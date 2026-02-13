Bauer Media Outdoor lanseeraa Suomen suurimman promootioverkoston – Stage yhdistää tapahtumat ja DOOH‑mainonnan
26.2.2026 08:15:00 EET | Bauer Media Outdoor Suomi Oy | Tiedote
Bauer Media Outdoor lanseeraa uudenlaisen mediakokonaisuuden, Stagen, joka yhdistää vaikuttavat bränditapahtumat ja digitaaliset ulkomainospinnat yhdeksi elämykselliseksi kokonaisuudeksi.
Stage muodostaa Suomen laajimman ja monipuolisimman promootioverkoston, joka kattaa yli 300 erilaista promootiopaikkaa. Verkosto ulottuu valtakunnan vilkkaimpiin kaupallisiin ympäristöihin, kuten kauppakeskuksiin, lentoasemalle, satamiin ja rautatieasemille eli paikkoihin, joissa ihmisvirrat ovat jatkuvassa liikkeessä ja brändikohtaamiset syntyvät luontevasti.
Kokonaisuuden vahvuus perustuu fyysisen kohtaamisen ja digitaalisen näkyvyyden yhdistelmään. Promootiopaikkojen välittömään yhteyteen, alueellisesti tai valtakunnallisesti voidaan yhdistää digitaalinen ulkomainonta, joka tukee mainostajan viestiä ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Henkilökohtainen kohtaaminen herättää huomion ja aktivoi, kun taas digitaaliset mainospinnat lisäävät toistoa, vahvistavat muistijälkeä ja laajentavat tapahtuman tavoittavuutta.
Stagen katseenvangitsija on Stage Cube; näyttävä, siirreltävä ja muokattava kuution muotoinen digitaalinen mainoslaite, joka toimii bränditapahtumien visuaalisena keskipisteenä. Cuben muoto mahdollistaa näyttävät 3D-toteutukset ja visuaalisesti vahvat sisällöt, jotka erottuvat kaupunkitilassa. Interaktiiviset elementit kutsuvat osallistumaan ja äänimahdollisuus tuo viestin myös kuuluviin, lisäten kokemuksen elämyksellisyyttä entisestään.
“Kuluttajan huomiosta kilpaillaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan, Haluamme tarjota mainostajille kokonaisuuden, jossa fyysiset kohtaamiset ja digitaalinen ulkomainonta täydentävät toisiaan saumattomasti. Kun henkilökohtainen kohtaaminen herättää kiinnostuksen ja digitaaliset mainospinnat vahvistavat viestiä useissa kosketuspisteissä, syntyy tapahtumasta yhtenäinen ja vaikeasti ohitettava kokemus,” sanoo Lassi Tolonen Bauer Media Outdoorilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lassi TolonenCDO & Regional DirectorBauer Media OutdoorPuh:+358 20 731 2003lassi.tolonen@bauermediaoutdoor.com
Kuvat
Linkit
Bauer Media Outdoor – Hyvä brändeille, hyvä yhteiskunnalle
Bauer Media on yli 150-vuotias eurooppalainen perheyhtiö. Monimediayrityksen ulkomainontaan erikoistunut Bauer Media Outdoor toimii 12 Euroopan maassa – Suomessa nimellä Bauer Media Outdoor Oy.
Autamme brändejä kasvamaan ja näkymään siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ulkomainonnan markkinajohtajana ja digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä tarjoamme mainostajille valtakunnallisen, tehokkaan ja näyttävän mainosverkoston.
Samalla rakennamme vastuullisesti parempaa yhteiskuntaa. 47 % ulkomainonnan mainostuloista käytetään yhteiskunnan hyväksi.
Toteutamme Suomessa kansainvälistä johtoajatustamme:
Olemme Platform for Brands & Platform for Good
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bauer Media Outdoor Suomi Oy
Bauer Media Outdoor on voittanut Tampereen mainospaikkojen kilpailutuksen13.2.2026 09:14:00 EET | Tiedote
“Bauer Media Outdoor on voittanut Tampereen kaupungin ulkomainonnan kilpailutuksen osa-alueen 1, joka sisältää 15 vuoden sopimuksen 75-tuumaisten kaksipuolisten digitaalisten mainoslaitteiden toteuttamisesta sataan mainospaikkaan.” Voitto vahvistaa yhtiön asemaa digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä ja ulkomainonnan markkinajohtajana.
Uusi kauppakeskus Bauer Media Outdoorin mainosverkostoon − Vantaan Colosseum11.12.2025 09:54:48 EET | Tiedote
Bauer Media Outdoor vahvistaa asemaansa Suomen ulkomainonnan markkinajohtajana solmimalla monivuotisen yhteistyön uuden kauppakeskus Colosseumin kanssa. Yhteistyö käynnistyy vaiheittain kauppakeskuksen valmistuessa. Colosseum avataan helmikuussa 2026.
Bauer Media Outdoor laajentaa kauppakeskusverkostoaan – yhteistyö Seinäjoen Ideaparkin kanssa käynnistyy27.10.2025 09:12:47 EET | Tiedote
Bauer Media Outdoor vahvistaa asemaansa Suomen johtavana ulkomainonnan toimijana laajentamalla kauppakeskusverkostoaan Seinäjoelle. Uusi, monivuotinen yhteistyö Ideapark Seinäjoen kanssa käynnistyy vielä kuluvan vuoden aikana.
Espoon digitaaliset suurtaulut Bauer Media Outdoorille – mainosverkosto laajenee myös Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa2.10.2025 10:08:46 EEST | Tiedote
Bauer Media Outdoor vahvistaa asemaansa ulkomainonnan markkinajohtajana laajentamalla digitaalista mainosverkostoaan Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa.
Bauer Media Outdoor saavutti päästötavoitteen vuosia etuajassa19.8.2025 09:15:16 EEST | Tiedote
Bauer Media Outdoor Suomi (entinen Clear Channel Finland) on vähentänyt scope 1 ja 2 -päästöjään vuodesta 2022 peräti 96 % vuoden 2024 loppuun mennessä – kun vähennystavoite oli 90 % vuoteen 2030 mennessä. Science Based Targets Initiative (SBTi) hyväksyi yrityksen tieteeseen perustavana päästövähennystavoitteena 90 %:n leikkauksen oman toiminnan ja ostoenergian päästöihin vuoteen 2030 mennessä. Tämä toteutui jo kuusi vuotta etuajassa, kun vähennys vuoden 2022 tasosta on nyt 96 %.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme