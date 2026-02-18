Kokoomuksen Sarkomaa: Asetusluonnos parantaa saimaannorpan suojelua, mutta kunnianhimon tasoa on nostettava
19.2.2026 07:00:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriö on laittanut lausunnoille asetuksen, jolla Saimaan kalastusrajoitusaluetta laajennetaan 336 neliökilometrillä. Sarkomaa kuitenkin peräänkuuluttaa ministeriöltä lisää kunnianhimoa ainutlaatuisen saimaannorpan suojelemiseksi.
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa katsoo, että kalastusrajoitusalueen laajentaminen parantaa merkittävästi saimaannorpan suojelua. Sarkomaa kuitenkin peräänkuuluttaa ministeriöltä lisää kunnianhimoa ainutlaatuisen saimaannorpan suojelemiseksi.
”Kalastusrajoitusalueen laajentaminen on merkittävä askel saimaannorpan suojelutyölle. Kalastusrajoitusalue laajenee yli 10 prosenttia. Näillä alueilla kielletään ympärivuotisesti saimaannorpalle kaikkein vaarallisimpien kalanpyydysten ja kalastustapojen käyttö”, Sarkomaa aloittaa.
Saimaannorpan tilanne on parantunut merkittävästi. Kanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 530 yksilöön. Sarkomaan mukaan lisätoimia kuitenkin vielä tarvitaan.
”Kalastusrajoitusalueen laajentaminen on hyvä alku Saimaannorpan paremmalle suojelulle. Suojelutyön onnistuminen edellyttää kuitenkin lisätoimia: verkkokalastuskieltoa tulisi pidentää nykyisestä kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun. Kokoomus on valmis tukemaan tätä muutosta”, Sarkomaa jatkaa.
”Saimaannorppa on erittäin uhanalainen laji, joka elää vain Suomessa. Ilmaston lämpeneminen ja lumettomat talvet ovat norpille kasvava riskitekijä ja vakava uhka. Ellei kalanpyydyskuolleisuutta kyetä tehokkaasti estämään ovat muut suojelukeinot vaarassa jäädä riittämättömiksi”, Sarkomaa päättää.
