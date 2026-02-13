Bauer Media Outdoor lanseeraa Suomen suurimman promootioverkoston – Stage yhdistää tapahtumat ja DOOH‑mainonnan

Stage muodostaa Suomen laajimman ja monipuolisimman promootioverkoston, joka kattaa yli 300 erilaista promootiopaikkaa. Verkosto ulottuu valtakunnan vilkkaimpiin kaupallisiin ympäristöihin, kuten kauppakeskuksiin, lentoasemalle, satamiin ja rautatieasemille eli paikkoihin, joissa ihmisvirrat ovat jatkuvassa liikkeessä ja brändikohtaamiset syntyvät luontevasti.



Kokonaisuuden vahvuus perustuu fyysisen kohtaamisen ja digitaalisen näkyvyyden yhdistelmään. Promootiopaikkojen välittömään yhteyteen, alueellisesti tai valtakunnallisesti voidaan yhdistää digitaalinen ulkomainonta, joka tukee mainostajan viestiä ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Henkilökohtainen kohtaaminen herättää huomion ja aktivoi, kun taas digitaaliset mainospinnat lisäävät toistoa, vahvistavat muistijälkeä ja laajentavat tapahtuman tavoittavuutta.



Stagen katseenvangitsija on Stage Cube; näyttävä, siirreltävä ja muokattava kuution muotoinen digitaalinen mainoslaite, joka toimii bränditapahtumien visuaalisena keskipisteenä. Cuben muoto mahdollistaa näyttävät 3D-toteutukset ja visuaalisesti vahvat sisällöt, jotka erottuvat kaupunkitilassa. Interaktiiviset elementit kutsuvat osallistumaan ja äänimahdollisuus tuo viestin myös kuuluviin, lisäten kokemuksen elämyksellisyyttä entisestään.

“Kuluttajan huomiosta kilpaillaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan, Haluamme tarjota mainostajille kokonaisuuden, jossa fyysiset kohtaamiset ja digitaalinen ulkomainonta täydentävät toisiaan saumattomasti. Kun henkilökohtainen kohtaaminen herättää kiinnostuksen ja digitaaliset mainospinnat vahvistavat viestiä useissa kosketuspisteissä, syntyy tapahtumasta yhtenäinen ja vaikeasti ohitettava kokemus,” sanoo Lassi Tolonen Bauer Media Outdoorilta.