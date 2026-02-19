Imettävän äidin rinnat saattavat suojata vastasyntynyttä kylmältä – tutkijoilta uusi näkökulma ihmisen evoluutioon
19.2.2026 12:57:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Ihminen poikkeaa muista kädellisistä ulkonevien ja suhteellisen suurikokoisten rintojensa vuoksi, eikä niiden kehitystä ole pystytty toistaiseksi pitävästi selittämään. Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan rintojen korkea pintalämpötila saattaa auttaa vastasyntynyttä säilyttämään ruumiinlämpönsä.
Rintoja tarvitaan imettämiseen, mutta niiden koolla ei ole ratkaisevaa merkitystä maidontuotannon kannalta. Suuri osa rinnasta on rasvakudosta, ja aiemmissa teorioissa niiden on arveltu toimivan esimerkiksi kehon rasvavarastona. Toisen teorian mukaan rinnat ovat kehittyneet sukupuolivalinnan seurauksena merkiksi yksilön kelpoisuudesta samaan tapaan kuin esimerkiksi kasvojen symmetria.
Oulun yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin rintojen mahdollista roolia imetettävän lapsen lämmönsäätelyssä. Vastasyntyneet ovat erityisen alttiita hypotermialle, sillä heidän oma lämmönsäätelyjärjestelmänsä on vielä kehittymätön.
Tutkimus toteutettiin Oulussa Kastellin tutkimuskeskuksen olosuhdelaboratoriossa, jossa tutkittavia altistettiin erilaisille lämpötiloille ja samanaikaisesti mitattiin kehon pintalämpötilaa. Tutkittaviin kuului imettäviä äitejä ja verrokkiryhminä miehiä ja ei-imettäviä naisia.
Tulokset osoittivat, että imettävien naisten rintojen pintalämpötila oli hieman korkeampi kuin muilla tutkituilla ryhmillä. Lisäksi rintojen lämpötila pysyi korkeampana myös silloin, kun olosuhdekammion lämpötilaa laskettiin.
Tutkijat arvioivat, että imettävän äidin rinnan kohonnut lämpötila voi suojata vastasyntynyttä hypotermialta. Rinnan koko ja muoto mahdollistavat laajan kosketuspinnan, mikä tehostaa lämmön siirtymistä äidistä lapseen. ”Tämä voisi parantaa vastasyntyneen lapsen selviytymismahdollisuuksia ja tarjota evolutiivisesti perustellun selityksen ulkoisten rintojen kehittymiselle ihmisellä”, dosentti, bioarkeologi Juho-Antti Junno kertoo.
Hän pitää tuloksia poikkeuksellisen merkittävinä. ”Kyseessä on yksi kiinnostavimmista ihmisen varhaista evoluutiota koskevista havainnoista, joita Suomessa on tehty.”
Tutkimusryhmässä on arkeologian ja lääketieteen tutkijoita Oulun yliopistosta ja Työterveyslaitoksesta.
Tutkimus on julkaistu Evolutionary Human Sciences -tiedelehdessä: Tiina Kuvaja, Tiina Väre, Sirkka Rissanen, Hannu Rintamäki, Petri Lehenkari, Juho-Antti Junno: Infant’s thermal balance and the evolution of the human breast – a proof-of-concept study
