Keskimaa uudistaa ABC Keljonkankaan palvelut – uudistuvan liikennemyymälän yhteyteen uusi S-market
19.2.2026 12:01:00 EET | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa uudistaa perusteellisesti ABC Keljonkankaan palvelukokonaisuuden. Liikennemyymälän ravintola uudistetaan ja nykyinen Sale-lähimyymälä korvataan uudella noin tuhannen neliömetrin kokoisella S-marketilla. Kehityshankkeella vastataan alueen voimakkaaseen kasvuun ja parannetaan asioinnin sujuvuutta niin paikallisille asukkaille kuin valtatie 9:n liikenteelle.
Osuuskauppa Keskimaan hallitus on hyväksynyt laajan investointihankkeen, jonka tavoitteena on kehittää Keljonkankaan ABC:stä entistä monipuolisempi arjen asioinnin keskus.
Hankkeessa Sale-lähimyymälän tilalle rakennetaan uusi, noin tuhannen neliön kokoinen S-market. Uusi S-market ja uudistetut ravintolapalvelut muodostavat yhdessä modernin ja sujuvasti palvelevan kokonaisuuden. Alueen liikenneturvallisuuden ja asioinnin sujuvuuden parantamiseksi liikepaikkaan johtavaan risteykseen on suunniteltu uusi kiertoliittymä.
Uusi S-market vastaa Keljonkankaan kasvavaan kysyntään
Keljonkangas on yksi Jyväskylän voimakkaimmin kasvavista asuinalueista, ja päivittäistavarakaupan kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Uuden S-marketin myyntipinta-ala nousee yli tuhanteen neliöön, mikä mahdollistaa huomattavasti nykyistä Salea laajemman valikoiman ja asiakkaille kilpailukykyisen hintatason.
S-marketin ja ABC-liikenneaseman saavutettavuus paranee risteykseen rakennettavan kiertoliittymän ja kokonaan uudistetun, väljemmän pysäköintialueen ansiosta.
– Keljonkankaan lähialueet ovat kasvaneet viime vuosien aikana kiihtyvää tahtia, ja haluamme vastata sen asukkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Uusi S-market tarjoaa laajemman valikoiman, sujuvamman asioinnin ja edullisen hintatason arjen hankintoihin. Haluamme tarjota alueen asiakkaille monipuolisen palvelukokonaisuuden, toteaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja erikoiskaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.
ABC Keljonkankaan ravintolapalvelut uudistuvat − entistä parempaa palvelua paikallisille sekä matkailijoille
ABC Keljonkankaan ravintolauudistuksen tavoitteena on moderni ja viihtyisä taukopaikka. Uudistuksessa ravintolan miljöö saa uuden raikkaan ilmeen, asiointia nopeutetaan uusilla pikakassoilla. Lisäksi liikennemyymälän kokoustilat uudistetaan. Merkittävin muutos palveluvalikoimaan on Hesburger-ravintolan avaaminen.
– ABC Keljonkangas on suosittu tankkaus-, ostos- ja taukopaikka niin paikallisille kuin ysitien kulkijoille. Uudistuksen myötä voimme tarjota aikaisempaa kattavammat liikenne-energiapalvelut sähkölatausasemineen, entistä viihtyisämmän ravintolan sekä kokonaan uutena palveluna Hesburgerin pikaruoat. Tavoitteenamme on uudistaa ABC Keljonkangas moderniksi asiointikeskukseksi niin palveluiltaan kuin miljööltäänkin, kertoo Osuuskauppa Keskimaan liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.
Rakentaminen alkaa vuonna 2026 – avaus helmikuussa 2027
Keljonkankaan kokonaisuuden uudistustyöt käynnistyvät vaiheittain vuoden 2026 aikana. Piha ja liikennejärjestelyt sekä uuden polttonestemittarikentän ja ABC-latausaseman rakentaminen toteutetaan kesäkauden aikana. S-marketin rakennustyöt jatkuvat vuoden loppuun.
Tavoitteena on avata uudistunut ABC Keljonkangas ja uusi S-market asiakkaille helmikuussa 2027. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 8,5 miljoonaa euroa, ja ne koostuvat uuden S-marketin rakentamisesta, kiinteistö- ja maa-alueinvestoinneista sekä ABC Keljonkangasta koskevista laite- ja ravintolauudistuksista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa Kyllönentoimialajohtaja, market- ja tavaratalokauppaPuh:010 767 3021vesa.kyllonen@sok.fi
Jarno MinkkinenryhmäpäällikköOsuuskauppa KeskimaaPuh:010 767 3039jarno.minkkinen@sok.fi
Heikki Tervanentoimialajohtaja, liikennekauppaPuh:010 767 3064heikki.tervanen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
Keskimaalla vahva vuosi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta19.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan vuosi 2025 oli maltillisen kasvun aikaa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Liikevaihto nousi 2,2 prosenttia 776,5 miljoonaan euroon ja operatiivinen tulos parani hieman. Erityisen vahvaa kehitys oli päivittäistavarakaupassa, jossa marketverkoston uudistukset ja uudet myymäläavaukset vauhdittivat kasvua, kun taas muilla toimialoilla liikevaihdon osalta pysyttiin lähellä edellisvuoden tasoa.
Pieniä isoja tekoja potilasarjen hyväksi – Keskimaan Ilo auttaa -lahjoitus tuo iloa terveydenhuollon asiakkaille ympäri Keski-Suomen13.2.2026 09:02:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2026 Ilo auttaa -lahjoitus kohdistuu tänä vuonna keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden arjen piristämiseen. Lahjoituksen avulla terveydenhuollon yksiköihin hankitaan viihtyvyyttä parantavia ratkaisuja – esimerkiksi televisioita, paikallislehtiä ja muita pieniä mutta merkittäviä ilon tuojia. Lahjoitus toteutetaan yhteistyössä Sairaala Novan säätiön kanssa, joka koordinoi hankintoja Keski-Suomen hyvinvointialueen terveys- ja hoivayksiköihin. Yhteistyön ansiosta tuki ohjataan täsmällisesti niihin yksiköihin ja tilanteisiin, joissa tarpeet ovat suurimmat.
Muutosneuvottelut päättyivät Keskimaalla – päätöksiä ABC Keuruun ja ravintoloiden toiminnasta10.2.2026 14:15:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen jälkeen on tehty ratkaisuja, joiden seurauksena ABC Keuruun toimipaikka suljetaan ja sisäkaupan toiminta lopetetaan. Polttonestekauppa jatkuu. Muutosneuvottelujen piirissä olleissa ravintolayksiköissä toteutetaan kannattavuutta parantavia organisaatio- ja tuntirakennemuutoksia. Päätösten tavoitteena on sopeuttaa toimintaa pitkään jatkuneen tappiollisen liiketoiminnan, muuttuneen markkinatilanteen ja nykyisen kysynnän tason mukaiseksi.
Muutoksia Keskimaan Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteiden palveluverkostossa3.2.2026 08:45:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa keskittää Sokkarin Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen toiminnot Jyväskylässä Keljon ja Seppälän palvelupisteisiin. Sokkarin palvelupisteen toiminta päättyy helmikuun 2026 loppuun mennessä. Lisäksi Jämsän, Keuruun ja Äänekosken palvelupisteissä palvellaan jatkossa yhtenä päivänä viikossa kahden palveluneuvojan voimin.
Uudistuksia Sokkarilla – kauppakeskuksen ravintolapalveluita kehitetään30.1.2026 12:08:28 EET | Tiedote
Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakeskus Sokkarilla käynnistyy alkuvuoden aikana useita uudistuksia, jotka parantavat palvelutarjontaa ja kehittävät toimijoiden tiloja. Uudistustyöt sijoittuvat erityisesti pohjakerrokseen sekä Mestarin Herkun ravintola- ja kahvilatoiminnan alueelle. Lisäksi useat 2. kerroksen ravintolatoimijat ovat hiljattain uudistaneet tilojaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme