Palo-​osastoinnin pienetkin puutteet voivat aiheuttaa suuren vahingon 19.2.2026 09:33:28 EET | Tiedote

Alkuvuodesta mediassa on ollut esillä rivi- ja kerrostalojen palo-osastointien puutteet, minkä jälkeen asukkailta on tullut aiheeseen liittyviä yhteydenottoja myös Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Jos talon palo-osastoinnin haluaa tarkistuttaa, asukkaan tai rakennuksen omistajan tulee olla yhteydessä yksityiseen palveluntuottajaan.