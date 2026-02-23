Työttömyys kääntyi laskuun viime kuusta - vuositasolla edelleen nousua

Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa yhteensä 346 400, mikä on 20 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysjaksoja alkoi 1 000 enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää kuntien työllisyyspalveluiden asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Kokoaikaisesti lomautettuja oli tammikuussa yhteensä 27 300 henkilöä, mikä on 3 300 vähemmän kuin vuosi sitten ja 4 600 vähemmän kuin joulukuussa, KEHA-keskuksen tutkija Miika Hakala toteaa. Kaikkiaan lomautettuja (lyhennettyä työviikkoa tekevät mukaanluettuna) oli tammikuun lopussa koko maassa 38 500, mikä on 5 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, työttömyys lisääntyi kaikissa ikäryhmissä

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli tammikuussa 139 600. Määrä on 27 300 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 70 100, mikä on 14 400 enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa ikäryhmissä. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 42 300, eli 4 100 enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Nuorten työttömyyksistä 43,7 prosenttia päättyi tammikuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä. Osuus laski 2,5 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Työttömistä työnhakijoista 87 500 oli yli 55-vuotiaita, mikä on 4 900 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 55-vuotiaiden työttömyyksistä ennen kolmen kuukauden työttömyyttä päättyi tammikuussa 40,5 prosenttia. Osuus on 4,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä laski

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuun aikana 57 000, mikä on 9 300 vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Ainoastaan erityisasiantuntijoiden ammattiryhmä kasvoi vuodentakaisesta, missä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 9 600, eli 2 200 enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Eniten laskua oli puolestaan palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä, jossa uusia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuussa 19 700, mikä on 4 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan tammikuussa oli avoinna 82 800 työpaikkaa, mikä on 13 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa 88 400 henkilöä, mikä on 11 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiasteeseen laskettavia palveluita ovat muun muassa palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot

KEHA-keskuksen Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja:

Arviointi- ja tiedolla johtaminen -yksikkö, tyonvalitystilasto@keha-keskus.fi