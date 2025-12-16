Pasi Tolppanen Louhintahiekan hallitukseen
24.2.2026 08:37:00 EET | Louhintahiekka Oy | Tiedote
Louhintahiekan hallitus vahvistuu, kun tekniikan tohtori Pasi Tolppanen aloittaa uutena hallituksen jäsenenä. Tolppasen pitkä ja monipuolinen kokemus infra-alalta niin hallitusrooleissa kuin operatiivisissa tehtävissä tuo hallitukseen vahvaa toimialaosaamista ja strategista näkemystä.
Tolppanen on työskennellyt infra-alalla useissa eri rooleissa ja seurannut läheltä toimialan muutosta. Hän on muun muassa vetänyt YIT:n infrasegmenttiä sekä toiminut Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtajana. Rakennusala on hänelle tuttu myös laajemmin, sillä hän on työskennellyt DEN Groupin toimitusjohtajana.
– Laaja-alaisuus on ehdoton vahvuuteni. Olen päässyt tarkastelemaan infra-alaa monesta eri kulmasta ja tunnen sekä alan toimintatavat että kulttuurin, Tolppanen kertoo.
Tolppanen on seurannut Louhintahiekan kehitystä jo pidempään, ja viime vuosien kasvu herätti hänen kiinnostuksensa.
– Olen huomannut, että Louhintahiekka pyrkii muuttamaan alan kulttuuria ja että yhtiöstä puhutaan paljon positiivista. Kuten talousluvutkin kertovat, valittu suunta on ollut oikea ja kehitys nopeaa. On innostavaa päästä mukaan tälle muutosmatkalle. Uskon, että minulla on paljon annettavaa ja samalla myös paljon opittavaa, Tolppanen toteaa.
Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen näkee Tolppasen liittymisen hallitukseen tärkeänä vahvistuksena.
– Kasvuvauhtimme voi ulkopuolisen silmissä tuntua hurjalta, mutta se on tapahtunut hallitusti. Uudet datakeskushankkeemme sekä muut urakkavoittomme ja niihin liittyvä osaajatarve ovat vauhdittaneet kasvuamme. Arvostamme Tolppasen pitkää kokemusta eri rooleista, sillä hallituksessa on tärkeää tarkastella toimialaa monesta näkökulmasta, Lahtinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Aapo LahtinenToimitusjohtajaLouhintahiekka OyPuh:+358 40 702 1849aapo.lahtinen@louhintahiekka.fi
Pasi TolppanenPuh:+358 40 541 6656
Kuvat
Louhintahiekka Oy on infrarakentamisen ja betonirakentamisen asiantuntija, jolla on yli 50 vuoden kokemus alalta. Yhtiö rakentaa ja kehittää datakeskusten, teollisuuden, yhteiskunnan sekä uusiutuvan energian infrastruktuuria. Sen erityisosaamista ovat monimutkaiset ja teknisesti vaativat kohteet. Louhintahiekassa työskentelee noin 120 henkeä, ja yhtiön liikevaihto ylittää kuluvalla tilikaudella 100 miljoonaa euroa. Louhintahiekka toimii ympäri Suomen, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Louhintahiekka Oy
Datakeskusbuumi lisää osaajatarvetta infra-alalla16.12.2025 08:05:00 EET | Tiedote
Suomeen rakenteilla olevat miljardiluokan datakeskusinvestoinnit kasvattavat infra-alan työvoimatarvetta voimakkaasti. Louhintahiekka on mukana useissa hankkeissa vastaten datakeskusten kriittisistä maa- ja betonirakentamisen vaiheista sekä maanalaisen tekniikan toteutuksesta.
Louhintahiekan tilikauden voitto kasvoi yli 200 prosenttia27.8.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Tilikauden 1.6.2024–31.5.2025 keskeiset tunnusluvut: Liikevoitto nousi noin 125 prosenttia 7,1 (tilikausi 2023/24: 3,2) miljoonaan euroon. Tilikauden voitto kasvoi noin 239 prosenttia 5,4 (1,6) miljoonaan euroon. Positiiviseen tuloskehitykseen vaikutti ensi sijassa toiminnan tehostaminen sekä investoinnit henkilöstöön, kalustoon ja prosesseihin. Liikevoittoprosentti nousi 9,2 (3,8) prosenttiin. Louhintahiekan laskutusvolyymi kasvoi edellisvuodesta 42 prosenttia 79,1 (55,0) miljoonaan euroon. Liikevaihto laski noin 8,3 prosenttia 77,4 (84,3) miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskun taustalla on yhtiön siirtyminen osatuloutukseen tilikaudella 2023/24. Käyttökate oli 7,8 (3,9) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 10,1 (4,6) %. Omavaraisuusaste jatkoi yhä vahvistumistaan ja oli 41,8 (38,4) %. Tilikaudella 1.6.2025–31.5.2026 liikevaihdon ennustetaan kasvavan yli 100 miljoonaan euroon. Kaikki yhtiön käynnissä olevat hankkeet ovat kannattavia. Vaativiin infrarakentamisprojekteihin erikoistune
Petri Kotkansalo tuo vahvaa infra-alan osaamista Louhintahiekan hallitukseen14.8.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Louhintahiekka vahvistaa hallitustaan kokeneella infra-alan osaajalla, kun tekniikan lisensiaatti ja diplomi-insinööri Petri Kotkansalo liittyy yhtiön hallituksen jäseneksi. Kotkansalo tuo mukanaan laajan kokemuksen erityisesti henkilöstön johtamisesta ja projektitoiminnan kehittämisestä.
Louhintahiekalle 25,5 miljoonan arvoinen Ferry Terminal Turun katu-urakka7.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Turun Kaupunki on valinnut Louhintahiekan toteuttamaan Ferry Terminal Turun katu-urakan. Urakassa rakennetaan Turun satama-alueen ja Turun linnan ympäristön katuverkostoa ja rataverkkoa sekä saneerataan kunnallistekniikkaa. Ferry Terminal Turku (FTT) on Turun Sataman, Turun kaupungin sekä Tallink Siljan ja Viking Linen varustamojen yhteinen hanke Turun matkustajalaivaliikenteen kehittämiseksi. Katuverkosto valmistuu syksyksi 2028 mennessä.
Louhintahiekka toteuttaa Melkinlaiturin rantamuuriurakan5.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki valitsi Louhintahiekan toteuttamaan Jätkäsaaressa sijaitsevan Melkinlaiturin rantamuuriurakan. Urakassa kunnostetaan Melkinlaituria ja rakennetaan katua, vesihuoltoa, tukimuuria ja tukiseinää. Työn kokonaisarvo on 12,1 miljoonaa euroa ja se toteutetaan 30.6.2025–26.6.2026 välisenä aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme