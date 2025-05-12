Tykkimäen huvipuisto on tarjonnut riemukkaita huvitteluhetkiä jo 40 vuotta! – Juhlakesänä uutuuslaite ja Tanssipalatsin paluu

Pohjolan Express lähtee – kaikki kyytiin!

Koko perheen vuoristorata Pohjolan Express on Tykkimäen huvipuiston odotettu uutuuslaite. Metsämaisemassa kiemurtelee toukokuussa 193 metriä kiskoja, jotka kohoavat jopa 9 metrin korkeuteen. Junan huippunopeus on 45 km/h. Se tyydyttää vauhdin nälkäisiä, mutta ei hirvitä myöskään perheen pienempiä huvittelijoita. Koko perheelle suunnatun vuoristoradan kyytiin pääsee 120 cm pitkä matkustaja yksin ja 100 cm pitkä yhdessä huoltajan kanssa. Radan valmistaja on italialainen SBF Visa.

Aiemmat kesät ovat tuoneet Tykkimäelle uusia suosikkeja sekä hurjapäille että pienemmille huvipuistovieraille. Vuonna 2025 avattu pienten lasten leikkialue Kustin ja Kertun Farmi toimintapisteineen saa tänä vuonna päivityksiä. Horisontti-vapaapudotuslaitteen huikeista näkymistä on nautittu jo kahden kesän ajan ja 10-rataisesta Seikkailu-kiipeilypuistosta on tullut kävijöiden kestosuosikki. Yhteensä huvipuistosta löytyy lähes 40 erilaista laitetta, aktiviteettia ja peliä.

Tykkimäki tuo lavatanssit ja huippuartistit Kymenlaakson kesään

Monipuolinen viihdetarjonta täydentää huvittelukesää ja huippuartisteja nähdään Tykkimäellä kesäkuun alusta lähtien. Kesätansseissa pyörähdellään iskelmämusiikin tahtiin yli 20 vuoden tauon jälkeen ja heinäkuun torstai-iltoihin vakiintuneissa kesäkonserteissa laitetaan jälleen bileet pystyyn. Kesäisestä keikkatunnelmasta voi nauttia myös uudella Veranta-terassialueella, josta on suora näköyhteys huvilavetille.

Tanssipaviljongin kesätanssit

Nostalginen Tanssipalatsi tekee paluun Tanssipaviljonkina. Parketilla liidellään livemusiikin soidessa kesäkuun keskiviikkoisin huvipuiston sulkeuduttua, klo 20.00 alkaen. Tansseihin kuljetaan huvipuiston sivusisäänkäynnin kautta ja se on avoinna vain tanssien aikana. Kesätanssien ikäraja on 18 vuotta. Tanssijoita palvelee kahvio anniskeluoikeuksin.

3.6. Hurma

10.6. Janne Tulkki & Tulinen Sydän

17.6. Sinitaivas

24.6. Anneli Mattila & Recados



Huvilavetin kesäkonsertit

Konserttikesä Huvilavetilla alkaa tänä vuonna jo kesäkuussa, kun lavalle nousee Arttu Wiskari. Tykkimäen kesäkonsertit ovat ikärajattomia ja ainutlaatuisesta tunnelmasta kannattaakin tulla nauttimaan koko perheen voimin. Kesän 2026 artistikattaus on monipuolinen - Suomirockin järkäle Popedasta, tämän päivän tähtiin Lauri Haaviin ja Arekseen sekä lasten suosikki Hevisaurukseen.

13.6. Arttu Wiskari

2.7. Popeda

9.7. Ares

16.7. Hevisaurus

23.7. Olli Halonen

30.7. Lauri Haav

29.8. Huvipuistokesän päättäjäiset. Esiintyjä julkaistaan myöhemmin.

Konserttiliput tulevat myyntiin maanantaina 23.2.2026.

Juhlavuoden etuja S-ryhmän asiakasomistajille

Tykkimäen asiakasomistajapäiviä vietetään 13.–14.6.2026. Viikonlopun ajan huvipuistorannekkeista ja Park Hopper -rannekkeista saa S-Etukortilla 40 % alennuksen. Lauantai-iltana Huvilavetille nousee koko kansan suosikki Arttu Wiskari.

S-Etukortilla rannekkeista ja konserttilipuista saa alennusta läpi kesän. Bonusta kertyy rannekkeiden ja lippujen lisäksi useimmista kioskeista ja ravintoloista tehdyistä ostoista. Kaikkien lipputuotteiden hinnat löytyvät huvipuiston verkkosivuilta.

Tykkimäki Resort, vesipuisto Aquapark ja sisäaktiviteettipuisto Actionpark täydentävät kesän parhaan huvipuistoreissun

Huvipuistoretken kätevin tukikohta on Break Sokos Hotel Tykkimäki Resort kävelymatkan päässä, Käyrälammen rannalla. Resortin huvilat, mökit ja camping-alue tarjoavat modernin majoituksen monen kokoisille seurueille. Huvipuistopäiviin on helppo yhdistää erilaisia aktiviteetteja maastopyöräilystä suppailuun. Aivan Tykkimäki Resortin naapurissa on Tykkimäen oma vesipuisto Aquapark, jonka altaat ja vesiliukumäet avautuvat 6.6.2026. Sadepäivien pelastus on Kouvolan Prismakeskuksessa sijaitseva Tykkimäki Actionpark.