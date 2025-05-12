Tykkimäen huvipuisto on tarjonnut riemukkaita huvitteluhetkiä jo 40 vuotta! – Juhlakesänä uutuuslaite ja Tanssipalatsin paluu
19.2.2026 13:23:25 EET | Tykkimäki | Tiedote
Suomen sympaattisimman huvipuiston portit avautuivat ensimmäisen kerran toukokuussa vuonna 1986. 40-vuotisjuhlakesän avajaisia vietetään lauantaina 16.5.2026 ja kausi tuo tullessaan uutuuslaite Pohjola Expressin. Juhlavuonna suosikkiartisteja nähdään sekä lavatansseissa että Huvilavetilla kesäkonserteissa.
Pohjolan Express lähtee – kaikki kyytiin!
Koko perheen vuoristorata Pohjolan Express on Tykkimäen huvipuiston odotettu uutuuslaite. Metsämaisemassa kiemurtelee toukokuussa 193 metriä kiskoja, jotka kohoavat jopa 9 metrin korkeuteen. Junan huippunopeus on 45 km/h. Se tyydyttää vauhdin nälkäisiä, mutta ei hirvitä myöskään perheen pienempiä huvittelijoita. Koko perheelle suunnatun vuoristoradan kyytiin pääsee 120 cm pitkä matkustaja yksin ja 100 cm pitkä yhdessä huoltajan kanssa. Radan valmistaja on italialainen SBF Visa.
Aiemmat kesät ovat tuoneet Tykkimäelle uusia suosikkeja sekä hurjapäille että pienemmille huvipuistovieraille. Vuonna 2025 avattu pienten lasten leikkialue Kustin ja Kertun Farmi toimintapisteineen saa tänä vuonna päivityksiä. Horisontti-vapaapudotuslaitteen huikeista näkymistä on nautittu jo kahden kesän ajan ja 10-rataisesta Seikkailu-kiipeilypuistosta on tullut kävijöiden kestosuosikki. Yhteensä huvipuistosta löytyy lähes 40 erilaista laitetta, aktiviteettia ja peliä.
Tykkimäki tuo lavatanssit ja huippuartistit Kymenlaakson kesään
Monipuolinen viihdetarjonta täydentää huvittelukesää ja huippuartisteja nähdään Tykkimäellä kesäkuun alusta lähtien. Kesätansseissa pyörähdellään iskelmämusiikin tahtiin yli 20 vuoden tauon jälkeen ja heinäkuun torstai-iltoihin vakiintuneissa kesäkonserteissa laitetaan jälleen bileet pystyyn. Kesäisestä keikkatunnelmasta voi nauttia myös uudella Veranta-terassialueella, josta on suora näköyhteys huvilavetille.
Tanssipaviljongin kesätanssit
Nostalginen Tanssipalatsi tekee paluun Tanssipaviljonkina. Parketilla liidellään livemusiikin soidessa kesäkuun keskiviikkoisin huvipuiston sulkeuduttua, klo 20.00 alkaen. Tansseihin kuljetaan huvipuiston sivusisäänkäynnin kautta ja se on avoinna vain tanssien aikana. Kesätanssien ikäraja on 18 vuotta. Tanssijoita palvelee kahvio anniskeluoikeuksin.
- 3.6. Hurma
- 10.6. Janne Tulkki & Tulinen Sydän
- 17.6. Sinitaivas
- 24.6. Anneli Mattila & Recados
Huvilavetin kesäkonsertit
Konserttikesä Huvilavetilla alkaa tänä vuonna jo kesäkuussa, kun lavalle nousee Arttu Wiskari. Tykkimäen kesäkonsertit ovat ikärajattomia ja ainutlaatuisesta tunnelmasta kannattaakin tulla nauttimaan koko perheen voimin. Kesän 2026 artistikattaus on monipuolinen - Suomirockin järkäle Popedasta, tämän päivän tähtiin Lauri Haaviin ja Arekseen sekä lasten suosikki Hevisaurukseen.
- 13.6. Arttu Wiskari
- 2.7. Popeda
- 9.7. Ares
- 16.7. Hevisaurus
- 23.7. Olli Halonen
- 30.7. Lauri Haav
- 29.8. Huvipuistokesän päättäjäiset. Esiintyjä julkaistaan myöhemmin.
Konserttiliput tulevat myyntiin maanantaina 23.2.2026.
Juhlavuoden etuja S-ryhmän asiakasomistajille
Tykkimäen asiakasomistajapäiviä vietetään 13.–14.6.2026. Viikonlopun ajan huvipuistorannekkeista ja Park Hopper -rannekkeista saa S-Etukortilla 40 % alennuksen. Lauantai-iltana Huvilavetille nousee koko kansan suosikki Arttu Wiskari.
S-Etukortilla rannekkeista ja konserttilipuista saa alennusta läpi kesän. Bonusta kertyy rannekkeiden ja lippujen lisäksi useimmista kioskeista ja ravintoloista tehdyistä ostoista. Kaikkien lipputuotteiden hinnat löytyvät huvipuiston verkkosivuilta.
Tykkimäki Resort, vesipuisto Aquapark ja sisäaktiviteettipuisto Actionpark täydentävät kesän parhaan huvipuistoreissun
Huvipuistoretken kätevin tukikohta on Break Sokos Hotel Tykkimäki Resort kävelymatkan päässä, Käyrälammen rannalla. Resortin huvilat, mökit ja camping-alue tarjoavat modernin majoituksen monen kokoisille seurueille. Huvipuistopäiviin on helppo yhdistää erilaisia aktiviteetteja maastopyöräilystä suppailuun. Aivan Tykkimäki Resortin naapurissa on Tykkimäen oma vesipuisto Aquapark, jonka altaat ja vesiliukumäet avautuvat 6.6.2026. Sadepäivien pelastus on Kouvolan Prismakeskuksessa sijaitseva Tykkimäki Actionpark.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pilvi SerolaHuvipuistopäällikköTykkimäen huvipuistoPuh:0400 365 946pilvi.serola@tykkimaki.fi
Johanna KoistinenViestintäpäällikköKymen Seudun Osuuskauppa, Tykkimäen huvipuisto ja Tykkimäki ResortPuh:0107624019johanna.koistinen@sok.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tykkimäki
Tykkimäen huvipuisto, Aquapark ja Actionpark toivottavat kesän 2025 matkailijat tervetulleiksi12.5.2025 12:20:26 EEST | Tiedote
Tykkimäen huvipuiston portit avautuvat lauantaina 17.5. ja vesipuisto Aquaparkin altaat lauantaina 7.6.2025. Uudistunut sisäaktiviteettipuisto Actionpark palvelee ympäri vuoden Kouvolan Prismakeskuksessa. Kaakkois-Suomen merkittävintä matkailukohdetta täydentää Break Sokos Hotel Tykkimäki Resort – täydellinen tukikohta kesän parhaalle huvipuistoreissulle.
Tykkimäen huvipuisto, Aquapark ja Actionpark toivottavat kesän 2024 matkailijat tervetulleiksi – huvipuistossa uutuuslaite Horisontti ja artistikentän kärkinimiä2.4.2024 13:01:16 EEST | Tiedote
Tykkimäen kaikki kolme huvittelukohdetta ovat jälleen avoinna kesällä 2024. Tykkimäen huvipuiston portit avautuvat lauantaina 18.5. ja vesipuisto Aquaparkin altaat lauantaina 8.6.2024. Uudistunut sisäaktiviteettipuisto Actionpark palvelee läpi kesän Kouvolan Prismakeskuksessa. Kaakkois-Suomen merkittävintä matkailukohdetta täydentää Tykkimäki Resort – täydellinen tukikohta kesän parhaalle huvipuistoreissulle.
Tykkimäen huvipuiston kesässä uutuuksia ja artistikentän kärkinimiä5.6.2023 12:30:13 EEST | Tiedote
Uudistunut Tykkimäen huvipuisto avasi vuoden 2023 huvittelukesän torstaina 18.5.2023. Vesipuisto Aquapark avattiin lauantaina 3.6.2023. Kaakkois-Suomen merkittävintä matkailukohdetta täydentää kotimaan matkailun uusin helmi –Tykkimäki Resort.
Tykkimäen Huvipuiston kesäkonserttien artistit julkaistu – lavalla nähdään Suomen artistikentän kärkinimet30.5.2022 15:46:54 EEST | Tiedote
Tykkimäen Huvipuistossa on järjestetty jo useiden vuosien ajan suositut kesäkonsertit, joissa heinäkuun jokaisena torstaina lavalle nousee Suomen huippuartisteja. Lavalla on nähty niin suomirokin klassikoita kuin artistitaivaan uusimpia tähtiäkin.
Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu27.10.2021 10:05:15 EEST | Tiedote
Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi KSO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Mikko Virtasen. Virtanen aloittaa tehtävässä 1.11.2021 alkaen. Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n koko osakekanta siirtyi Kymen Seudun Osuuskaupan omistukseen keväällä 2021 ja samassa yhteydessä sovittiin, että Sakari Pasasen toimitusjohtajuus päättyy 31.10.2021. Pasanen on Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n hallituksen käytettävissä neuvonantajana vuoden 2021 loppuun asti. - Tykkimäen Vapaa-aikakeskus on ollut merkittävä matkailukohde Kymenlaaksossa jo usean vuosikymmenen ajan. Haluamme kiittää Sakaria hänen arvokkaasta työpanoksestaan Kymenlaakson alueen matkailun kehittämisessä. Käynnissä olevilla ja tulevaisuudessa tehtävillä investoinneilla tulemme entisestään vahvistamaan Tykkimäen alueen roolia koko Kymenlaakson matkailun kärkihankkeena, kertoo KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen. - Haluan myös omasta puolestani kiittää Sakaria alueen matkailun kehittäm
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme