Kouvola Korjalan Alko saa uuden ilmeen maaliskuisessa remontissa

19.2.2026 07:00:00 EET | Alko Oy | Tiedote

Jaa

Kouvolan Korjalan Prisman Alko remontoidaan maaliskuussa uuteen ilmeeseen. Myymälässä panostetaan viineihin – laadukkaita vaihtoehtoja löytyy kaikista hintaluokista.

Kouvolan Korjalan Alkon myymälä uudistetaan. Myymälä on avoinna ennen remonttia lauantaihin 7. maaliskuuta klo 18 saakka ja uudistetun myymälän avajaisia vietetään torstaina 26. maaliskuuta klo 9. Remontin aikana asiakkaat voivat asioida lähialueen Alkoissa, joiden tiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

Entistä selkeämpi ja asiakasystävällisempi myymälä

”On hienoa päästä toivottamaan asiakkaamme tervetulleiksi uudistettuun ja entistäkin selkeämpään myymälään”, myymälän palvelupäällikkö Katja Inkilä sanoo.

Asiakaspalvelu jatkuu tuttujen myyjien voimin.

”Haluamme, että asiakkaamme saavat meiltä aina vielä aavistuksen enemmän kuin osaavat edes odottaa: ilahduttavaa palvelua, innostavia juomasuosituksia ja sujuvan asiointikokemuksen.”

”Uudistetun myymälän valikoimassa on noin 1 900 tuotetta, ja tarjolla on aina sesongin ja uusimpien juomatrendien mukaisia tuotteita. Meille saa myös aina tulla kertomaan tuotetoiveita paikan päällä tai verkossa osoitteessa alkotoive.fi”, Inkilä lisää.

Laadukkaita viinejä kaikille kukkaroille

Korjalan myymälässä on noin 250 erilaista valkoviiniä, 70 roseeviiniä, 130 kuohuviiniä ja 280 punaviiniä.

Alko haluaa tarjota hyvän hinta–laatusuhteen vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin.

”Joskus viinihyllyn äärellä panostetaan, joskus taas pihistetään – meillä on laadukkaita vaihtoehtoja molempiin. Hintojen vertailu on asiakkaille arkipäivää. Haluamme palvella kaikkia asiakkaita ja tarjota kaikille kukkaroille sopivia tuotteita.”

Kuivat ja raikkaat valko- ja kuohuviinit pitävät Korjalan myymälässä pintansa.

”Tosin etenkään nuoremmille asiakkaille kuivuus ei enää ole itseisarvo. Makeus on päässyt pois pannasta, joten moni saattaa valita hieman makeamman viinin.”

Punaviineissä rotevat ja voimakkaat maut ovat suomalaisten mieleen.

”Suosituimmissa punaviineissä korostuvat perinteiset viinimaat, kuten Italia ja Espanja sekä Chile.”

”Roseeviineissä puolestaan ei ole samankaltaisia vakiintuneita suosikkeja kuin muissa viinityypeissä, mutta Provencen alueelta tuttu kuiva, hennon vaaleanpunainen ja kevyen marjaisa viinityyli on monen suomalaisen suosikki”, kertoo Inkilä.

Verkkokaupasta laaja valikoima maksutta mihin tahansa Alkoon

Inkilä kannustaa hyödyntämään myös Alkon verkkokauppaa.

”Verkkokaupan yli 11 000 tuotteen valikoima on tilattavissa maksutta mihin tahansa Alkon myymälään. Sieltä löytyy kaikkea viineistä panimotuotteisiin, väkeviin ja alkoholittomiin vaihtoehtoihin.”

Avainsanat

kouvolakorjalaprismaalkoremontti

Yhteyshenkilöt

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi

Linkit

Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2024 Alkon liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä reilut 47 miljoonaa.

Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Alko Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye