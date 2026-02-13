Tammikuun työllisyyskatsaus: Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Pohjanmaan elinvoimakeskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 9 549 työtöntä työnhakijaa: Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 6 393 työtöntä työnhakijaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 3 156 työtöntä työnhakijaa. Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 264 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 105 vähemmän kuin joulukuussa 2025. Keski-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 227 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja tammikuussa 27 vähemmän kuin joulukuussa 2025. Pohjanmaalla on Manner-Suomen alhaisin työttömyysaste 7,4 % ja Keski-Pohjanmaalla neljänneksi alhaisin, 10,2 %. Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.