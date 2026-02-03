Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusKaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Maatalous kiinnostaa nuoria – aloitustukia haetaan tasaiseen tahtiin

19.2.2026 10:48:05 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Nuorten kiinnostus maatalousyrittäjyyteen näkyy Kaakkois‑Suomessa. 

Henkilö koskettaa vehnäpeltoa kädellään aurinkoisena päivänä.
©maaseutuverkosto, Mediafarmi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, nykyisin Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, myönsi vuonna 2025 maatalouden aloitustukia Kymenlaaksoon kymmenelle tilalle yhteensä 400 000 euroa avustuksena ja lähes 850 000 euroa korkotukilainana. Etelä-Karjalassa maatalouden aloitustukia sai kolme maatilaa yhteensä 120 000 euroa avustuksena ja 240 000 euroa korkotukilainana (liite 1).

- Parina viime vuotena Kaakkois-Suomessa on myönnetty 13 aloitustukea per vuosi, mikä kertoo nuorten kiinnostuksesta maatalouteen, arvioi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen asiantuntija Henna Aapro.

Maatalouden investointitukea sai viime vuonna Kymenlaaksossa 44 investointia; yhteensä lähes 1,1 miljoonaa euroa avustuksina ja noin 625 000 euroa korkotukilainana. Etelä-Karjalassa tukea sai 23 investointia; yhteensä noin 744 000 euroa avustuksena ja lähes 610 000 euroa korkotukilainana (liite 2).

Valtaosa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson vuonna 2025 tuetuista maatilainvestoinneista oli tilan kilpailukykyä parantavia, rakentamiseen liittyviä investointeja (1,174 miljoonaa euroa avustuksina), noin 521 000 euron avustussumman edestä ympäristön tilaa parantavia investointeja ja loput eläinten hyvinvointiin (74 042 euroa avustuksina) sekä energiaan (noin 70 000 euroa avustuksina) liittyviä investointeja (kts. kuvaliite ao. taulukko 1).

Koko maan kattavaa vertailutietoa ELY-keskusalueittain vuodelta 2025 on Ruokaviraston tiedotteessa liitteessä Maatalouden investointi- ja aloitustukien määrät alueittain 2025 (rakennetuet = aloitus- ja investointituet yhteensä).

Vilkasta maatalouden rakennetukien hakua vuoden ensimmäisessä valintajaksossa

Maatalouden investointitukia ja nuoren viljelijän aloitustukea haetaan elinvoimakeskuksista. Haku on jatkuva. 15.1.2026 päättyneessä valintajaksossa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus sai maatalouden rakennetukihakemuksia yhteensä 42 kappaletta, joista aloitustukihakemuksia kuusi kappaletta.

Investointitukihakemuksista ympäristöinvestointeihin liittyi 18 hakemusta, rakentamiseen 13 hakemusta, energiainvestointeihin neljä ja eläinten hyvinvointiin yksi hakemusta.
- Ympäristöinvestointihakemuksia on mahtava määrä. Hakijat haluavat parantaa oman tilansa ympäristöä monin eri tavoin, Aapro kertoo.

Päätökset hakemuksiin annetaan kevään aikana. Vuoden 2026 alussa aloittaneen Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson lisäksi Päijät-Häme.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja maatilarahoituksesta antaa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen asiantuntija Henna Aapro, p. 0295 029 036, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi.

Henkilö koskettaa vehnäpeltoa kädellään aurinkoisena päivänä.
©maaseutuverkosto, Mediafarmi
Maatilainvestoinnit Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa vuonna 2025
Maatilainvestoinnit Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa vuonna 2025
Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Hämeen ELY-keskusalueen kuntien työllisyyspalveluissa oli joulukuun lopussa 24 274 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 141 henkilöä enemmän (+10 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 2 284 henkilöä enemmän kuin edelliskuussa. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuna 2 202 henkilöä. Lomautettujen määrä on vähentynyt vuodentakaisesta 424 henkilöllä (-16 %), mutta lisääntynyt marraskuusta 771 henkilöllä (+54 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen joulukuun työllisyyskatsauksesta.

