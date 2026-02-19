Keskimaalla vahva vuosi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Vuonna 2025 Osuuskauppa Keskimaan verollinen myynti oli 952,8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto nousi 776,5 miljoonaan euroon, mikä merkitsee 2,2 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Operatiivinen tulos oli 39,8 miljoonaa euroa (ed. v. 39,1 miljoonaa euroa), mikä on 5,1 prosenttia liikevaihdosta. Omavaraisuusaste parani 81,9 prosenttiin (ed. v. 81,6 %).



– Olemme erittäin tyytyväisiä vuoden 2025 tuloksen kehittymiseen haastavassa markkinatilanteessa. Markkinaosuutemme vahvistui erityisesti päivittäistavarakaupassa ja pystyimme tekemään mittavia investointeja palveluverkostomme kehittämiseen. Erityisen vahvaa kehitys oli marketkaupassa, jossa S-marketit ja Prismat jatkoivat vakaata kasvuaan. Lisäksi ruoan verkkokaupan kehitys jatkui edelleen vahvana. Kasvua on vauhdittanut uusien, korvaavien marketien avaukset sekä investoinnit myymäläuudistuksiin, kertoo Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan päivittäistavarakaupan vahva kehitys jatkui. Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 3,4 % ja sen sisällä ruoan verkkokauppa kasvoi 18,0 %. Keskimaan päivittäistavarakaupan myynti kasvoi selvästi muuta päivittäistavaramarkkinaa vahvemmin. Käyttötavarakaupan liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,2 %.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 1,3 % edellisvuodesta, josta matkailukauppa kasvoi 1,3 % ja ravintolakaupan liikevaihto 1,4 %. Yleisesti heikko taloustilanne näkyi erityisesti ravintolapalvelujen kysynnässä, jossa useilla yksiköillä oli haasteita kannattavuuden osalta.

Liikennekaupan liikevaihto oli 142,9 miljoonaa euroa, joka laski edellisvuodesta 1,7 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti polttonesteiden markkinahintojen lasku edellisvuoteen verrattuna. Erityisen voimakkaasti kasvoi autopesujen ja sähkölatausten myynti. ABC-latauksen tuplaantuneeseen myyntiin vaikuttivat erityisesti investoinnit uusiin latausasemiin. Liikennemyymälöiden ravintola- ja marketkauppa kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta yleisestä ravintola-alan kasvun hidastumisesta.

− Ravitsemiskaupan vuosi oli haastava, kun yleisesti heikko taloustilanne on vaikuttanut erityisen voimakkaasti ravintolakaupan kysyntään, mikä on näkynyt kannattavuuden heikkenemisenä. Nopean syömisen ravintolat ja ABC liikennemyymälöiden ravintolat ovat menestyneet suhteellisesti parhaiten kuluneen vuoden aikana, Antti Määttä toteaa.

Investointeja maakunnan palveluihin yli 100 miljoonalla viimeisten kahden vuoden aikana

Keskimaan investoinnit vuonna 2025 olivat yhteensä 50,0 miljoonaa euroa.

Myymäläverkoston kehittäminen on jatkunut suunnitelmallisesti eri puolilla Keski-Suomea. Jyväskylässä avattiin uusi Sale Kortepohja viime keväänä, ja Sale Kyyjärven uudistus saatiin valmiiksi loppuvuodesta. S-marketit uudistivat palveluverkostoaan, kun Muurameen avattiin uusi S-market ja Jämsänkoskella käynnistettiin uuden S-marketin rakentaminen, jonka avajaisia vietetään tulevana keväänä. S-market Vaajalan perusteellinen uudistus valmistui maaliskuussa ja parhaillaan myymäläuudistukset ovat käynnissä S-market Karstulassa ja S-market Hankasalmella.

Keskimaan Prismoihin on tehty merkittäviä uudistuksia. Prisma Palokan laajennus valmistui huhtikuussa, ja Prisma Keljon mittava myymäläuudistus saatiin valmiiksi joulukauppaan. Kuluvan vuoden aikana Prisma Seppälässä toteutetaan vastaava uudistusprojekti.

Yksi Keskimaan historian suurimmista rakennushankkeista, Break Sokos Hotel Himos avattiin marraskuun lopulla 2025. Himoksen Länsirinteiden juurella sijaitsevassa huoneistohotellissa on yhteensä 121 korkeatasoista huoneistoa sekä 150-paikkainen Laaksoravintola Loiva terasseineen. Lisäksi hotellin yhteydessä toimii S-kaupat.fi -noutopiste ja pihassa on 14 latauspisteen ABC-latausasema.

Keskimaa on panostanut merkittävästi sähköautoilun palveluiden kehittämiseen Keski-Suomessa. ABC Joutsan latausaseman laajennus valmistui juhannukseksi, minkä lisäksi heinäkuussa otettiin käyttöön uusi suurteholatausasema ABC Hirvaskankaalla. Viimeisimpänä on avattu laajennettu suurteholatausasema ABC Palokan yhteyteen sekä ABC Hirvaskankaan suurteholatausaseman toinen vaihe.

− Kahden viime vuoden aikana olemme panostaneet yli 100 miljoonalla eurolla palveluidemme kehittämiseen Keski-Suomessa. Tarkastelujaksolla on toteutettu yksi Keskimaan historian suurimmista rakennushankkeista Himoksella, minkä lisäksi investoinnit marketverkostoon sekä Keski-Suomen ABC-latausverkoston kehittämiseen ovat olleet pitkäjänteisiä ja merkittäviä. Tällä hetkellä meillä on nelostien varrella yli 70 suurteholatauspistettä, Antti Määttä toteaa.

Hyvä tulostaso mahdollistaa asiakkaiden ja henkilökunnan palkitsemisen

Vuoden 2025 lopussa Keskimaalla oli 147 334 asiakasomistajaa. Asiakasomistajien määrä kasvoi Keskimaan 110 v. juhlavuotena peräti 3 924 omistajalla.

Hyvänä jatkunut tulostaso mahdollistaa ylijäämänpalautuksen maksamisen Keskimaan asiakasomistajille. Keskimaan hallitus esittää, että vuodelta 2025 maksettaisiin ylijäämänpalautuksena 2,5 % Osuuskauppa Keskimaasta S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä, mikä on yhteensä 14,6 miljoonan euroa. Lisäksi hallitus esittää 6 prosentin korkoa täyteen maksetuille osuusmaksuille. Ylijäämänpalautus maksetaan kesällä 2026, mikäli edustajisto hyväksyy kevätkokouksessa hallituksen esityksen.



Vuodelta 2025 asiakasomistajille rahana maksettavat edut ovat yhteensä 44,6 miljoonaa euroa (Bonus 28,1 milj.€, maksutapaetu 1,1 milj.€, ylijäämän palautus noin 14,6 milj.€ ja osuusmaksun korko noin 0,9 milj.€).

Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli vuoden 2025 aikana keskimäärin 2 031 työntekijää. Kesällä 2025 Keskimaa tarjosi kesätöitä lähes 900 kesätyöntekijälle, joista 498 oli ensikertaa työelämään tutustuvia kesäharjoittelijoita.

Keskimaan henkilökunnalle maksettiin noin 1,5 miljoonan euron ylimääräinen tulospalkkio kiitoksena vuoden 2025 ennakoitua paremmasta tuloksesta. Ylimääräisen palkitsemisen piiriin kuuluu koko Keskimaan henkilökunta johtoryhmää lukuun ottamatta. Lisäksi koko henkilökunta kuuluu tulospalkkauksen piiriin.