Ainutlaatuinen löytö sai tutkijatkin hämmästymään: harvinainen supernova voi tarjota uuden tavan mitata universumin laajenemisnopeutta

Tutkimus selvittää kaupunkieläinten käyttäytymistä – uusia pihoja ja kohteita haetaan mukaan ensi kesän kokeisiin 10.2.2026 10:49:03 EET | Tiedote

Tutkimusprojektissa selvitetään, miten kaupunkiympäristö vaikuttaa petoeläinten, kuten kettujen, mäyrien ja supikoirien, käyttäytymiseen. Tutkimus toteutetaan käyttäytymiskokeina eteläsuomalaisilla yksityispihoilla. Nyt haetaan mukaan uusia pihoja ja kohteita ensi kesän kokeisiin, joissa kartoitetaan pihoilla vierailevia eläinlajeja ja niiden käyttäytymistä.