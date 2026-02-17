Alkuvaiheen yritykset tarvitsevat lisää yksityistä pääomaa

Suomalaisten yritysten kasvu ja kansainvälistyminen tulisi asettaa elinkeinopolitiikan päätavoitteiden joukkoon. Pelkkä halu päästä markkinoille ja kasvaa ei kuitenkaan riitä, ellei ole kilpailukykyistä vietävää, ja siksi panostuksia TKI-toimintaan tulee lisätä. Tukemalla yritysten oman pääoman kerryttämistä ja taseen vahvistamista luodaan edellytykset kasvuyrittäjyydelle.

Yksityishenkilöiden rahastotyyppiset sijoitukset osaksi kasvurahoituksen ratkaisua

Keinoina yksityisen rahan tehokkaammaksi kanavoitumiseksi kasvuyrityssijoituksiin on toisaalta yleisen kasvuyrityssijoitusten houkuttelevuuden parantaminen ja toisaalta kanavien luominen yksityisen rahan ja kasvuyritysten kohtaamiseksi.

Jos halutaan uusien yritysten synnyttävän Suomeen uutta työtä ja toimeentuloa, pääomasijoitusten tekeminen alkaviin yrityksiin on tehtävä helpoksi ja houkuttelevaksi myös yksityishenkilöille. Nykyisellään pääomasijoitustoimintaan osallistumien on mahdollista vain suurilla summilla, mikä sulkee ison osan asiasta kiinnostuneita pois.

Markkinoilta puuttuu mekanismi, jonka kautta yksityishenkilö voisi sijoittaa joko pienempinä kertasijoituksina tai jatkuvana sijoittamismuotona ns. normaalien sijoitusrahastojen tapaan ”instrumenttiin”, josta ohjataan rahat ammattimaisesti startup- ja kasvuyrityksiin sijoituksia tekeville toimijoille. Instrumentilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi jo olemassa olevan suuremman pääomasijoitustoimintaa harjoittavan toimijan hallinnoimia rahastoja, joista piensijoittajat saisivat sijoitustaan vastaan pieniä osuuksia. Nykyinen lainsäädäntö estää tämän.

Pienistä puroista kertyy merkittävä pääomavirta sijoitettavaksi alkuvaiheen yrityksiin ja sitä kautta toimeentulomahdollisuuksien luomiseen lukuisille ihmisille.