeeseen. Myymälässä panostetaan viineihin – laadukkaita vaihtoehtoja löytyy kaikista hintaluokista.
Kouvolan Korjalan Alkon myymälä uudistetaan. Myymälä on avoinna ennen remonttia lauantaihin 7. maaliskuuta klo 18 saakka ja uudistetun myymälän avajaisia vietetään torstaina 26. maaliskuuta klo 9. Remontin aikana asiakkaat voivat asioida lähialueen Alkoissa, joiden tiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.
Entistä selkeämpi ja asiakasystävällisempi myymälä
”On hienoa päästä toivottamaan asiakkaamme tervetulleiksi uudistettuun ja entistäkin selkeämpään myymälään”, myymälän palvelupäällikkö Katja Inkilä sanoo.
Asiakaspalvelu jatkuu tuttujen myyjien voimin.
”Haluamme, että asiakkaamme saavat meiltä aina vielä aavistuksen enemmän kuin osaavat edes odottaa: ilahduttavaa palvelua, innostavia juomasuosituksia ja sujuvan asiointikokemuksen.”
”Uudistetun myymälän valikoimassa on noin 1 900 tuotetta, ja tarjolla on aina sesongin ja uusimpien juomatrendien mukaisia tuotteita. Meille saa myös aina tulla kertomaan tuotetoiveita paikan päällä tai verkossa osoitteessa alkotoive.fi”, Inkilä lisää.
Laadukkaita viinejä kaikille kukkaroille
Korjalan myymälässä on noin 250 erilaista valkoviiniä, 70 roseeviiniä, 130 kuohuviiniä ja 280 punaviiniä.
Alko haluaa tarjota hyvän hinta–laatusuhteen vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin.
”Joskus viinihyllyn äärellä panostetaan, joskus taas pihistetään – meillä on laadukkaita vaihtoehtoja molempiin. Hintojen vertailu on asiakkaille arkipäivää. Haluamme palvella kaikkia asiakkaita ja tarjota kaikille kukkaroille sopivia tuotteita.”
Kuivat ja raikkaat valko- ja kuohuviinit pitävät Korjalan myymälässä pintansa.
”Tosin etenkään nuoremmille asiakkaille kuivuus ei enää ole itseisarvo. Makeus on päässyt pois pannasta, joten moni saattaa valita hieman makeamman viinin.”
Punaviineissä rotevat ja voimakkaat maut ovat suomalaisten mieleen.
”Suosituimmissa punaviineissä korostuvat perinteiset viinimaat, kuten Italia ja Espanja sekä Chile.”
”Roseeviineissä puolestaan ei ole samankaltaisia vakiintuneita suosikkeja kuin muissa viinityypeissä, mutta Provencen alueelta tuttu kuiva, hennon vaaleanpunainen ja kevyen marjaisa viinityyli on monen suomalaisen suosikki”, kertoo Inkilä.
Verkkokaupasta laaja valikoima maksutta mihin tahansa Alkoon
Inkilä kannustaa hyödyntämään myös Alkon verkkokauppaa.
”Verkkokaupan yli 11 000 tuotteen valikoima on tilattavissa maksutta mihin tahansa Alkon myymälään. Sieltä löytyy kaikkea viineistä panimotuotteisiin, väkeviin ja alkoholittomiin vaihtoehtoihin.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2024 Alkon liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä reilut 47 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Alko Oy
Siilinjärven Alko muuttaa helmikuussa15.1.2026 07:25:00 EET | Tiedote
Siilinjärven Alkon myymälä muuttaa K-Supermarketin yhteyteen. Myymälä on avoinna nykyisessä sijainnissa maanantaihin 2.2. saakka ja avataan uudessa sijainnissa torstaina 5.2.
Alkon myyntilitrat vuonna 2025: alkoholiton vaihtoehto yhä suositumpi ja viinipullo kevenee. Kokonaismyynti laski.14.1.2026 07:28:00 EET | Tiedote
Alkoholittomien juomien myynti kasvoi 38 prosenttia ja panimotuotteiden lähes 6 prosenttia. Viinien myyntilitrat laskivat 10,3 prosenttia ja väkevien 8,9 prosenttia. Alkon kokonaismyynti laski 7,9 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Alkon viineistä kolme neljäsosaa on jo pakattu kevyempään lasipulloon. Viineissä trendaa tuhdit maut.
Alkon trendikatsaus 2026: seepran raitoja, kirsikkaa, helppoutta ja makujen leikkiä8.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Juomamaailmassa kuplii uusia ilmiöitä. Alkon trendikatsaus 2026 paljastaa, että kuluttajat etsivät elämyksiä, helppoutta ja raikkaita makuja. Mukana on myös yllättäjä: seepran raidat.
Lieksan Alko saa uuden ilmeen alkuvuoden remontissa8.1.2026 07:10:00 EET | Tiedote
Lieksan Alkon myymälä remontoidaan tammi-helmikuussa uuteen ilmeeseen. Moni asiakas valitsee alkoholittoman – myös Lieksassa alkoholittomien juomien myynti on kasvussa.
MUISTUTUS: KUTSU MEDIATILAISUUTEEN: Alko julkaisee juomatrendit to 8.1. klo 9.005.1.2026 10:23:30 EET | Kutsu
Ilmoittauduthan viimeistään tänään 5. tammikuuta! Mitkä juomatrendit näkyvät kuluttajien valinnoissa juuri nyt? Alkon trendikatsaus nostaa jälleen ajankohtaisia ilmiöitä. Tervetuloa kuulemaan trendeistä lisää Alkon virtuaaliseen mediatilaisuuteen torstaina 8. tammikuuta klo 9.00.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme