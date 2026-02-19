Vaasa hakee 42 uutta opettajaa
19.2.2026 12:31:41 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki rekrytoi yhteensä 42 uutta opettajaa suomen- ja ruotsinkielisiin perusopetuksen kouluihin eri puolille kaupunkia. Viroista 35 sijoittuu suomenkieliseen perusopetukseen ja 7 ruotsinkieliseen. Ruotsinkielisen perusopetuksen opettajahaku on avoinna 16. helmikuuta – 2. maaliskuuta, ja suomenkielisen perusopetuksen haku käynnistyy 19. helmikuuta ja päättyy 6. maaliskuuta. Kaikki tehtävät ovat haettavissa Kuntarekryn kautta.
Haettavana on monipuolinen valikoima opetusalan tehtäviä, kuten luokanopettajien, eri aineiden lehtoreiden, erityisluokanopettajien, erityisopettajien ja eri aineiden päätoimisten tuntiopettajien virat sekä erityisluokanopettajien tehtäviä sairaalaopetukseen. Kaikki haussa olevat tehtävät ovat vakituisia virkasuhteita. Työt alkavat syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa.
Avoinna olevat tehtävät löytyvät Kuntarekryn sivulta hakuaikojen puitteissa
(ruotsinkielinen perusopetus 16.2.–2.3. ja suomenkielinen perusopetus 19.2.–6.3.).
– Nyt on loistava mahdollisuus päästä tekemään tärkeää työtä ja vaikuttamaan lasten ja nuorten arkeen. Haemme monenlaisia osaajia, kuten luokanopettajia, erityisopettajia sekä eri aineiden lehtoreita ja päätoimisia opettajia, kertoo perusopetusjohtaja Johanna Olsson.
Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden oppimista. Vaasassa toimii 13 suomenkielistä ja 5 ruotsinkielistä perusopetuksen koulua. Kaupunki panostaa laadukkaaseen opetukseen, moderniin oppimisympäristöön ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Vaasa on saanut UNICEF:n myöntämän Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikä korostaa sitoutumista lasten ja nuorten hyvinvointiin, osallisuuteen ja turvalliseen arkeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Perusopetusjohtaja, suomenkielinen perusopetus, Johanna Olsson
johanna.olsson@vaasa.fi, puh. 040 510 0717
Perusopetusjohtaja, ruotsinkielinen perusopetus, Marianne West
marianne.west@vaasa.fi, puh. 040 777 3225
