Kutsu medialle: Tervetuloa kevään ratkaisuhenkisimpään päättäjädebattiin 5.3. – aiheina koulutus, työkyky ja eläkkeet!
19.2.2026 08:13:00 EET | Työeläkevakuuttajat Tela | Kutsu
Tervetuloa torstaina 5.3. klo 8.30–9.45 Työeläkevakuuttajat Telan päättäjädebattiin, joka tähyää vuoden 2027 eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. Tilaisuus on livenä Musiikkitalon Ravintola-Klubissa ja striiminä.
Eläkepuhe on juuri nyt synkkää. Mitä leikkauspuheiden takana on – ja missä pallossa katseiden tosiasiassa pitäisi olla? Miksi puhumme tulevaisuudesta ikään kuin edessä olisi vain uhkia, joita ei voi ratkoa pitkällä pelillä? Se ei ole nimittäin totta. Mahdollisuus opiskella laadukkaasti ja korkealle takaisi pitkät työurat. Korkea koulutus loisi työpaikkoja. Työssä jaksaminen paremmin on mahdollista ja myös paluu työelämään sairastumisen jälkeen.
Tilaisuudessa kuulemme työeläkealan ratkaisut tulevaisuuden kiperiin kysymyksiin. Lavalla teemoista debatoivat kansanedustajat Miko Bergbom (ps.), Pia Kauma (kok.), Hilkka Kemppi (kesk.) ja Joona Räsänen (sd.). Tilaisuuden juontaa Telan erityisasiantuntija Janne Pelkonen ja avaa johtaja Mikko Koskinen. Tunnelmaan virittää Matti Apunen & Mika Maliranta live-podcast: ”Miten vastaamme omien lapsiemme tulevaisuushuoliin setäekonomistien itsevarmuudella?”
Tule kuulemaan keskustelu, jossa viimeinkin sukupolvien välinen vastakkainasettelu kääntyy sukupolvien yhteiseksi eduksi ja vastuuksi siitä, että Suomessa on tulevaisuudessakin riittävästi inhimillistä pääomaa. Se luo työtä, joka luo luottamusta, joka luo näkymän valoisasta tulevaisuudesta.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa
Tulossa paikan päälle? Olemme Musiikkitalon Ravintola-Klubilla. Aamiaista tarjolla 8.00. Toimittajat voivat ilmoittautua Telan viestintään Jenni Heinolle, puh. 040 170 4656, jenni.heino@tela.fi tai linkistä: www.tela.fi/paattajadebatti2026
Striimin äärelle? Ilmoittautumiset linkistä www.tela.fi/paattajadebatti2026-striimi tai Jenni Heinolle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni HeinoviestintäpäällikköPuh:040 170 4656jenni.heino@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
