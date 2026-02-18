Lisäys Helsinki Lit 2026 -ohjelmaan: brittiläinen historioitsija Antony Beevor kohtaa Sirpa Kähkösen
19.2.2026 12:00:00 EET | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Helsinki Lit täydentää vuoden 2026 ohjelmistoaan vielä yhdellä kansainvälisellä kirjailijanimellä: perjantaina 22. toukokuuta Kulttuuritalolle mukaan tulee Antony Beevor, joka on yksi Ison-Britannian palkituimmista tietokirjailijoista. Beevoria haastattelee Finlandia-palkittu kirjailija Sirpa Kähkönen. Helsinki Litin päiväkohtaiset ja kahden päivän liput ovat myynnissä Lippu.fi:ssä.
Historioitsija, professori ja menestyskirjailija Antony Beevor tunnetaan muun muassa useista toista maailmansotaa käsittelevistä menestysteoksistaan. Beevor saapuu Helsinki Litiin kertomaan uudesta kirjastaan Rasputin ja Romanovien suvun tuho, joka ilmestyy suomeksi (suomennos Jouni Avelin) keväällä 2026. Teos on elämäkerta Rasputinista, yhdestä Venäjän historian myyttisimmistä henkilöistä.
Beevorin kanssa keskusteleva Sirpa Kähkönen on myös koulutukseltaan historioitsija. Useana vuonna Helsinki Litissä haastattelijana ja keskustelijana nähty Kähkönen on yksi Suomen arvostetuimmista kirjailijoista.
Helsinki Lit 2026
22.-23.5.2026 Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki
Helsinki Litin päiväkohtainen ohjelma ja aikataulu:
Perjantai 22.5.
17.00 Lena Andersson – Li Andersson
17.40 Jonas Eika – Niko Hallikainen
18.20 Signeeraustauko 30 min
18.50 Alana S. Portero – Mira Eskelinen
19.20 Lina Wolff – Pajtim Statovci
20.00 Signeeraustauko 20 min
20.20 – 21.00 Antony Beevor – Sirpa Kähkönen
Lauantai 23.5.
13.00 Mattias Timander – Juha Itkonen
13.30 Tara Menon – Adile Sevimli
14.10-15.10 Lounas- ja signeeraustauko 1h
15.10 Jevhenija Kuznjetsova – Elina Hirvonen
15.50 Vincenzo Latronico – Philip Teir
16.30–17.00 Signeeraustauko 30 min
17.00-17.40 Rachel Kushner – Jussi Valtonen
Lisätietoja:
Helsinki Lit Facebook
Helsinki Lit Instagram
Liput: Lippu.fi
Ett tillskott till Helsinki Lit 2026: den brittiska historikern Antony Beevor möter Sirpa Kähkönen
Nu lägger Helsinki Lit ytterligare ett namn till sin lineup för 2026: den brittiska historikern, professorn och författaren Antony Beevor, känd bland annat för flera bästsäljande verk om andra världskriget, och en av Storbritanniens mest prisbelönta fackboksförfattare.
Till Helsinki Lit kommer Beevor för att prata om sin nya bok Rasputin och tsarfamiljens undergång, som utkommer på finska (översättning Jouni Avelin) under våren 2026, och som är en biografi om en av Rysslands mest mytomspunna personer.
Beevor kommer att intervjuas av författaren Sirpa Kähkönen, Finlandiapristagare och själv historiker i grunden, och dessutom en återkommande och uppskattad gäst på Helsinki Lit.
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
