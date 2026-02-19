Vaasa hakee 42 uutta opettajaa

Haettavana on monipuolinen valikoima opetusalan tehtäviä, kuten luokanopettajien, eri aineiden lehtoreiden, erityisluokanopettajien, erityisopettajien ja eri aineiden päätoimisten tuntiopettajien virat sekä erityisluokanopettajien tehtäviä sairaalaopetukseen. Kaikki haussa olevat tehtävät ovat vakituisia virkasuhteita. Työt alkavat syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa.

Avoinna olevat tehtävät löytyvät Kuntarekryn sivulta hakuaikojen puitteissa

(ruotsinkielinen perusopetus 16.2.–2.3. ja suomenkielinen perusopetus 19.2.–6.3.).

– Nyt on loistava mahdollisuus päästä tekemään tärkeää työtä ja vaikuttamaan lasten ja nuorten arkeen. Haemme monenlaisia osaajia, kuten luokanopettajia, erityisopettajia sekä eri aineiden lehtoreita ja päätoimisia opettajia, kertoo perusopetusjohtaja Johanna Olsson.

Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden oppimista. Vaasassa toimii 13 suomenkielistä ja 5 ruotsinkielistä perusopetuksen koulua. Kaupunki panostaa laadukkaaseen opetukseen, moderniin oppimisympäristöön ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Vaasa on saanut UNICEF:n myöntämän Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikä korostaa sitoutumista lasten ja nuorten hyvinvointiin, osallisuuteen ja turvalliseen arkeen.