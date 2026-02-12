Mediainfo 2.3. - EK käynnistää Resilience Center Finlandin: huoltovarmuudesta Suomen vientikärki

ma 2.3. klo 14.30–15.30

Suomesta on tullut maailmanlaajuinen puheenaihe kriisivarautumisessa ja huoltovarmuudessa. Kiinnostusta herättää sekä Suomen tapa johtaa kokonaisturvallisuutta että täällä kehitetyt käytännön ratkaisut. Samaan aikaan maailman maat – valtiot ja yritykset – kasvattavat panostuksiaan resilienssin vahvistamiseksi.

Nyt on Suomen hetki: kootaan huoltovarmuutta ja kriisinkestävyyttä koskeva kaupallinen osaaminen ja tehdään siitä viennin kasvuala.

Tervetuloa tutustumaan toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen johdolla valmisteltuun Resilience Center Finlandiin (RCF), joka aloittaa toimintansa 2.3. Palvelumme kokoaa kriisivarautumista koskevan tarjooman yhteen siten, että kansainväliset yleisöt ja potentiaaliset asiakkaat löytävät eri toimialojen ratkaisut ja kärkiyritykset. Tarjoamme ulkomaisille vierailijaryhmille myös ohjelmasuunnittelua ja vierailuopastusta paikan päällä Suomessa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen ja avainministeriöiden kanssa.

HUOM:

Infossa julkistetaan kärkiyritysten ensimmäinen aalto, joka lähtee vahvistamaan vientiään RCF:n kautta. Yritykset edustavat mm. logistiikkaketjujen turvaamista, digitaalista infraa ja väestön suojaamista.

Infossa ovat äänessä EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen ohella RCF:n toiminnasta vastaava johtava asiantuntija Markku Rajamäki. Yrityspuheenvuorot pitää Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, Elisan Jaakko Wallenius VP Resilience and Defense sekä väestönsuojaukseen erikoistunut Temet Groupin Markku Bollmann EVP, Sales & Marketing.

Ilmoittaudu tämän linkin kautta, niin saat sähköpostiisi Teams-linkin:

https://tapahtumat.ek.fi/attend/now/8Ezoa

