Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 24.2.2026
19.2.2026 13:09:24 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 24.02.2026, klo 17:30 alkaen Kirkkonummella Mestari-salissa, kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1.
Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat muun muassa omavelkaisen takauksen myöntäminen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainalle ja vuoden 2025 sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi.
Lisäksi merkitään tiedoksi aluehallituksen antamat vastaukset valtuustoaloitteisiin ja aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin liittyen raskauden ehkäisyn päivitettyjen suositusten toimeenpanoon, gynekologisten sairauksien tunnistamiseen ja hoitoon sekä palveluiden saatavuuteen, rakenteellisen sosiaalityön tuottaman tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa, keskenmenon kokeneen tukemiseen osana neuvolapalveluja, Wilman käyttämisen mahdollistamiseen opiskeluhuollossa sekä mielenterveyskuntoutujien fyysisten terveystarkastusten toteutumiseen.
Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla. Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.
Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Avainsanat
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Servicesedlar för tandvården bereds10.2.2026 08:23:39 EET | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse har fattat beslut om värdet på servicesedeln och dess självrisk. I och med detta fortsätter beredningen av servicesedelmodellen för mun- och tandvården. Syftet med servicesedeln är att förbättra vuxna klienters möjligheter att få vård i situationer där de behöver flera vårdbesök och vårdhelheten kan genomföras av en privat serviceproducent. Möjligheten att få en servicesedel grundar sig alltid på en bedömning av vårdbehovet som görs av vårdpersonalen. Målet är att införa servicesedlarna i början av sommaren.
Hammashoitoon valmistellaan palveluseteliä10.2.2026 08:18:08 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan aluehallitus on tehnyt päätöksen palvelusetelin arvosta ja omavastuista. Sen myötä suun terveydenhuollon palvelusetelimallin valmistelua jatketaan. Palvelusetelin tavoitteena on parantaa aikuisten asiakkaiden mahdollisuuksia saada hoitoa tilanteissa, joissa he tarvitsevat useampia hoitokäyntejä ja hoidon kokonaisuus on mahdollista toteuttaa yksityisellä palveluntuottajalla. Palvelusetelin saaminen perustuu aina ammattilaisen tekemään hoidon tarpeen arviointiin. Tavoitteena on saada palveluseteli käyttöön alkukesästä.
Aluehallitus kritisoi voimakkaasti sote-rahoituksen muutosesitystä9.2.2026 19:08:36 EET | Tiedote
Aluehallitus antoi lausunnon valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Aluehallitus hyväksyi strategiset periaatteet sekä kotihoidon hankinnoille sekä lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinnoille. Lisäksi hyväksyttiin kaksi asumisyksikön hankesuunnitelmaa sekä suun terveydenhuollon kokonaishoidon palvelusetelin asiakkaan omavastuuosuudet ja palvelusetelin arvo.
Välfärdsområdesstyrelsen riktar kraftig kritik mot de föreslagna ändringarna av social- och hälsovårdens finansiering9.2.2026 19:03:13 EET | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen gav sitt utlåtande till finansministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering. Välfärdsområdesstyrelsen godkände de strategiska principerna både för upphandling av hemvård och upphandling av dygnetruntvård inom barnskyddet. Dessutom godkändes två projektplaner för boendeenheter samt värdet på och klientens självriskandel i fråga om servicesedeln för övergripande mun- och tandvård.
Västra Nylands största tandklinik i Ängskulla4.2.2026 14:17:24 EET | Tiedote
Den andra etappen av Ängskulla tandklinik står nu klar. Kliniken har vuxit till den största i välfärdsområdet med totalt 43 behandlingsrum. Verksamheten i de nya lokalerna inleddes i mitten av januari.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme