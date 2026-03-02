Kuntsin modernin taiteen museo etsii Mikael Stierncreutzin teoksia tulevaan retrospektiiviseen näyttelyyn
2.3.2026 13:15:31 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kuntsin modernin taiteen museo valmistelee laajaa retrospektiivistä näyttelyä taiteilija Mikael Stierncreutzin (1936–1976) tuotannosta. Museo kartoittaa parhaillaan teoksia sekä julkisista että yksityisistä kokoelmista näyttelyä varten.
Helsingissä syntynyt Mikael Stierncreutz kuului 1960-luvun nuoreen taiteilijasukupolveen, joka ammensi vaikutteita amerikkalaisesta pop-taiteesta ja toi sen ilmaisukeinoja suomalaiselle taidekentälle. Hän opiskeli 1960-luvun alussa Vapaassa taidekoulussa, Suomen Taideakatemiassa sekä Kuninkaallisessa akatemiassa Kööpenhaminassa.
Stierncreutzin debyyttinäyttely vuonna 1966 sai myönteisen vastaanoton, ja kaikki teokset myytiin. Hänen varhaistuotannossaan näkyvät vaikutteet mediasta ja arjen visuaalisesta kulttuurista. Taiteilija menehtyi vain 40-vuotiaana, eikä hänen tuotantoaan ole esitelty laajasti museonäyttelyssä.
Erityisesti 1960-luvun teokset kiinnostavat
Museo etsii erityisesti seuraavia teoksia, jotka olivat esillä Pinxin näyttelyssä vuonna 1966: Muotinäytös (1965), Pulloja (1966), Kaksi alastonta (1965), Tölkki (1966). Lisäksi etsimme teoksia, kuten Saaristolaispojat II (1968), Perhejuhla (Hildur Pettersonin perhe, 1968) sekä Ballerina (1976), jonka uskotaan olevan taiteilijan viimeinen teos.
Mikäli omistat teoksia tai sinulla on niistä lisätietoa tai valokuvia, pyydämme ottamaan yhteyttä meihin: näyttelypäällikkö Maaria Salo (puh. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi) ja amanuenssi Janna Sirén (puh. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi).
Yhteydenotot auttavat rakentamaan mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan Stierncreutzin merkittävästä mutta harvoin esillä olleesta tuotannosta.
Katso teoskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/KHT2Okb49PtAHuRx
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Näyttelypäällikkö Maaria Salo, p. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi
Amanuenssi Janna Sirén, p. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Kuntsi museum för modern konst söker verk av Mikael Stierncreutz till en kommande retrospektiv utställning2.3.2026 13:15:26 EET | Tiedote
Kuntsi museum för modern konst förbereder en omfattande retrospektiv utställning om konstnären Mikael Stierncreutz (1936–1976) produktion. Museet kartlägger för närvarande verk i både offentliga och privata samlingar för utställningen.
Mottagningsplatsen för överskottsjord i Skogsberget öppnas på nytt26.2.2026 13:45:00 EET | Pressmeddelande
Mottagningsplatsen för överskottsjord som är belägen i Skogsberget i Vasa tas i bruk från och med 1.3.2026. Därefter är det av säkerhetsskäl förbjudet att röra sig på området utan tillstånd. Invånarna ombeds beakta områdets förändrade användningsändamål när de rör sig i närheten av det.
Ylijäämämaan vastaanottopaikka Metsäkalliossa avataan uudelleen26.2.2026 13:45:00 EET | Tiedote
Vaasan Metsäkalliossa sijaitseva ylijäämämaiden vastaanottopaikka otetaan käyttöön 1.3.2026 alkaen. Tämän jälkeen työmaa-alueella liikkuminen ilman lupaa on kielletty turvallisuussyistä. Asukkaita pyydetään huomioimaan alueen muuttunut käyttötarkoitus liikkuessaan sen läheisyydessä.
Vintermotionärer i Vasa bjuds på korv torsdag 5.326.2.2026 10:55:23 EET | Pressmeddelande
Vasa stad och vinterunderhållsentreprenören 06 Infra ordnar torsdag 5.3.2026 kl. 15–19 ett trafikledsevenemang vid Fiskstranden. Evenemanget riktar sig till alla som använder gång- och cykelvägarna.
Vaasalaisille talviliikkujille tarjolla makkaraa torstaina 5.3.26.2.2026 10:54:55 EET | Tiedote
Vaasan kaupunki ja talvihoidon urakoitsija 06 Infra järjestävät torstaina 5.3.2026 klo 15–19 väylänvarsitapahtuman Kalarannassa. Tapahtuma on suunnattu kaikille kävely- ja pyöräteillä liikkuville asukkaille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme