Työttömyys kääntyi laskuun viime kuusta - vuositasolla edelleen nousua
24.2.2026 08:00:32 EET | KEHA-keskus | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 20 600 henkilöllä viime vuoden tammikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 57 000, eli 9 300 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kaikkiaan tammikuussa oli avoinna 82 800 työpaikkaa, mikä on 13 400 vähemmän kuin vuosi sitten.
Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa yhteensä 346 400, mikä on 20 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysjaksoja alkoi 1 000 enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Työllisyyskatsauksesta.
Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää kuntien työllisyyspalveluiden asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Kokoaikaisesti lomautettuja oli tammikuussa yhteensä 27 300 henkilöä, mikä on 3 300 vähemmän kuin vuosi sitten ja 4 600 vähemmän kuin joulukuussa, KEHA-keskuksen tutkija Miika Hakala toteaa. Kaikkiaan lomautettuja (lyhennettyä työviikkoa tekevät mukaanluettuna) oli tammikuun lopussa koko maassa 38 500, mikä on 5 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, työttömyys lisääntyi kaikissa ikäryhmissä
Pitkäaikaistyöttömiä, eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli tammikuussa 139 600. Määrä on 27 300 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 70 100, mikä on 14 400 enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.
Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa ikäryhmissä. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 42 300, eli 4 100 enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Nuorten työttömyyksistä 43,7 prosenttia päättyi tammikuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä. Osuus laski 2,5 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Työttömistä työnhakijoista 87 500 oli yli 55-vuotiaita, mikä on 4 900 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 55-vuotiaiden työttömyyksistä ennen kolmen kuukauden työttömyyttä päättyi tammikuussa 40,5 prosenttia. Osuus on 4,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.
Uusien avoimien työpaikkojen määrä laski
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuun aikana 57 000, mikä on 9 300 vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Ainoastaan erityisasiantuntijoiden ammattiryhmä kasvoi vuodentakaisesta, missä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 9 600, eli 2 200 enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Eniten laskua oli puolestaan palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä, jossa uusia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuussa 19 700, mikä on 4 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan tammikuussa oli avoinna 82 800 työpaikkaa, mikä on 13 400 vähemmän kuin vuosi sitten.
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa 88 400 henkilöä, mikä on 11 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiasteeseen laskettavia palveluita ovat muun muassa palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella.
Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot
KEHA-keskuksen Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.
Lisätietoja:
Arviointi- ja tiedolla johtaminen -yksikkö, tyonvalitystilasto@keha-keskus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miika HakalaTutkijaELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus
Työvoimapalveluiden arviointi, työllisyyskatsaus
Linkit
KEHA-keskus – Valtakunnallinen asiantuntija hallinnon, digitalisaation ja työllisyyden kehittämisessä
Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee työllisyyttä, kotoutumista, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista. KEHA-keskus vastaa myös elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista. Lisäksi viraston erillisyksikkönä toimii Siviilipalveluskeskus ja muita erityistehtäviä ovat esimerkiksi virastoille tarjottavat tietojärjestelmät sekä maksatukseen ja valtionapuihin liittyvät tehtävät.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KEHA-keskus
Arbetskraftsmyndigheterna inför gemensamma SMS‑påminnelser från och med 1.3.23.2.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Syftet med systemet är att förbättra arbetssökandes tillgång till information och stödja efterföljande av tidsfrister och förpliktande möten genom förebyggande påminnelser.
Työvoimaviranomaiset ottavat käyttöön yhteisen tekstiviestimuistutuksen 1.3. alkaen23.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Järjestelmän tavoitteena on parantaa työnhakijoiden tiedonsaantia ja tukea määräaikojen sekä velvoittavien tapaamisten noudattamista ennakoivilla muistutuksilla.
Arbetslösheten ökade i december, och antalet personer i aktiveringsservice fortsatte att minska27.1.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade med 29 800 personer jämfört med december förra året. Under december anmäldes 31 500 nya lediga arbetsplatser, vilket är 8 700 fler än i december året innan. Totalt fanns det 51 300 lediga jobb i december 7 900 fler än för ett år sedan.
Työttömyys kasvoi joulukuussa, aktivointipalveluissa olevien määrä jatkoi laskuaan27.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 29 800 henkilöllä viime vuoden joulukuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 31 500, eli 8 700 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 51 300 työpaikkaa, mikä on 7 900 enemmän kuin vuosi sitten.
Unemployment increased in December, and the number of people in the activation services continued to decline27.1.2026 08:00:00 EET | Press release
The number of unemployed jobseekers rose by 29,800 people compared to December last year. During December, 31,500 new job vacancies were reported, which is 8,700 more than in December of the previous year. In total, there were 51,300 job vacancies in December, 7,900 more than a year ago.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme