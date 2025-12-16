Pasi Tolppanen Louhintahiekan hallitukseen

Tolppanen on työskennellyt infra-alalla useissa eri rooleissa ja seurannut läheltä toimialan muutosta. Hän on muun muassa vetänyt YIT:n infrasegmenttiä sekä toiminut Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtajana. Rakennusala on hänelle tuttu myös laajemmin, sillä hän on työskennellyt DEN Groupin toimitusjohtajana.



– Laaja-alaisuus on ehdoton vahvuuteni. Olen päässyt tarkastelemaan infra-alaa monesta eri kulmasta ja tunnen sekä alan toimintatavat että kulttuurin, Tolppanen kertoo.



Tolppanen on seurannut Louhintahiekan kehitystä jo pidempään, ja viime vuosien kasvu herätti hänen kiinnostuksensa.



– Olen huomannut, että Louhintahiekka pyrkii muuttamaan alan kulttuuria ja että yhtiöstä puhutaan paljon positiivista. Kuten talousluvutkin kertovat, valittu suunta on ollut oikea ja kehitys nopeaa. On innostavaa päästä mukaan tälle muutosmatkalle. Uskon, että minulla on paljon annettavaa ja samalla myös paljon opittavaa, Tolppanen toteaa.



Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen näkee Tolppasen liittymisen hallitukseen tärkeänä vahvistuksena.



– Kasvuvauhtimme voi ulkopuolisen silmissä tuntua hurjalta, mutta se on tapahtunut hallitusti. Uudet datakeskushankkeemme sekä muut urakkavoittomme ja niihin liittyvä osaajatarve ovat vauhdittaneet kasvuamme. Arvostamme Tolppasen pitkää kokemusta eri rooleista, sillä hallituksessa on tärkeää tarkastella toimialaa monesta näkökulmasta, Lahtinen sanoo.