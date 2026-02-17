Asianajajuus on ammatti, ei ura, sanoo Mikko Manner Advokaatissa. Käsittelyssä myös oikeusturvavakuutusten rajoitukset ja asianajajayrittäjyys
25.2.2026 09:30:00 EET | Suomen Asianajajat | Tiedote
Asianajaja Mikko Mannerin mukaan asianajajan keskeinen kilpailuetu kiristyvässä kilpailussa ovat eettiset säännöt kuten riippumattomuus ja velvollisuus toimia yksinomaan asiakkaan edun mukaisesti. Advokaatissa myös kerrotaan kotivakuutuksiin sisältyvien oikeusturvavakuutusten ehdoista ja rajoituksista sekä selvitetään, millaista on hypätä yrittäjäksi olemassa olevaan liiketoimintaan.
Mikko Manner: asianajajuus on ammatti, ei ura
Asianajaja Mikko Manner on nähnyt läheltä liikejuridiikan kasvun, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen. Pitkän uran Roschierilla tehneen Mannerin mukaan juridiikka on yhä tiiviimmin osa liiketoiminnan ydintä, kun sääntely lisääntyy ja oikeudellinen arviointi kytkeytyy strategisiin valintoihin jo suunnitteluvaiheessa.
Hän korostaa, että liikejuridiikan kestävä menestys ei rakennu ensisijaisesti tehokkuudelle tai teknologialle, vaan asianajajuuden perusarvoille: asiakkaan edun tinkimättömälle ajamiselle ja eettisesti korkeatasoiselle työlle.
– Asianajajan kilpailuetu on asianajajuus itse. Meillä on vahvat eettiset säännöt, joita myös valvotaan, velvollisuus toimia asiakkaan edun mukaisesti ja riippumattomuus. Meitä ei voi ostaa neuvomaan väärin.
Lue: ”Oikein tekeminen on parasta liiketoimintaa”
Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?
Advokaatti selvitti vakuutusyhtiöistä oikeusturvavakuutusten nykyisiä korvausmääriä ja ehtoja. Kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus on tärkeä turva korvaamaan oikeudellisen avun kustannuksia, mutta käytännössä sen rajat tulevat usein vastaan.
Asianajajat kertovat tilanteista, joissa matala, tyypillisesti noin 10 000 euron korvauskatto ei riitä kattamaan koko oikeusprosessia, erityisesti hovioikeusvaiheessa tai laajoissa riidoissa. Lisäksi esitutkintavaiheen kulut, useat perheoikeudelliset riidat, erityistuomioistuimet ja osa sovintotilanteista voivat jäädä kokonaan tai osittain korvaamatta. Moni vakuutettu yllättyykin ehdoista ja rajoitusten laajuudesta.
Lue: Suojaako vakuutus sadesäällä?
Yrittäjäksi matalalla kynnyksellä
Advokaatissa käynnistyy uusi Yrittäjä-palsta, jossa käydään läpi yrittäjyyttä asianajajan näkökulmasta. Ensimmäisessä jutussa Toni Reinikainen Savonlinnasta ja Laura Turto Raumalta kertovat, miten hyppäsivät mukaan olemassa olevaan liiketoimintaan.
– En ole koskaan harkinnut oman toimiston perustamista tyhjästä. Tässä mallissa vältettiin isoimmat taloudelliset riskit, ja toimintaympäristö oli jo tuttu. Kaikki loksahti kohdalleen, Turto kehuu.
Lue: Yrittäjäksi pienellä riskillä
Advokaatissa myös:
- Tuodaan esiin, miten asianajajat vierailevat kouluissa kertomassa ammatistaan. Lue pääkirjoitus.
- Asianajaja Jussi Sarvikivi kirjoittaa kolumnissaan työstä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Lue kolumni.
- Annetaan neljä vinkkiä parempaan oikeudenkäyntiin. Lue juttu.
- Kerrotaan, miten koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Marja Karppinen on ollut asianajajien tukena jo neljä vuosikymmentä. Lue haastattelu.
- Kerrotaan monista tavoista tehdä vapaaehtoistyötä. Lue juttu.
