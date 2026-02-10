Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 24.2.2026

Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat muun muassa omavelkaisen takauksen myöntäminen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainalle ja vuoden 2025 sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi.

Lisäksi merkitään tiedoksi aluehallituksen antamat vastaukset valtuustoaloitteisiin ja aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin liittyen raskauden ehkäisyn päivitettyjen suositusten toimeenpanoon, gynekologisten sairauksien tunnistamiseen ja hoitoon sekä palveluiden saatavuuteen, rakenteellisen sosiaalityön tuottaman tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa, keskenmenon kokeneen tukemiseen osana neuvolapalveluja, Wilman käyttämisen mahdollistamiseen opiskeluhuollossa sekä mielenterveyskuntoutujien fyysisten terveystarkastusten toteutumiseen.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla. Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.

Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.