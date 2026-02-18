Kokoomuksen Sarkomaa: Asetusluonnos parantaa saimaannorpan suojelua, mutta kunnianhimon tasoa on nostettava

Kokoomuksen Aalto-Setälä: Puhdas siirtymä tuo Suomeen miljardiluokan investoinnit ja työpaikat 17.2.2026 14:18:06 EET | Tiedote

Eduskunta keskustelee tänään hallituksen energia- ja ilmastostrategiasta. Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä korostaa ryhmäpuheessa, että puhdas siirtymä on Suomelle ennen kaikkea kasvun ja työllisyyden mahdollisuus.