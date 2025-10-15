Viinilehti valitsi Vuoden valkoviinit 2026
4.3.2026 14:00:00 EET
Vuoden valkoviiniksi nousi hersyvän herkullinen saksalainen riesling. Hopean nappasi reheväarominen uusiseelantilainen sauvignon blanc ja pronssin vei mausteisen vivahteikas grüner veltliner. ”Hersyvän herkullinen voittaja osoittaa, miten tasapainoisen elegantti riesling voi hennosta makeudestaan huolimatta olla.”
Viinilehden Vuoden valkoviini 2026
Richter Estate Riesling 2024
MAX FERD. RICHTER, QUALITÄTSWEIN MOSEL, MOSEL, SAKSA, 595947
Hersyvän hedelmäinen, avoin ja herkullinen tuoksu, josta löytyy vihreää omenaa, karviaista, persikkaa, sitruksisuutta ja kukkaisuutta. Puolikuivassa maussa on myös parfyymisyyttä, hunajaisuutta ja persikankiven vivahdetta. Eloisan raikas hapokkuus tasapainottaa kainoa makeutta. Tasapainoinen, erittäin pitkä ja puhdaspiirteinen jälkivaikutelma nostaa makeudestaan huolimatta reilusti veden kielelle.
Ruokasuositus: Erinomainen aperitiivi. Myös seurusteluun ja aasialaistyylisten kalaruokien seuraan.
Hinta-laatu: Löytö – erinomainen hinta-laatu
Hinta: 19,96 €
Viinilehden Vuoden valkoviini 2026 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
Richter Estate Riesling 2024
MAX FERD. RICHTER, QUALITÄTSWEIN MOSEL, MOSEL, SAKSA, 595947
Hopea:
Rongopai Sauvignon Blanc 2025
RONGOPAI, MARLBOROUGH, UUSI-SEELANTI, 590857
Pronssi:
Loimer Löyly Grüner Veltliner 2024
WEINGUT LOIMER, DAC KAMPTAL, NIEDERÖSTERREICH, ITÄVALTA, 910856
Tuomariston kommentti kilpailusta
Vuoden valkoviini 2026 -kilpailuun oli ilmoitettu yli 200 ihastuttavaa valkoviiniä eri puolilta viinimaailmaa. Iso osa kilpailuun ilmoitetuista viineistä oli rieslingejä, mikä kuvastaa edelleen kuluttajien viinimakua. Voittajaksi nousi vivahteikas ja hersyvän herkullinen puolikuiva Moselin riesling. Upean herkkä, moniulotteisen viehkeä ja erittäin puhdaspiirteinen Richter Estate Riesling 2024 osoittaa, miten tasapainoisen elegantti riesling voi hennosta makeudestaan huolimatta olla. Hopealle yltänyt Rongopai Sauvignon Blanc 2025 tulee Uuden-Seelannin Marlborough’sta. Se on napakka, särmikäs, hersyvän hedelmäinen ja reheviä kesäisiä aromeja tulviva herkku. Pronssimitalisti, mausteisen luonteikas ja hennon pippurinen grüner veltliner, tulee Itävallan Kamptalista. Finaalipöytään valitut viinit olivat kaikki mitä herkullisimpia. Voittajavalinta osoittautui kuitenkin tällä kertaa varsin yksimieliseksi ja helpoksi, mikä hämmensi hieman tuomaristoakin.
Näin valinta tehtiin
Viinilehden Vuoden valkoviinien valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, uusi jäsen Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) arvioi sokkona runsaat 200 vakio- ja tilausvalikoiman valkoviiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullokoko oli rajattu 0,75 litraan ja pullohinnan yläraja 33 euroon. Esikarsintojen jälkeen tehty alkoholiveron korotus nosti kuitenkin muutaman kilpailuviinin hinnan yli 33 euroon. Tuomaristo maistoi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoon 50 viiniä. Ilmoitimme voittajille valinnoista viikolla 4.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Rinta-Huumoviiniasiantuntija, erikoistoimittajaViinilehti OyPuh:+358 50 561 0373antti.rintahuumo@viinilehti.fi
Kuvat
Linkit
