Tammikuun työllisyyskatsaus: Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla
24.2.2026 08:00:00 EET | Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjanmaan elinvoimakeskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 9 549 työtöntä työnhakijaa: Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 6 393 työtöntä työnhakijaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 3 156 työtöntä työnhakijaa. Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 264 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 105 vähemmän kuin joulukuussa 2025. Keski-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 227 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja tammikuussa 27 vähemmän kuin joulukuussa 2025. Pohjanmaalla on Manner-Suomen alhaisin työttömyysaste 7,4 % ja Keski-Pohjanmaalla neljänneksi alhaisin, 10,2 %. Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.
Pohjanmaan elinvoimakeskus julkaisee jatkossa työllisyyskatsaukset maakunnittain.
Pohjanmaalla pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa
Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kahdessa kolmesta Pohjanmaan maakunnan seutukunnasta vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien määrä kasvoi Vaasan seudulla 294 henkilöllä (+ 7 %). Työttömyys pienentyi Suupohjan rannikkoseudulla 4 henkilöllä (- 1 %) ja Pietarsaaren seudulla 26 henkilöllä (- 2 %). Pohjanmaan maakunnan seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla, 6,0 %.
Nuorten työttömien määrä kasvoi vuotta aikaisempaan nähden Pohjanmaalla. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 40 enemmän kuin vuosi sitten (+ 5,6 %). Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömien määrä nousi 400 henkilöllä (+ 23,7 %) tammikuussa. Myös yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 973, mikä on 260 enemmän kuin vuosi sitten. Sen sijaan kokoaikaisesti lomautettujen määrä laski 61 henkilöllä (- 10,7 %).
Työmarkkinoilla näkyi myös avoimien työpaikkojen väheneminen. Uusia avoimia paikkoja oli tammikuussa 731 vähemmän kuin vuotta aiemmin (-36,7 %). Tammikuun aikana avoinna oli Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 1 630 työpaikkaa, mikä oli 925 paikkaa (- 36,2 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Samalla työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä pieneni. Tammikuun lopussa palveluissa oli yhteensä 2 281 henkilöä.
Keski-Pohjanmaalla avoimien työpaikkojen määrä pienentynyt
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi molemmissa Keski-Pohjanmaan maakunnan seutukunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien määrä kasvoi Kaustisen seudulla 44 henkilöllä (+ 9 %) ja Kokkolan seudulla 183 henkilöllä (+ 8 %). Alhaisempi työttömyysaste oli Kaustisen seutukunnassa, 9,1 %.
Kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi tammikuussa Keski-Pohjanmaan maakunnassa 338 henkilöön, mikä on 61 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 22,0 %). Myös nuorten työttömyys on kasvussa, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä oli 72 enemmän kuin vuosi sitten (+ 15,0 %). Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 120 henkilöllä (+ 13,5 %).
Samaan aikaan työpaikkojen tarjonta on heikentynyt. Uusia avoimia työpaikkoja oli Keski-Pohjanmaan maakunnassa 284 vähemmän kuin vuotta aiemmin (- 28,0 %). Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä pieneni, ja tammikuun lopussa palveluissa oli yhteensä 989 henkilöä.
