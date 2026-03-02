Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kuntsin modernin taiteen museo etsii Mikael Stierncreutzin teoksia tulevaan retrospektiiviseen näyttelyyn

2.3.2026 13:15:31 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Kuntsin modernin taiteen museo valmistelee laajaa retrospektiivistä näyttelyä taiteilija Mikael Stierncreutzin (1936–1976) tuotannosta. Museo kartoittaa parhaillaan teoksia sekä julkisista että yksityisistä kokoelmista näyttelyä varten.

Mikael Stierncreutz: Saaristolaispojat II, 1968, öljy kankaalle, omistaja tuntematon

Helsingissä syntynyt Mikael Stierncreutz kuului 1960-luvun nuoreen taiteilijasukupolveen, joka ammensi vaikutteita amerikkalaisesta pop-taiteesta ja toi sen ilmaisukeinoja suomalaiselle taidekentälle. Hän opiskeli 1960-luvun alussa Vapaassa taidekoulussa, Suomen Taideakatemiassa sekä Kuninkaallisessa akatemiassa Kööpenhaminassa.

Stierncreutzin debyyttinäyttely vuonna 1966 sai myönteisen vastaanoton, ja kaikki teokset myytiin. Hänen varhaistuotannossaan näkyvät vaikutteet mediasta ja arjen visuaalisesta kulttuurista. Taiteilija menehtyi vain 40-vuotiaana, eikä hänen tuotantoaan ole esitelty laajasti museonäyttelyssä.

Erityisesti 1960-luvun teokset kiinnostavat

Museo etsii erityisesti seuraavia teoksia,  jotka olivat esillä Pinxin näyttelyssä vuonna 1966: Muotinäytös (1965), Pulloja (1966), Kaksi alastonta (1965), Tölkki (1966). Lisäksi etsimme teoksia, kuten Saaristolaispojat II (1968), Perhejuhla (Hildur Pettersonin perhe, 1968) sekä Ballerina (1976), jonka uskotaan olevan taiteilijan viimeinen teos.

Mikäli omistat teoksia tai sinulla on niistä lisätietoa tai valokuvia, pyydämme ottamaan yhteyttä meihin: näyttelypäällikkö Maaria Salo (puh. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi) ja amanuenssi Janna Sirén (puh. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi).

Yhteydenotot auttavat rakentamaan mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan Stierncreutzin merkittävästä mutta harvoin esillä olleesta tuotannosta.

Katso teoskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/KHT2Okb49PtAHuRx

Yhteyshenkilöt

Näyttelypäällikkö Maaria Salo, p. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi
Amanuenssi Janna Sirén, p. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi

