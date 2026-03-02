Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan Kuopion tiimi ja Hivpoint palkittiin sosiaalialan hyvinvoivina työpaikkoina
4.3.2026 09:20:00 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
KORJAUS AIEMPAAN TIEDOTTEESEEN: Toisen palkittavan työyhteisön tarkka nimi on Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonta: Kuopion tiimi. Aiemmassa tiedotteessa luki virheellisesti Kuopion kasvatus- ja perheneuvonta.
Sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon ovat saaneet Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan Kuopion tiimi sekä Hivpoint. Palkinnon myöntää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
- Yhteistä molemmissa työpaikoissa on se, että työhyvinvointia kehitetään tavoitteellisesti ja yhdessä henkilöstön kanssa. Työnantajalla on aito halu rakentaa turvallinen ja toimiva työympäristö, sanoo Talentian erityisasiatuntija Heidi Pekkarinen.
Kasvatus- ja perheneuvonnan Kuopion tiimi: Työystävien työpaikka
Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan Kuopion tiimi nousi voittajaksi poikkeuksellisen vahvoilla työhyvinvoinnin tuloksilla. Työntekijät kuvailevat työyhteisön henkeä sanalla työystävät – harvinainen ja vahva viesti tiimin luottamuksesta ja psykologisesta turvallisuudesta.
– Tämä kertoo kulttuurista, jossa on lupa olla oma itsensä, kysyä, jakaa ja tukeutua kollegoihin. Johtamista arvioitiin lähes kautta linjan kiitettäväksi, Pekkarinen kertoo.
Työnjakoa ja kuormituksen hallintaa on kehitetty pitkäjänteisesti, ja arjen rakenteet tukevat sekä työn sujuvuutta että hyvinvointia.
Hivpoint: Arvo- ja turvallisuuslähtöistä johtamista
Hivpointin vahvuus on pitkäjänteinen, arvoihin nojaava johtaminen. Työpaikalla on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa toimivat turvallisuusohjeet, ennakoivat sijaistamiskäytännöt ja selkeät rakenteet, jotka tukevat jatkuvaa hyvinvointia.
– Hivpoint näyttää, miten moninaisuutta ja työn turvallisuutta voidaan johtaa arjen tasolla. Heillä työhyvinvointi ei ole sivujuonne, vaan osa organisaation ydintyötä, Pekkarinen sanoo.
Joustavat työajat ja osallistavat toimintatavat vahvistavat työn ja muun elämän yhteensovittamista.
Hyvinvoivien sosiaalialan työpaikkojen määrä vähentynyt
Tämänvuotiseen Hyvinvoiva työpaikka -kilpailuun ilmoittautui 21 työyhteisöä, kun vielä kaksi vuotta sitten ehdokkaita oli yli 50. Ehdokasmäärän lasku heijastaa sosiaalialan kiristynyttä tilannetta.
- Hyvinvoivia työpaikkoja ei ole yhtä paljon, kun sosiaalipalveluista leikataan. Leikkaukset heikentävät sosiaalialan asiantuntijoiden toimintaympäristöä, lisäävät kuormitusta ja tuottavat ammattieettisiä ristiriitoja, Pekkarinen sanoo.
Palkinnon tavoitteena nostaa esiin sosiaalialan hyvinvoivia työyhteisöjä
Talentia järjesti Hyvinvoiva työpaikka -kilpailun nyt viidettä kertaa. Tänä vuonna palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikalle.
Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin sosiaalialan työyhteisöjä, joissa henkilöstö voi hyvin ja jotka toimivat esimerkkinä muille alan toimijoille.
Palkinto on 1000 euroa, ja se on tarkoitettu käytettäväksi työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Palkinto jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella 4.3.2026.
