Lidl jatkaa hintojen laskua – nyt vuorossa pakastepizzat

19.2.2026 07:38:10 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Viime kuukausien aikana Lidl on laskenut hintoja useissa tuoteryhmissä. Nyt vuorossa ovat pakastepizzat, joiden hintoja on laskettu parhaimmillaan yli 10 prosentilla. Halvimmillaan yhden pizzan hinnaksi muodostuu 1,6 euroa. Uudet, halvemmat hinnat ovat voimassa kaikissa Lidl-myymälöissä kautta maan.
Lidl on laskenut viime kuukausina kahvin, appelsiinimehujen ja lohituotteiden hintoja. Hintojenlasku saa jatkoa, ja nyt on vuorossa pakastepizzat. Lidl laskee oman Trattoria Alfredo -merkkinsä 15 pakastepizzan hintaa. Keskimääräinen alennus on kuusi prosenttia ja suurimmat alennukset ovat yli 10 prosenttia. Hinnat on laskettu juuri talvilomaviikkojen alkaessa 16.2.
– Pääsemme taas kertomaan asiakkaillemme iloisia uutisia halvemmista hinnoista! Kohteena ovat tällä kertaa koko perheen suosikkiruoka, pakastepizzat. Pakastepizza ei ole välttämättä jokapäiväinen arkiruoka, vaan ennemminkin herkkuruokaa viikonloppuisin ja lomakausina, jolloin niitä tyypillisesti ostetaan myös enemmän. Haluamme tarjota totta kai myös lomailijoille Suomen halvimman ostoskorin, sanoo Lidlin ostojohtaja Petteri Nystén.
Pakastepizzojen hinnat ovat laskeneet kaikissa eri mauissa vegaanisista pizzoista salami- ja kinkkupizzoihin. Halvimmillaan yhden pizzan hinnaksi muodostuu 1,6 euroa: kolme salami-kiviuunipizzaa sisältävä pakkaus maksaa vain 4,79 euroa.
Perinteisten pakastepizzojen lisäksi myös pikkupizzojen hintoja on laskettu. Pikkupizzat ovatkin yksi Lidlin suosituimmista pizzatuotteista. Ne sopivat moniin hetkiin: nopeaksi päivälliseksi, pikkunälkään sekä juhlien tarjoiltavaksi.
Esimerkkejä lasketuista hinnoista:
|
|
Uusi hinta
|
Vanha hinta
|
Alennus%
|
Pikkupizza 12 kpl (juusto, kinkku tai salami)
|
3,99 €
|
4,47 €
|
10,74 %
|
Kiviuunipizza mozzarella (2 kpl)
|
4,49 €
|
4,82 €
|
6,85 %
|
Kiviuunipizza hawaii (2 kpl)
|
4,99 €
|
5,26 €
|
5,13 %
