SDP:n Juha Viitala: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen vähyys vaikeuttaa valmistumista – toimia tarvitaan
19.2.2026 12:17:37 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala on huolissaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen vähäisyydestä ja opiskelijoiden valmistumisen viivästymisestä. Viitala jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen tänään (19.2.) ja toivoo hallitukselta toimia erityisesti sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkojen riittävyyden varmistamiseksi.
– Suomen heikko työllisyystilanne näkyy myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden harjoittelupaikkojen vähyytenä. Jokaiseen ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy pakollinen harjoittelu ja harjoittelupaikan löytymisen haasteet venyttävät valmistumista yhä useammalla opiskelijalla. Samaan aikaan kun opiskelupaikkoja on lisätty, niin harjoittelupaikat vähenevät, Viitala toteaa.
Viitala huomauttaa, että harjoittelupaikkojen vähyys on ongelmana useilla eri aloilla, mutta erityisen huono tilanne harjoittelupaikkojen suhteen on sosiaali- ja terveysalalla. Viitala nostaa esiin myös akuutin tarpeen osaajille Rauman ja Porin telakoilla.
– Hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaaminen on yksi keskeinen syy sote-alan harjoittelupaikkojen riittämättömyyteen. Sote-alalta eläköityy lähivuosina merkittävä määrä työntekijöitä, ja alan osaajien tarve ei katoa mihinkään hyvinvointialueiden viime aikojen henkilöstövähennyksistä huolimatta. Hallituksen tulee varmistaa, että hyvinvointialueilla on riittävät resurssit tarvittavien harjoittelupaikkojen järjestämiseen, Viitala vaatii.
– Maassamme on myös akuuttia tarvetta uusille osaajille, jota valmistumisen pitkittyminen voi pahentaa entisestään. Muun muassa Satakunnassa telakka- ja teknologiateollisuus tarvitsevat kipeästi lisää alan osaajia muun muassa jäänmurtajatilauksen täyttämiseksi, Viitala lisää.
– Kyse on valtakunnallisesta ja rakenteellisesta ongelmasta, mikä ei ole ratkaistavissa yksittäisten korkeakoulujen toimilla. Ongelma liittyy paitsi korkeakoulujen opiskelupaikkamääriin myös siihen, missä harjoittelupaikat sijaitsevat, millaisia osaamistavoitteita ne tukevat ja millaiset resurssit ohjaukseen ovat käytettävissä.
Ammattikorkeakouluista valmistuvia osaajia tarvitaan koko Suomessa vastaamaan nykyiseen ja tulevaisuuden työvoimatarpeeseen. Kyse on siis maamme talouden kannalta merkittävästä kysymyksestä, joka vaatii myös hallituksen toimia. Harjoittelupaikkojen vähäisestä määrästä voi pahimmillaan syntyä talouskasvun pullonkaula, Viitala toteaa.
