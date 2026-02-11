Lidl jatkaa hintojen laskua – nyt vuorossa pakastepizzat

Lidl on laskenut viime kuukausina kahvin, appelsiinimehujen ja lohituotteiden hintoja. Hintojenlasku saa jatkoa, ja nyt on vuorossa pakastepizzat. Lidl laskee oman Trattoria Alfredo -merkkinsä 15 pakastepizzan hintaa. Keskimääräinen alennus on kuusi prosenttia ja suurimmat alennukset ovat yli 10 prosenttia. Hinnat on laskettu juuri talvilomaviikkojen alkaessa 16.2.

– Pääsemme taas kertomaan asiakkaillemme iloisia uutisia halvemmista hinnoista! Kohteena ovat tällä kertaa koko perheen suosikkiruoka, pakastepizzat. Pakastepizza ei ole välttämättä jokapäiväinen arkiruoka, vaan ennemminkin herkkuruokaa viikonloppuisin ja lomakausina, jolloin niitä tyypillisesti ostetaan myös enemmän. Haluamme tarjota totta kai myös lomailijoille Suomen halvimman ostoskorin, sanoo Lidlin ostojohtaja Petteri Nystén.

Pakastepizzojen hinnat ovat laskeneet kaikissa eri mauissa vegaanisista pizzoista salami- ja kinkkupizzoihin. Halvimmillaan yhden pizzan hinnaksi muodostuu 1,6 euroa: kolme salami-kiviuunipizzaa sisältävä pakkaus maksaa vain 4,79 euroa.

Perinteisten pakastepizzojen lisäksi myös pikkupizzojen hintoja on laskettu. Pikkupizzat ovatkin yksi Lidlin suosituimmista pizzatuotteista. Ne sopivat moniin hetkiin: nopeaksi päivälliseksi, pikkunälkään sekä juhlien tarjoiltavaksi.

Esimerkkejä lasketuista hinnoista: