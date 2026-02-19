Keskimaa uudistaa ABC Keljonkankaan palvelut – uudistuvan liikennemyymälän yhteyteen uusi S-market

Osuuskauppa Keskimaan hallitus on hyväksynyt laajan investointihankkeen, jonka tavoitteena on kehittää Keljonkankaan ABC:stä entistä monipuolisempi arjen asioinnin keskus.

Hankkeessa Sale-lähimyymälän tilalle rakennetaan uusi, noin tuhannen neliön kokoinen S-market. Uusi S-market ja uudistetut ravintolapalvelut muodostavat yhdessä modernin ja sujuvasti palvelevan kokonaisuuden. Alueen liikenneturvallisuuden ja asioinnin sujuvuuden parantamiseksi liikepaikkaan johtavaan risteykseen on suunniteltu uusi kiertoliittymä.

Uusi S-market vastaa Keljonkankaan kasvavaan kysyntään

Keljonkangas on yksi Jyväskylän voimakkaimmin kasvavista asuinalueista, ja päivittäistavarakaupan kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Uuden S-marketin myyntipinta-ala nousee yli tuhanteen neliöön, mikä mahdollistaa huomattavasti nykyistä Salea laajemman valikoiman ja asiakkaille kilpailukykyisen hintatason.



S-marketin ja ABC-liikenneaseman saavutettavuus paranee risteykseen rakennettavan kiertoliittymän ja kokonaan uudistetun, väljemmän pysäköintialueen ansiosta.

– Keljonkankaan lähialueet ovat kasvaneet viime vuosien aikana kiihtyvää tahtia, ja haluamme vastata sen asukkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Uusi S-market tarjoaa laajemman valikoiman, sujuvamman asioinnin ja edullisen hintatason arjen hankintoihin. Haluamme tarjota alueen asiakkaille monipuolisen palvelukokonaisuuden, toteaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja erikoiskaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

ABC Keljonkankaan ravintolapalvelut uudistuvat − entistä parempaa palvelua paikallisille sekä matkailijoille

ABC Keljonkankaan ravintolauudistuksen tavoitteena on moderni ja viihtyisä taukopaikka. Uudistuksessa ravintolan miljöö saa uuden raikkaan ilmeen, asiointia nopeutetaan uusilla pikakassoilla. Lisäksi liikennemyymälän kokoustilat uudistetaan. Merkittävin muutos palveluvalikoimaan on Hesburger-ravintolan avaaminen.

– ABC Keljonkangas on suosittu tankkaus-, ostos- ja taukopaikka niin paikallisille kuin ysitien kulkijoille. Uudistuksen myötä voimme tarjota aikaisempaa kattavammat liikenne-energiapalvelut sähkölatausasemineen, entistä viihtyisämmän ravintolan sekä kokonaan uutena palveluna Hesburgerin pikaruoat. Tavoitteenamme on uudistaa ABC Keljonkangas moderniksi asiointikeskukseksi niin palveluiltaan kuin miljööltäänkin, kertoo Osuuskauppa Keskimaan liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.

Rakentaminen alkaa vuonna 2026 – avaus helmikuussa 2027

Keljonkankaan kokonaisuuden uudistustyöt käynnistyvät vaiheittain vuoden 2026 aikana. Piha ja liikennejärjestelyt sekä uuden polttonestemittarikentän ja ABC-latausaseman rakentaminen toteutetaan kesäkauden aikana. S-marketin rakennustyöt jatkuvat vuoden loppuun.

Tavoitteena on avata uudistunut ABC Keljonkangas ja uusi S-market asiakkaille helmikuussa 2027. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 8,5 miljoonaa euroa, ja ne koostuvat uuden S-marketin rakentamisesta, kiinteistö- ja maa-alueinvestoinneista sekä ABC Keljonkangasta koskevista laite- ja ravintolauudistuksista.