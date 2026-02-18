Wickström: Helsingin pelastuskoulun tulevaisuus ei saa kaatua tarpeettomaan aluepolitiikkaan
19.2.2026 11:39:34 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström on syvästi huolissaan siitä, että hallitus ei vieläkään ole antanut lakiesitystä, jonka tarkoituksena on turvata Helsingin pelastuskoulun pysyvä rahoitus.
Hallitusohjelman mukaan pelastajia tulee kouluttaa sekä Kuopiossa että Helsingissä. Tähän asti koulutuksen Helsingissä on järjestänyt Helsingin kaupunki valtion erillisten valtionavustusten turvin. Nykyisin Helsingissä järjestetään myös ruotsinkielistä pelastajakoulutusta.
Wickström varoittaa, että lakiesitys näyttää nyt juuttuneen paikoilleen.
– Suomessa on todellinen pula pelastajista. Hallituksen selkeä tavoite on turvata Helsingin pelastuskoulun asema lailla ja varmistaa. Samalla ruotsinkielinen kurssi tulisi järjestetää säännöllisesti Helsingissä. Nyt lakiesitys polkee paikallaan – tämä on kestämätöntä. Siksi olen jättämässä asiasta kirjallisen kysymyksen, Wickström sanoo.
Wickström esittää samalla kritiikkiä Kristillisdemokraatteja (KD) kohtaan, joiden hän katsoo jarruttavan prosessia hallituksen sisällä.
– Vaikuttaa siltä, että ensisijaisesti halutaan turvata Kuopion asema. Toinen ei sulje pois toista, vaan molempia yksiköitä tarvitaan. Olisi erittäin valitettavaa, jos Helsingin pelastuskoulun ja näin ollen myös ruotsinkielisen koulutuksen tulevaisuus vaarantuisi tarpeettoman aluepolitiikan vuoksi, Wickström toteaa.
