Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.2.2026 18:39:10 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.2.2026
RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KYPÄRÄTIE, JYVÄSKYLÄ
Kypärämäessä sijaitsevan kerrostalon porrashuoneessa ja tuuletusparvekkeella oli sytytetty papereita palamaan. Palo ei levinnyt papereista rakenteisiin eikä aiheuttanut henkilövahinkoja tai varsinaisia sammutustoimia pelastuslaitokselle.
Poliisi tutkii tapahtunutta. Kohteessa työskenteli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
